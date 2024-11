Corona Capital (Día Dos): Shawn Mendes, New Order, American Football, Boy Harsher...

New Order en el Corona Capital. Foto: Carlos Enciso

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El festival Corona Capital en su segunda entrega este sábado 16 se caracterizó por el pop de Shawn Mendes y Melanie Martinez, destacándose a su vez por la presencia de los legendarios New Order, y las alternativas American Football, Black Pumas, Boy Harsher, Travis y St. Vincent.

Acudieron 69 mil 160 fans a la cita en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, tradicional sede del encuentro festivalero que recibió a sus visitantes desde las 14:30 con los ánimos recargados.

Las propuestas artísticas desfilaron en cinco escenarios: el principal Corona, sumándose el Vans, Corona Cero, Viva Tent y Nivea.

El público fue multigeneracional, arribaron desde oleadas juveniles aguardando los actos de Shawn y Melanie, a la par, los adeptos de antaño para presenciar a New Order.

En el inmueble de la alcaldía Iztacalco se vivía un ambiente relajado y de buenas vibras en cada rincón. Algunos de los reunidos reposaban en los jardines, en tanto unos más recorrían de un escenario a otro para apreciar la mayor cantidad de bandas. Se incluyeron los habituales quioscos de alimentos y bebidas.

La banda de rock estadunidense American Football hizo alucinar dando nota a “Five Silent Miles”, “The Summer Ends” y “For Sure”. En horarios empalmados los originarios de Austin, Texas, Black Pumas relucían con su soul psicodélico afinando “More Than A Love Song”.

La estadunidense Anne Erin “Annie” Clark, conocida artísticamente como St. Vincent, seducía a los ritmos de “Big Time Nothing”, “Marrow”, “Pay Your Way in Pain”, “Digital Witness” y “Pulga”.

La banda oriunda de Glasgow, Escocia, Primal Scream, rasgaba su rock con “Jailbird” y “Ready To Go Home”. Al mismo tiempo la oscuridad electrónica de los estadunidenses Boy Harsher encendía con “Morphine”, “Fate” y “Westerners”.

La agrupación británica de rock alternativo Travis afinó “Sing”, “Driftwood”, “Alive”, “Good Feeling”, “Writing to Reach You” y “Side”.

Los legendarios New Order sobrevolaron una velada de nostalgias en gala de Synth pop al son de “Transmission”, “Crystal”, “Ceremony”, “Sub-Culture” y “Bizarre Love Triangle”. Las multitudes se arremolinaban oyendo “True Faith” y la clásica “Blue Monday”.

El extravagante pop de la neoyorkina Melanie Martinez hechizó cantando “Play Date”, “Mad Hatter” y “Nurse's Office”, en un delirante viaje conceptual de coreografías y proyecciones de arte digital.

El artista canadiense Shawn Mendes fue el encargado de dar cerrojazo estelar con su estilo popero, escuchándose “There's Nothing Holdin' Me Back”, “Wonder” y “Treat You Better”.

Continuó en “Lost in Japan”, lanzando emotivo mensaje en castellano:

“No sé muchas palabras, pero yo puedo tratar. Estoy muy feliz de estar aquí contigo, me encanta tu país, me encanta la cultura, la energía aquí. Cada vez que estoy en la Ciudad de México yo siento diferente, siento más luz y energía, es como magia”.

En constantes gratitudes entregó “Señorita”, “Ruin”, “Stitches” y “Youth”, en una velada candente en pasiones e incesantes coreos de su fanaticada, alcanzando las fronteras de la una de la madrugada con las energías en la cúspide.

El Corona Capital este domingo 17 recibe a Paul McCartney, Jack White, Empire of The Sun, Iggy Pop y Kim Gordon.