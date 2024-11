Iron Maiden, bestialidad sonora en la gira The Future Past

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La legendaria banda británica Iron Maiden dio muestra de poderoso metal como parte de la gira The Future Past.

Las pasiones de los 55 mil fans reunidos detonaron desde los primeros pasos del líder Bruce Dickinson, los guitarristas Dave Murray, Janick Gers y Adrian Smith, el bajista Steve Harris y el baterista Nicko McBrain en el Estadio GNP Seguros.

La bestialidad sonora tomó vuelo a los acordes de “Caught Somewhere in Time” y “Stranger in a Strange Land”.Siempre amable, Dickinson saludó a su gente: “¡Hola México!”.

En respuesta se escuchó un estruendoso grito de la fanaticada que agasajó al insigne ensamble de heavy metal surgido en 1975. La agrupación entregó una catedra de rock duro escuchándose “The Writing on the Wall” y “Days of Future Past”.

El show edificó ambientaciones postapocalípticas. Un colosal lienzo ilustró arte macabro a telón de fondo para la narrativa visual de cada rola. El escenario a dos niveles fue aprovechado por el vocalista de 66 años recorriéndolo en todos sus puntos.

La buena vibra en comunión entre seguidores y músicos imperó durante la velada, en la que se seleccionó un set especial de 15 temas, incluyendo de su reciente discografía “Senjutsu” (2021) y cortes históricos. Se dio nota a “The Time Machine”, “The Prisoner”, “Death of the Celts” y “Can I Play With Madness”.

Su memorable personaje cadavérico “Eddie The Head” (“Eddie El Cabezón”) emergió en una versión futurista dando una épica batalla contra Dickinson, escenificación característica en sus espectáculos, escuchándose “Heaven Can Wait”.

El tiempo se fue volando, rasgaron sin pausas dando avance en “Alexander The Great” y la potente “Fear of The Dark” en coreos ensordecedores.

Vislumbrándose el ocaso retumbó la clásica nombrada “Iron Maiden”, pasando a “Hell on Earth”, surcando dantescas olas flamígeras en escena. Honrando su amor a México, cantante y músicos congraciados portaban sombreros de charro, navegando hacia el finiquito en “The Trooper” y “Wasted Years”.

Todos los Iron Maiden desfilaron al filo de la tarima declarando su amor a México, y la promesa de retornar próximamente. El rugir generalizado cobijó al sexteto de principio a fin.