McCartney, Iggy Pop, Jack White y Kim Gordon en cierre de Corona Capital 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festival Corona Capital 2024 cerró con broche de oro al tener a la legendaria estrella británica Paul McCartney ante 81 mil 736 fans, en una noche de rock donde complació con show de poco más de dos horas.

Luego de dos presentaciones este 12 y 14 de noviembre en el Estadio GNP, ahora le tocó a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez atestiguar una célebre velada de McCartney y sus fieles. El inglés entregó de nuevo un recorrido por sus históricas rolas como solista con la banda Wings y del mítico cuarteto de Liverpool Los Beatles.

Sorprendió con un espectáculo obsequiando tiempo adicional a lo programado. Emergió pasaditas las 23:30 a los cantos de “A Hard Day's Night” y “Letting Go”. Velozmente saludó a su gente:

“¡Hola México! ¡Quihúbole banda! Esta noche voy a tratar de hablar un poquito de español”.

El Corona Capital 2024 cerró con broche de oro presentándose Paul McCartney haciendo vibrar a más 81 mil fans, en una noche mágica de rock complaciendo con un show de más de dos horas. @CoronaCapital #CoronaCapital24 #PaulMcCartney@PaulMcCartney ???? pic.twitter.com/6t14ETNFFB — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) November 18, 2024

Se le entregaron jóvenes y coetáneos al rockero nacido un 18 de junio de 1942 en Liverpool, coreando cada una de las rolas dando nota a “Got to Get You into My Life”. En constantes gratitudes y mensajes, expresó:

“¡Está chingón estar aquí de nuevo!”. McCartney, cierre del CC. Foto: José Manuel Jiménez

La buena vibra imperó durante todo el acto. Sin faltar acudieron fans ataviados del tradicional traje del mítico Sargento Pimienta inventado por Paul; el espíritu de la “Beatlemanía” pululaba en el espacio. Las multitudes hicieron estremecer hasta el último rincón rugiendo:

“¡Oeh, Oeh, Oeh, Sir Paul, Sir Paul!”.

La presentación fue como viajar en una máquina del tiempo. Se intercalaron sus rolas de Wings, en su tiempo también conformada por su primera esposa ya fallecida, la fotógrafa neoyorquina Linda Eastman (1941-1998). Asimismo, se seleccionaron las entrañables del cuartero integrado por McCartney, John Lennon (1940-1980), George Harrison (1943-2001) y Ringo Starr.

Como parte de su gira “The Got Back Tour”, también se presentó este 12 y 14 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, antes en Monterrey el día 8. Ha sido una semana de amor en comunión con su fanaticada mexicana, quedado evidenciado en cada uno de sus conciertos y visitas pasadas.

Para el Corona Capital consideró “Come On to Me”, “Let 'Em In” y “My Valentine”, dedicándosela a su actual pareja, Nancy Shevell, presumiendo se encontraba presente entre la audiencia.

Miembro del Imperio Británico, Sir Paul McCartney dio paso a “Nineteen Hundred and Eighty Five”, “I've Just Seen a Face” y “Love Me Do”, en esta última latiendo el peculiar sonido de la armónica, originalmente soplada en el primer disco de Los Beatles por Lennon.

En mandolina resonó “Dance Tonight”. McCartney se elevó en una plataforma para “Blackbird” y le ofrendó “Here Today” a Lennon. Al piano se escuchó “Lady Madonna”. Volaron los ánimos en “Jet”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da” y “Band on the Run”.

El ensamble de músicos hechizó en excelsas ejecuciones, integrado por los guitarristas Rusty Anderson y Brian Ray, el tecladista Paul “Wix” Wickens y el bataco Abe Laboriel Jr., custodiados por la triada de metales conocida como Hot City Horns.

Para “Get Back” convidó a escena a la artista estadunidense St. Vincent a rasgar la guitarra. Se proyectaban mosaicos fotográficos del documental homónimo de los Beatles, dirigido por el neozelandés Peter Jackson.

Calaba en las almas “Let It Be”. En “Live and Let Die” detonaban marejadas flamígeras y pirotecnia estallando resplandeciente en el horizonte del inmueble de la alcaldía Iztacalco. En ojos lacrimosos de los respetables se delineaba “Hey Jude”, dando ficticio adiós.

Los gritos insaciables hicieron retornar veloz a Paul, viéndosele ondeando la bandera de México y escoltado de sus camaradas músicos alzando la de Reino Unido y la multicolor Lgbt.

Obsequió hacia el ocaso “I've Got a Feeling”, distinguiéndose un virtual John Lennon cantando el tema filmado durante el último recital de los Beatles, en la azotea de Apple Records (enero de 1969).

El final dorado fue coronado en “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” y “Helter Skelter”. Se hilaban en complacencia “Golden Slumbers”, “Carry That Weight” y “The End”. El reloj alcanzaba casi las dos la madrugada, cuando el show estaba previsto culminar a la una, siendo agasajada la fanaticada en satisfacción. A sus 82 años Paul se mostró inagotable, en gratitud, sonriente, gozando de buen sentido del humor y una vigorosa energía hasta el último acorde.

Visiblemente conmovido, Sir Paul McCartney dio adiós con un halo de esperanza de regresar a México:

“¡Gracias México! ¡Nunca cambien! ¡Hasta la próxima!”.

Poderoso Iggy Pop, Jack White, Kim Gordon…

La celebración de este domingo a su vez fue destacable por los poderosos actos de Iggy Pop, Jack White y Kim Gordon.

Jack White. Foto: José Manuel Jiménez

Un incandescente sol requemaba a los visitantes dando bienvenida al recinto desde las 14:20. En tanto unos decidían reposar o refrescarse en los quioscos, gran parte avanzó ágilmente hacia los cinco escenarios: el principal Corona, así como los alternos Vans, Corona Cero, Viva Tent y Nivea.

La banda de rock británica Maxïmo Park, al mando de Paul Smith, emprendió vuelos sonoros en “Graffiti”, “The End Can Be As Good As The Start” y “Our Velocity”.

La banda estadunidense Crumb brilló con su vocalista Lila Ramani a los cantos de “Genie”, “Ghostride”, “Dust Bunny” y “Side By Side”. La enigmática artista neoyorkina Kim Gordon encendió con “The Candy House”, “I Don't Miss My Mind”, “I'm a Man” y “Trophies”. Kim Gordon. Foto: José Manuel Jiménez

Tremendo acto detonó el legendario rockero estadunidense Iggy Pop, retumbando “T.V. Eye”, “Raw Power” y “Gimme Danger”. A sus 77 años llevó al delirio a generaciones diversas que corearon y brincotearon a los ritmos de la clásica “The Passenger”, adicionando “Lust for Life”, sin faltar “I Wanna Be Your Dog”. Actuación de Iggy Pop. Foto: José Manuel Jiménez

El estadunidense Beck tocó “Nicotine & Gravy” y “Wow”. Hacía lo propio la británica Sophie Ellis-Bextor modulando “Music Gets the Best of Me”, incluyendo “Hypnotized”. El originario de Detroit, Míchigan, Jack White, detonó intenso rock vía “Old Scratch Blues” y “That's How I'm Feeling”, ciñendo “It's Rough On Rats (If You're Asking)”. El festival Corona Capital 2024 complació durante tres días a sus fieles que ya aguardan ansiosos la próxima edición 2025.