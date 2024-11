“Gladiador II”, en los cines de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cineasta británico Ridley Scott filmó “Gladiador”, protagonizada por Rusell Crowe, la cual recaudó más de 465 millones de dólares en todo el mundo para convertirse en la segunda película más taquillera del año 2000 y fue nominada a 12 premios Oscar, de los cuales ganó cinco. Ahora ha rodado “Gladiador II” para ser vista en pantalla grande, donde de nuevo un guerrero se enfrenta al poder del imperio romano, y lo interpreta el irlandés Paul Mescal.

El también realizador de “Alien: el octavo pasajero” y “Hannibal” sabía que debía considerar una secuela de “Gladiador”, la cual desde este 14 de noviembre se estrena en todo México.

“Debía superar la acción cautivadora del original, pero también intentar capturar su intimidad emocional”, según la productora Lucy Fisher, quien comenzó a desarrollar la nueva película junto con su socio Douglas Wick en 2001. “Nos llevó mucho tiempo conseguir una historia que pensáramos que sería digna de ser una secuela de ‘Gladiador’. Pero una vez que nos aferramos al personaje de Lucius como un joven enojado, exiliado y abandonado, y comprometido a destruir la ciudad que lo había creado y traicionado, nuestra historia comenzó a desarrollarse. Lucius sería un príncipe perdido, que quisiera estar en cualquier lugar menos en Roma y, sin embargo, todos los caminos lo llevarían allí “.

En 2021, Scott se acercó al guionista David Scarpa, quien en 2017 escribió el drama sobre crímenes reales de “All the money in the world”, para crear una historia convincente basada en una historia de Peter Craig (guionista de Top Gun: Maverick). Han pasado 15 años desde la muerte de Maximus Decimus Meridius, el personaje de Crowe. Ahora el combate en el Coliseo se ha vuelto más letal, violento y espectacular a medida que las multitudes sedientas de sangre instan a los emperadores gemelos medio locos a nuevas cotas de crueldad. El Imperio Romano continúa su marcha implacable por el mundo, expandiendo sus fronteras, saqueando cada cultura a su paso y obligando a los sobrevivientes a luchar por sus vidas en el ring.

Scarpa ha explicado:

“Lucio, al igual que Máximo, no es un personaje histórico real, aunque Marco Aurelio, Cómodo y Lucila sí lo son. Los emperadores gemelos de esta película, Caracalla y Geta, también fueron reales, aunque nos tomamos algunas libertades creativas en cuanto a cómo se desarrolla su rivalidad”.

Al principio de la película, Lucius está en Numidia, donde ha pasado la mayor parte de su vida, cuando el ejército romano invade su hogar. Es tomado prisionero y arrastrado a Roma. Tiene una ira intensa hacia todo lo romano que aumentará a medida que avanza la película. Cuando entra en la arena por primera vez, ve a Acacio, el general que dirigió el asedio de su ciudad y fue responsable de matar a su esposa. Lo ve sentado allí con su propia esposa y se jura a sí mismo matarlos o ser asesinado.

Para prepararse como Lucius, Mescal realizó un entrenamiento de fuerza considerable con Tim Blakeley, de Media Physiques. También tuvo que aprender a manejar una espada como un gladiador romano.

Las locaciones

“Gladiador II” se filmó en Marruecos y Malta, con algunas escenas en los estudios Shepperton, en las afueras de Londres. Para supervisar el diseño y la construcción de la antigua Roma, Scott recurrió a su colaborador de toda la vida, el diseñador de producción Arthur Max. Este es el decimosexto proyecto en el que Scott y Max han trabajado juntos, una lista que incluye “Gladiador”, “American Gangster”, “The Martian” y “Napoleon”.

De acuerdo con Max, esta película es sin duda su colaboración más ambiciosa hasta la fecha:

“Todo es mucho más grande y elaborado que todo lo que hemos hecho antes. Es como ‘Gladiador’ con esteroides. El enfoque de Ridley para hacer una película es siempre inmersivo. Está involucrado en cada fase, en cada departamento. Puede ser un desafío trabajar con él, porque espera mucho de ti. Y a mí me encantan los desafíos”.

