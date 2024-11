Blink-182 salda deuda en concierto, aunque no llenó el estadio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de tres conciertos cancelados el pasado mes de abril debido a problemas de salud del bajista Mark Hoppus, la banda Blink-182 finalmente se presentó en el Estadio GNP Seguros sin alcanzar a colmar el recinto: llegaron solo 40 mil de 65 mil asistentes.

Los encargados de calentar los motores la noche de este sábado 9 fueron las agrupaciones Allison, Petey y Pierce The Veil, instantes en los que empezaban a arribar pausadamente los fans.

Al emerger Blink-182 las gradas lucían llenas al igual que la primera sección de la plancha, aunque la segunda parte (al fondo de la pista) conocida como “General B”, se observaba prácticamente desocupada en supuesto “castigo” del público por las cancelaciones.

@blink182 saldó deuda con sus fans mexicanos este sábado en el Estadio GNP Seguros desbordando energía punk rock, tras cancelar tres conciertos el pasado mes de abril. El show transcurrió en ambiente de buena vibra junto a Tom Delonge, Mark Hoppus y Travis Barker. #Blink182 ???? pic.twitter.com/Po93odNJbe — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) November 11, 2024

Para la fanaticada fue la noche esperada, perdonaron con calurosa bienvenida desde los primeros pasos a Tom Delonge (voz y guitarras), Mark Hoppus (voz y bajo) y Travis Barker (batería), dando arranque en “Feeling This”, “The Rock Show” y “Man Overboard”.

El espectáculo fue aderezado en colorida producción de luminarias, destellos de pirotecnia y lengüetazos flamígeros en el escenario. La pantalla a telón de fondo proyectó el viaje conceptual de la banda catalogada en el estilo pop punk.

Originarios de Poway, California, Estados Unidos en 1992 congregaron especialmente a un público coetáneo a su generación, quienes corearon una a una las rolas. Siempre bromistas y en actitud desenfadada, saludaron en gratitudes a los congregados prometiendo una velada de buen humor, cumpliendo su presentación sin problemas de salud “ni diarrea”. Al tiempo se entonó “Aliens Exist”, “Dance With Me” y “Bored to Death”.

Luces multicolores y láser surcaban el horizonte. En la gala rocker resonó la guitarra en distorsión, el bajo acelerado y la estruendosa bataca. Cada uno de los integrantes se entregó en conexión con los reunidos apasionados dando nota a “Up All Night” y “More Than You Know”.

Mark Hoppus dedicó mensaje:

“¿Quién se está divirtiendo? ¿Quién aquí viene de un hogar roto, de padres divorciados? ¡Por favor, aguanta!”.

Inmediatamente un manto de lucecillas navegó conmoviendo a los ritmos de “Stay Together for the Kids”, para dar paso a “Not Now” y “Can't Go Back”, sin faltar “I Miss You” con las emociones exaltadas en cánticos a todo pulmón.

El tiempo se fue volando con las energías borboteando incesantemente en los respetables considerando “Down” y “Fuck Face”. Ante la intensa recepción, Mark reconoció a su gente por la entrega ante el cierre de su gira One More Time Tour:

“¡Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes esta noche!

Aceleró los corazones rasgando “Anthem Part 3”, para dar continuidad a “Always”. Se sumaron las clásicas “What's My Age Again?”, “First Date” y “All the Small Things”.

El cerrojazo incluyó “Dammit”, obsequiando “One More Time”. Delonge, Hoppus y Barker se unieron a los filos del escenario elevando las manos hacia el cielo congraciados en aplausos y rugidos ensordecedores.