Residente, consignas que hicieron temblar al Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tremendo show brindó el cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente en el Palacio de los Deportes, con incesantes consignas de apoyo a la educación pública y gratuita en el mundo, de solidaridad con el pueblo de Valencia, España, al tiempo de reprochar la guerra en Gaza y Ucrania.

Lo anterior sucedió previo al concierto de Blink 182 de este fin de semana, pues Residente se presentó el jueves 7 en el recinto de la alcandía Iztacalco que lució pletórico ante 14 mil fans. Desde los primeros pasos del artista hizo desbordar los gritos y rimas al ritmo de los temas “René”, “Pecador” y “Quiero ser baladista”.

Emergió en una atractiva producción, ataviado de traje formal, fuera al estilo del rapero. Una pantalla gigantesca se elevaba en forma de torre, visibilizando al cantautor y su viaje conceptual. Un ensamble orquestal aderezó el concierto. El escenario a dos niveles contaba con escalinatas, observándose a una artista plástica dibujando al instante bocetos pictóricos y al otro extremo una taquimecanógrafa con una máquina de escribir transcribiendo los versos del rapero en tiempo real.

El ambiente fue de buena vibra de principio a fin, en conexión entre René y su gente, coreando una a una las rolas escuchándose “Yo no sé pero sé” y “Ron en el piso”.

A todo pulmón los reunidos modularon “Baile de los pobres”, “No hay nadie como tú” y “La cumbia de los aburridos”. El artista de 46 años originario de San Juan, Puerto Rico, hiló una serie de consignas:

“En nombre de todos los estudiantes y la educación pública gratuita y de calidad en todos los países. En nombre de la gente que se manifiesta en sus respectivos países, acá en México también. En nombre de toda la gente que ha donado de su tiempo y se ha manifestado en contra del abuso en Gaza, no puede pasar eso en este mundo mientras estemos viviendo”.

Lanzó apoyo solidario a Valencia debido a las zonas afectadas por las lluvias torrenciales causadas por una DANA:

“Sabemos lo que ocurre y estamos con ellos, donaremos lo que podamos, toda la fuerza para Valencia. “

Y añadió mensaje extra:

“Vamos a brincar por México, porque México es un país hermoso, tiene una diversidad musical, de historia, de las artes. Es necesario que para que exista Latinoamérica exista México. ¡Ustedes saben la fuerza con la que luchan!”.

La celebración avanzó en “Atrévete-te-te”, “El aguante”, “La vuelta al mundo” y “Guerra”, para este último corte dedicando palabras a diversos conflictos en el mundo:

“Hay cosas horribles como la guerra, la guerra se come todo, no deja nada. Esto va por el exterminio de Palestina, en Gaza. Las masacres en el Congo. Y la guerra en Ucrania”.

Delineó “This is Not America” y “Latinoamérica”. Un manto de lucecillas de celular flotó resonando “Desencuentro”, dando paso a “Que fluya”. Visiblemente conmovido, aprovechó confesión de intento de suicidio y que lo salvó presentarse con su público mexicano:

“Las energías me ayudan, de la gente también. Es muy especial México para mí por muchas razones. Un tema que me salvó la vida, yo estaba acá en México, y lo empecé a escribir una noche antes de tocar acá también en el Palacio de los Deportes y es ‘René’. Es el tema con el que empiezo este concierto y lo escribí, no hablo mucho de eso y en algún momento hablé, pero si en algún momento pensé que, si me iba a lanzar de un piso 25, desde ahí nunca intenté. Ya no tengo esa mentalidad, pero gracias a mi familia y mi madre, a que esa noche tuve la energía de ustedes, me salió este tema ´René´. La energía de ustedes me hace recordar porqué quiero estar aquí todos los días”.

El griterío de las reunidos cobijó al buen René, dando ritmo a “Fiesta de locos”. Los respetables enloquecían de felicidad sonando “Vamo' a portarnos mal”, lazando una lluvia acuosa desde sus vasos, misma que salpicó la consola de audio apagando por unos segundos el sonido de los instrumentos. Residente salió avante cantándola a capela?. Con las energías en el ápice retorno el sonido instrumental en el audio para dirigir el cerrojazo considerando “Problema cabrón” y “El futuro es nuestro” en adiós ficticio.

La insaciable fanaticada clamó por “¡otra, otra, otra!”, a lo que René respondió con obsequió “313” y la satisfacción de sus seguidores.