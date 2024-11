En cierre adelantado del Festival de Música de Morelia, el coral New York Polyphony deja su huella

MORELIA, Mich. (apro).- La agrupación New York Polyphony se presentó en un "cierre adelantado” en la 36º edición del Festival de Música de Morelia (FMM) en el Templo de San Agustín de esta capital.

El encuentro más antiguo de música clásica y contemporánea en el país se encuentra en su último fin de semana, y este viernes tocó el turno al coral New York Polyphony, uno de los más esperados en el marco del cierre.

Los estadunidenses dieron gala en el Templo de San Agustín ubicado en el Centro Histórico de Morelia, ahí se dieron cita unas 250 personas y con ello el lleno total del lugar sagrado. Ahí, el cuarteto integrado por Andrew Fuchs (tenor), Geoffrey D. Williams (contratenor), Steven Caldicott Wilson (tenor) y Craig Phillips (barítono bajo) realizaron un acto de una hora y media.

El cuarteto, que ha tenido dos álbumes nominados al Grammy a lo largo de su carrera y diversos reconocimientos y presentaciones en los más importantes recintos internacionales, se sintieron sueltos y confiados al interpretar el programa de la noche titulado “The sky of my heart” (El cielo de mi corazón).

Como se anunció previamente en entrevista con Caldicott y Fuchs, iniciaron con “Trösterin Musik” de Anton Bruckner (1824-1896), “Nächtkicges Ständchen” de Franz Schubert (1797-1828), y tres temas sacros del siglo XII “Magno gaudens gaudio”, Ad cantos letitie” e “In natali novilleras regis”, así como tres cánticos del Canticum Canticorum I de Ivan Moody (1964-2024).

Después llegó un “Canticum Canticorum I: Three motets from the song of the songs” de Ivan Moody (1964-2024) que dio la pauta para todo lo que se avecinó.

Se escuchó "Taaveti laul. Nr 22” de Cyrillius kreek (1889-1962) y después el tema "Katarsis” de Andrew Smith escrito especialmente para el NY Polyphony.

Luego llegaron obras de Maddalena Casulana (1544-1590), Wylliam Byrd (1540-1623), Paul Moravec (1957), sin embargo, el punto álgido de la presentación fueron los “Seis poemas para Waka para la luna por Saigyo” de Akemi Naito (1956).

Entre tema y tema el público estuvo siempre atento. El cierre de la noche se lo llevaron las piezas de The Revelers Songbook: “Dont wait too long” de Irving Berlin (1888-1989) y “I never knew” de Ted Fio Rito (1900-1971).

La presencia de una agrupación como NY Polyphony en el festival fue sin duda el inicio de un cierre adelantado de la 36 edición, y si bien la arquitectura del Templo de San Agustín es magistral, al realizarse el acto en viernes por la noche la música de restaurantes en la calle Hidalgo se “coló" al principio de la presentación, lo cual empañó los primeros minutos del programa, afortunadamente fue breve.

El FMM continúa este sábado su programa con Auner Quartett a las 13 horas en el Palacio Municipal, por la noche la OFUNAM en colaboración con Betty Garcés en el Teatro Matamoros a las 20 horas. La culminación del festival este domingo es un recital de violín y piano a cargo de Wylliam Harvey y Dmitri Dudin en el Centro Cultural Clavijero a las 13 horas, cuyo acto inaugurará también una "Muestra Gastronómica” en el recinto que se extenderá hasta las 19 horas. Mayor información sobre costos y boletos de entradas en: https://www.festivalmorelia.mx/programa