En Marruecos había más de 80 carpas enormes dedicadas sólo al peinado y maquillaje de los extras, y para albergar innumerables accesorios y vestuario. En Malta, se montó la Arena, el palacio y calles enteras de la antigua Roma.

El set recrea muchos de los impresionantes escenarios históricos de Roma en un área de aproximadamente ocho kilómetros de largo. Se creó una réplica del Coliseo aún más grande que el original y un arco de entrada a la ciudad considerablemente más grandioso adornado con motivos de Rómulo y Remo. Sus planes combinaron tecnología de vanguardia con artesanía antigua a un nivel asombroso.

Utilizaron muchas de las mismas técnicas de la vieja escuela para recreaciones arquitectónicas, esculturas, frescos y pinturas, para crear autenticidad e intimidad. Pero igual utilizaron muchas herramientas digitales.

Participaron más de 500 extras para interpretar a los romanos que llenaban el Coliseo, pero no había suficientes personas para llenar ni siquiera el anfiteatro, por lo que se agregaron muchos más espectadores digitalmente. Scott, quien es conocido por usar hasta cuatro cámaras a la vez, usó regularmente de ocho a doce para esta filmación, además de drones adicionales y cámaras de choque. Cada escena está dirigida como una obra de teatro, con acción simultánea que tiene lugar en todo el set.

La diseñadora de vestuario Janty Yates ganó un premio Oscar por su trabajo en “Gladiador” y se emocionó de volver para la secuela. “Es una época maravillosa para trabajar”, dice. “He estado en el espacio tres veces desde ‘Gladiador’ y he trabajado en todo tipo de otros periodos, así que tuve que repasar bien Roma”.

Yates se inspiró especialmente en la obra de pintores “orientalistas” como Jean-Joseph Benjamin-Constant y Jean-Léon Gérôme, que influyeron mucho en el vestuario de Macrinus, un hombre rico que se hizo a sí mismo y que se abrió camino hasta la cima de la sociedad romana. Vestirlo como alguien que se esforzaba por impresionar a los emperadores, dice Yates, significó mantener su estilo clásicamente romano, pero con un toque extra de opulencia, incorporando adornos y ribetes dorados, todos cosidos a mano en India. Foto: Cortesía de Paramount Pictures.

Para los emperadores Geta y Caracalla, Yates diseñó trajes destinados a acentuar sus excentricidades. “Están completamente locos”, dice. “Llevamos su apariencia al límite. Usamos telas fabulosas con muchos bordados, oro sobre oro, plata sobre plata”.

Sus vestuarios se acentuaron con una serie de looks exagerados de la diseñadora de maquillaje Jana Carboni y el diseñador de cabello Giuliano Mariano. “Queríamos que tuvieran un color de pelo rojo muy específico, un rubio fresa”, explica Carboni. “Son personajes muy fuertes y queríamos que tuvieran un look realmente fuerte. Los actores se involucraron en el proceso”.

En lo que respecta al elegante vestuario de Lucilla, la diseñadora suavizó la precisión histórica con la libertad artística. “Todo lo que aparece en pantalla se basa en investigaciones históricas”, afirma. “Algunas de las telas que utilizamos no habrían estado disponibles para los antiguos romanos y, en ocasiones, tomamos prestados motivos de otros periodos. Para Lucilla, nos inspiramos mucho en diseñadores del siglo XX como Halston y Courrèges. Ridley siempre quería más color y más brillo”.

David Crossman, que diseñó el vestuario para “Napoleón” de Scott, creó los uniformes para el ejército romano y los gladiadores, incluido el Lucius de Mescal. “Ha hecho un trabajo brillante”, dice Yates. “Tuvo que representar a 150 gladiadores, y cada uno de ellos es diferente”.

Más de dos mil trajes fueron creados por artistas de todo el mundo bajo la supervisión de Crossman y su equipo.

Cabe destacar que el director de fotografía es John Mathieson, otro de los colaboradores regulares de Scott y quien fue nominado al Oscar por su trabajo en “Gladiador".