Murió a los 93 años Silvia Pinal, actriz, política y perseguida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Silvia Verónica Pinal Hidalgo falleció a los 93 años de edad. Actuó al lado de Pedro Infante y fue dirigida en tres ocasiones por el reconocido cineasta español Luis Buñuel en 1961 interpretó a una joven novia en Viridiana, un año después fue La Valkiria en El Ángel Exterminador y se convirtió en el demonio en Simón del desierto. Compartió créditos con Mario Moreno “Cantinflas”, Germán Valdés “Tin Tan”, convirtiéndose en una de las figuras emblemáticas del espectáculo de la segunda mitad del siglo XX. Éxito que aprovechó para forjar la denominada "Dinastía Pinal", una de las familias más importantes de la industria de la televisión y el espectáculo.

Representada como una de las Siete Musas del Arte en un vitral del Teatro Xicohténcatl de Tlaxcala. Fue pintada por Diego Rivera en 1955 y condecorada con la Orden de Isabel la Católica, en el grado de Encomienda, por su contribución cultural al mundo del cine. Tomó cursos de actuación en Bellas Artes donde le impartieron clases los escritores Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia y el poeta Salvador Novo.

Nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. María Luisa Hidalgo fue su madre y su padre fue Moisés Pasquel, quien fue director de orquesta de la XEW, quien reconoció a Silva hasta la edad de 11 años. Se casó en cuatro ocasiones; primero con el actor Rafael Banquells, más tarde con el productor Gustavo Alatriste (con quien procreó a Viridiana Alatriste, quien falleció el 25 de octubre de 1982 en un accidente automovilístico), además del cantante y actor Enrique Guzmán y finalmente con el exgobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández Gómez. Sostuvo romances con el actor Arturo de Córdova y Emilio Azcárraga Milmo, padre de Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa.

Tomó el apellido del militar Luis G. Pinal, quien era pareja de su madre.

En 1948 debutó en la película Bamba, filme protagonizado por Carmen Montejo. Es considerada como una de las pioneras del teatro de comedia musical. A su faceta de actriz también se le suman la de empresaria y productora de varios proyectos. Llegó a ser diputada federal del PRI por el estado de Hidalgo en la LVII Legislatura.

Uno de los proyectos que presentó en la Cámara de Diputados fue una iniciativa de reformas al código penal a fin de reforzar la prohibición de reventa de boletos para espectáculos. Fue secretaria de la comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, además de la comisión de radio televisión y cinematográfica.

En 1994 el tricolor la buscó para que se integrara a la primera legislatura del Distrito Federal, fue diputada por el distrito 27, además ocupó un escaño en la Cámara de Senadores.

En 2013 acompañada por la senadora María Rojo y las actrices Norma Nazareno, Yolanda Ciani el PRI le organizó un homenaje por su trayectoria y por su participación como militante. Al evento acudieron los diputados Israel Betanzos, entonces coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la ALDF, así como Edith Ruiz Mendicuti, quien fue presidenta de la Comisión de Cultura de la ALDF, en 2020 fue vinculada a proceso por los delitos de fraude equiparado y amenazas.

"He recibido reconocimientos de agrupaciones teatrales, cinematográficas, civiles, recompensas que le han dado aliento y estímulo a mi quehacer en los escenarios, pero esta es la primera vez que mi vida tiene otro sentido en mis compromisos con la sociedad y en mi inquietud por la política y eso es gracias a que mi partido el PRI me obsequia la mayor de mis emociones, al brindarme esta reunión que es ya desde ahora inolvidable", dijo en aquella ocasión.

El homenaje a Pinal fue encabezado por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien es investigado por los delitos de asociación delictuosa, trata de personas, en la modalidad de explotación sexual.

Logró ser la propietaria del antiguo Cine Versalles, ubicado en la Colonia Juárez, para convertirlo posteriormente en el Teatro Diego Rivera que se inauguró en 1991 con el montaje Leticia y Amoricia. Posteriormente el recinto adquiriría el nombre del Teatro Silvia Pinal. A la edad de 25 años posó para el pintor Diego Rivera quien la plasmó en un cuadro.

"Ese cuadro significa mucho porque yo me lo gané. Cómo me cansaba yo porque eran las horas enteras posando, era cansadísimo, pero le aguanté el tiempo que quiso", reveló en una entrevista.

El año pasado, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías sobre el proceso de pintura del afamado cuadro, pieza central de su casa en El Pedregal.

"Todas las mujeres que yo he pintado han sido hermosas. O no las hubiera pintado. Encuentro que el vestido debe escogerlo la modelo, porque el vestido forma parte de su personalidad. Silvia dirá que soy irrespetuoso, ineducado e indiscreto. Pero a mí me gusta ese vestido porque acusa muy bien la forma, aunque yo hubiera deseado pintarla sin él. La belleza no debe ser propiedad privada. Estoy seguro que con Silvia, yo hubiera pintado el desnudo más hermoso del mundo", declaró Diego Rivera en 1956.