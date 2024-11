Conan O'Brien presentará los Premios Oscar 2025

MADRID (CulturaOcio) - El presentador de televisión, guionista, productor y humorista Conan O'Brien, será el presentador de la 97.ª edición de los Oscar. El ganador de cinco permios Emmy toma el testigo de Jimmy Kimmel y será el encargado de conducir por primera vez gala de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood en la ceremonia que tendrá lugar el próximo 2 de marzo de 2025.

O'Brien es conocido por presentar los programas nocturnos de entrevistas 'Late Night with Conan O'Brien', 'The Tonight Show with Conan O'Brien' y 'Conan'. Antes de su carrera de más de dos décadas como presentador, fue guionista de 'Saturday Night Live' y 'Los Simpson'. O'Brien presenta actualmente el podcast 'Conan O'Brien Needs a Friend" y ha protagonizado recientemente el programa de viajes "Conan O'Brien Must Go'. Ha ganado cinco premios Emmy y obtenido 31 nominaciones por su trabajo.

Conan O’Brien is officially your 97th Oscars host!



Tune into the biggest night in Hollywood on Sunday, March 2nd at 7e/4p, LIVE on @ABCNetwork! #Oscars @TeamCoco @ConanOBrien pic.twitter.com/ZpsGM9LEIq — The Academy (@TheAcademy) November 15, 2024

"Estamos encantados y honrados de tener al incomparable Conan O'Brien como presentador de los Oscar este año", dijeron el director general de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Janet Yang. "Es la persona perfecta para ayudar a liderar nuestra celebración global del cine con su brillante humor, su amor por las películas y su experiencia televisiva en directo. Su extraordinaria capacidad para conectar con el público hará que los espectadores se unan para hacer lo que mejor saben hacer los Oscar: honrar a las espectaculares películas y cineastas de este año", señalan en un comunicado.

"Conan es una voz cómica preeminente, cuyo éxito de décadas está marcado por su humor y perspectiva distintivos", dijo Craig Erwich, Presidente de Disney Television Group, propietaria de ABC, la cadena que retransmitirá la gala. "Se une a una lista icónica de grandes de la comedia que han desempeñado este papel, y somos muy afortunados de tenerlo en el centro del escenario para los Oscar", señala.

"Conan reúne todas las cualidades de un gran presentador de los Oscar: es increíblemente ingenioso, carismático y divertido, y ha demostrado ser un maestro de la televisión de eventos en directo", destacan los productores ejecutivos de los Oscar Raj Kapoor y Katy Mullan que aseguran estar ansiosos por "trabajar con él para ofrecer un espectáculo fresco, emocionante y festivo para la noche más importante de Hollywood".

La 97.ª edición de los Oscar se celebrará el domingo 2 de marzo de 2025 en el Dolby Theatre y será televisada en directo por ABC y en más de 200 territorios de todo el mundo. Los nominados se darán a conocer por la Academia de Hollywood el viernes 17 de enero.