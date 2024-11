New York Polyphony, cuarteto coral estrella, hará gala en el Festival de Música de Morelia. Foto: New York Polyphony

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Uno de los grupos corales más aclamados por la crítica a nivel mundial, el New York Polyphony, se presentará en la 36º edición del Festival de Musica de Morelia (FMM), donde realizarán una presentación especial la noche de este 22 de noviembre en el Templo de San Agustín de la capital michoacana y en entrevista, reconocieron la importancia y el papel del festival en la música clásica.

El cuarteto integrado por Andrew Fuchs (tenor), Geoffrey D. Williams (contratenor), Steven Caldicott Wilson (tenor) y Craig Phillips (barítono bajo) fundado en 2006, ha tenido dos álbumes nominados al Grammy a lo largo de su carrera y diversos reconocimientos y presentaciones, que incluyen lugares como el Wigmore y Cadogan Halls, el Concertgebouw, Stavanger Kammermusik Festival (2018 y 2023), además de los recintos más importantes de 42 de los 50 estados que conforman Estados Unidos.

Aclamados como dueños de un “sonido rico y natural que es mucho más complejo que la suma de sus partes” (NPR), presentarán un programa titulado The sky of my heart (El cielo de mi corazón) de una hora y 20 minutos (sin intermedios) que incluirá las piezas:

“Trösterin Musik” de Anton Bruckner (1824-1896), Franz Schubert (1797-1828) “Nächtkicges Ständchen”, tres temas sacros del siglo XII “Magno gaudens gaudio”, Ad cantos letitie” e “In natali novilleras regis”, así como tres cánticos del Canticum Canticorum I de Ivan Moody (1964-2024).

También obras de Maddalena Casulana (1544-1590), Wylliam Byrd (1540-1623), Paul Moravec (1957), Akemi Naito (1956).

En entrevista Steven Caldicott y Andrew Fuchs, afirmaron que se trata de un programa muy equilibrado que va desde el siglo XII y el XXI porque les interesa tener un número amplio de compositores, en especial actuales. Además de sentirse emocionados pues algunas de esas obras que prácticamente son estrenos, pues no las han interpretado antes ni las han grabado y formarán parte de un nuevo álbum a estrenarse en 2025.

Afirmaron sentirse especialmente emocionados por interpretar los sacros del siglo XII y las musicalizadas del japonés Akemi Naito a partir de versos de “Poemas para la luna” de Saigyo, obras que consideran “redondas” para presentar en el Templo de San Agustín, del cual han visto imágenes. Los artistas refirieron no haber ido nunca Morelia, y por ello el interés por conocer más de la ciudad barroca.

En el caso de Fuchs será su primera vez en México, mientras Caldicott afirmó conocer Ciudad de México y sentirse atraído por los templos e iglesias:

“Mientras estudiaba visité México visité muchas iglesias y sitios sagrados, me di cuenta de la fe en esencia católica que tienen. Nunca ofrecí un concierto porque era un estudiante, pero esta vez que regreso como interprete, lo cual me parece alucinante”.

Será la única presentación en México de New York Plyphony, pues tras el FMM regresarán a EU para una ofrecer un concierto en la ciudad de Filadelfia. La presentación se realizará este 22 de noviembre a las 20:30 horas en el Templo de San Agustín, los boletos se pueden adquirir vía www.festivalmorelia.mx