Corona Capital (Día 1): potente Green Day, The Mars Volta y Cage The Elephant (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festival Corona Capital detonó potente primera fecha este viernes con los actos de Green Day, The Mars Volta y Cage The Elephant, reuniendo a 74 mil 416 almas en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Desde la apertura a las 14:30 el ambiente de buena vibra imperó en el tradicional espacio al aire libre de la alcaldía Iztacalco, disfrutando los asistentes de la diversidad de alternativas musicales de todo el mundo.

El festival Corona Capital detonó potente primera fecha este viernes con los actos de Green Day, The Mars Volta y Cage The Elephant, reuniendo a más de 74 mil almas en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. @CoronaCapital #CoronaCapital24 ?????? pic.twitter.com/jYzCgDS2dH — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) November 16, 2024

Para el desfile artístico se edificaron cinco escenarios: el principal Corona, adicionando los alternos Vans, Corona Cero, Viva Tent y Nivea. Acudió un público multigeneracional recorriendo con comodidad entre cada tarima. Se incluyeron los habituales quioscos de alimentos y bebidas.

El calorón recibió a los respetables durante el atardecer, en tanto algunos fans permanecían fieles frente a los escenarios, otros más preferían descansar en los campos del inmueble, a su vez, también aprovecharon una gigantesca rueda de la fortuna para pasar el tiempo.

Foto: Carlos Enciso

El proyecto City and Colour al mando del artista canadiense Dallas Green removió los vuelos sonoros en “Fragile Bird” y “Sorrowing Man”. La banda londinense de indie rock The Vaccines engalanó con el vocalista Justin James Hayward-Young tocando “Post Break-Up Sex” y “Your Love Is My Favourite Band”.

La agrupación neoyorkina Blonde Redhead integrada por Kazu Makino junto a los gemelos Amedeo y Simone Pace, delinearon “Spring and by Summer Fall” y “23”.

Foto: Carlos Enciso

Los originarios de El Paso, Texas, The Mars Volta, hicieron agitar las emociones con la presencia del vocalista Cedric Bixler-Zavala custodiado por el guitarrista Omar Rodríguez-López, ambos líderes del ensamble también integrado por Eva Gardner (bajo), Linda-Philomène “Philo” Tsoungui (batería), Marcel Rodríguez-López (percusiones) y Leo Genovese (teclados y sintetizadores). En el set incluyeron “L'Via L'Viaquez”.

Los estadunidenses Cage The Elephant con la presencia de su lider Matt Shultz afinaron “Broken Boy”, “Cry Baby” y “Cold Cold Cold”; el vocalista a pesar de estar lesionado del pie y del brazo, se entregó complaciendo a sus fieles. Por su parte, Toto, insigne banda de rock también estadunidense formada en 1976, arribó a los ritmos de “I'll Be Over You” y “Jake to the Bone”.

Foto: Carlos Enciso

El punk rock de los oriundos de Berkeley, California, Estados Unidos, Green Day, hizo temblar desde los primeros pasos del líder Billie Joe Armstrong. El acto estelar para cerrar el festival fue coronado a los ritmos de “The American Dream Is Killing Me”, “Basket Case” y “Longview”.

La conexión fue instantánea entre la banda fundada en 1987 y sus adeptos, reuniendo esencialmente a sus coetáneos generacionales, que corearon y brincotearon al son de “Welcome to Paradise” y “She”, este último corte especialmente convidando a una fan al escenario. Foto: Carlos Enciso

El buen Armstrong se apoderó de la plataforma y de las multitudes en una noche candente retumbando “Know Your Enemy”, “Dilemma”, “Minority” y “Brain Stew”.

El espectáculo fue aderezado en pirotecnia y ráfagas flamígeras navegando en el tablado. Fulguró “American Idiot” observándose en escena el insigne emblema de una mano sosteniendo una granada, estilizada como un corazón y diseñada tridimensionalmente. Foto: Carlos Enciso

Los respetables enloquecían con la clásica “Boulevard of Broken Dreams”, adicionando “Are We the Waiting”, “St. Jimmy” y “Give Me Novacaine”. Con los ánimos alcanzando el ápice de felicidad, también se consideraron las rolas “Letterbomb”, “Wake Me Up When September Ends” y “Jesus of Suburbia”.