Los Fabulosos Cadillacs, fiesta de ska con 65 mil fans (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pletórica fiesta de ska celebró la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs en el Estadio GNP Seguros la velada de este viernes, detonando a 65 mil fans que bailaron y cantaron en el recinto con localidades agotadas.

La agrupación, surgida en Buenos Aires hacia 1984, dio vuelo al rugir de “Manuel Santillán, el León”, “Demasiada presión” y “La luz del ritmo”. El ambiente se sintió desde el arranque liderando Gabriel Julio Fernández Capello “Vicentico” (voz), Sr. Flavio (bajo), Sergio Rotman (saxofón), Dany Lozano (trompeta), Nando Ricciardi (batería), Mario Siperman (teclados), Astor Cianciarulo (bajo y batería) y Florián Fernández Capello (guitarra).

El amor entre fans y Los Fabulosos Cadillacs es evidente, una de las bandas queridas por el público mexicano que incluso llevan consigo el récord de asistencia en el Zócalo capitalino reuniendo ahí a 300 mil personas el 3 de junio de 2023. Espacio al que arriban lo llenan y el recinto ubicado en Iztacalco también relució repleto con candentes ánimos.

Los fanáticos vibraron en conexión con los músicos, escuchándose “Mi novia se cayó en un pozo ciego”, “Carmela” y “Estoy harto de verte con otros”, dando paso a la alegría en “Calaveras y diablitos”.

Las tumbas son para los muertos, Las flores para sentirse bien, La vida es para gozarla, La vida es para vivirla mejor…

El buen “Vicentico” abrió mensaje:

“¡Hola muy buenas noches! ¡Qué alegría inmensa! ¡Esto es increíble para nosotros, tantos recuerdos, tantos presentes, quién sabe, no se adelanten, pero hoy esta noche estamos acá sólo por hoy, felices de que hayan venido! ¡Un inmenso amor, un inmenso placer! ¡Gracias por esta hermosa noche!”.

Retumbaron los griteríos y aplausos hasta el último rincón, observándose una audiencia multigeneracional. A la par de los de antaño, familias con sus pequeños hijos disfrutaron del festín oyéndose “Los condenaditos”.

La vistosa producción edificó una pantalla colosal a telón de fondo dando coloridas proyecciones conceptuales a cada rola. Se consideró una sesión acústica “Soledad”, “Basta de llamarme así” y “Vos sabés”. Retornó el poderoso ska rasgando “Padre nuestro” y “Quinto centenario”.

La celebración avanzó sin pausas latiendo las emociones románticas para “Siguiendo la luna”. El ocaso se vislumbró tocando “Carnaval toda la vida”, “Mal bicho” y “El satánico Dr. Cadillac”.

El final navegó en “Matador”, “Vasos vacíos” y “Yo no me sentaría en tu mesa”. El emblemático coreo de la última rola resonaba ensordecedor “¡Oh, Oh, Oh!”. Los Fabulosos Cadillacs se despidieron entre cánticos incansables de la fanaticada.