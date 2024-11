Los Tres, rock chileno retorna a México con su gira “Revuelta” (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El rock chileno de Los Tres retornó a México con su gira ”Revuelta”, motivo de renovadas emociones, en añadido los invitados especiales de la noche fueron Emmanuel del Real “Meme”, Rubén Albarrán y Gepe.

“Sudapara”, “Gato por liebre” y “Hojas de té”, dieron apertura al camino hacia una velada emotiva de rock la noche de este miércoles, dirigida por el líder Álvaro Henríquez, el bajista Roberto “Titae” Lindl, el guitarrista Ángel Parra y el baterista Francisco “Pancho” Molina.

“¡Muy buenas noches, México! ¡Una emoción estar con ustedes!”, saludó Henríquez encaminando “La torre de Babel”.

El rock chileno de Los Tres retornó a la Cdmx con su gira Revuelta, motivo de renovadas emociones presentándose con su formación original en el Teatro Metropólitan. #LosTres @lostres #Revuelta ???? pic.twitter.com/TOIp0tJky4 — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) November 28, 2024

La agrupación surgida en 1987 reunió especialmente a un público de su generación sin faltar adeptos adolescentes, entregándose en coreos a las más de 30 rolas incluidas en el set, enlistando “De hacerse se va a hacer” y “Silencio”.

Emergió como primer invitado Emmanuel del Real “Meme” de Café Tacvba a los ritmos de “Olor a gas”. Se dio continuidad en “Claus” y “Largo”.

Alejados de parafernalias escénicas, los oriundos de la ciudad de Concepción fueron cobijados por un gran telón de fondo sin incluir pantallas para concertarse en los músicos. Luces tenues dibujaron las atmósferas al rasgar “No me falles”, “Tírate”, “Lo que quieres” y “Morir de viejo”.

Luego de sonar “Déjate caer” convidaron a Rubén Albarrán para “Un amor violento”. El tema “Moizefala” sumó al cantautor chileno Daniel Alejandro Riveros Sepúlveda?, conocido artísticamente como Gepe.

En honor al folclorista chileno Roberto Parra Sandoval (1921-1995) tocaron “El arrepentido”, “La perra con el perro” y “La vida que yo he pasado”. En ficticio adiós sonó “He barrido el sol”.

El retorno veloz consideró “Me arrendé”, “Amores incompletos”, “Pájaros de fuego” y “Bolsa de mareo”. Se obsequiaba “La espada y la pared” navegando un extracto de “La nave del olvido” en tributo a “El Príncipe” José José (1948-2019). La inexorable conclusión fue firmada reuniendo a los tacubos Rubén y “Meme”, a su vez de Gepe, dando cerrojazo en “Déjate caer”. La incesante gratitud de Los Tres fue agasajada al clamor de sus fieles hasta el último acorde.

Los Tres, la Revuelta del rock chileno

Previo a su vista a México, la banda chilena brindó entrevista a Proceso vía Zoom. Álvaro Henríquez expresó lo significativo de presentarse en tierras mexicanas:

“Hay una emoción muy grande para nosotros volver a tocar con la formación original de Los Tres a México. Es algo muy emocionante, muy lindo, con mucha luz. Venimos renovados con más experiencia, pero sobre todo yo creo que es la música la que nos junta y la que hace que estemos tan contentos. Este es como el aperitivo, el próximo año esperamos ir allá un buen rato”.

Adelantó que prepara un nuevo material discográfico con miras a publicarse en 2025, “queremos grabar un disco con canciones nuevas. Las canciones ya las tengo y tengo muchas ganas de meterme al estudio. Van a haber sonidos distintos, pero muy entretenido, va a estar muy bueno, en cuanto lo grabemos y editemos vamos a ir a México a mostrarles el disco nuevo. Ustedes son los primeros siempre, después de los chilenos ustedes son los primeros que saben cosas de Los Tres. Ha sido muy entretenido este periodo, mi forma de componer ha cambiado para bien. Uno de los fundamentos de la música es la sorpresa, entonces me gusta hacer música que tenga sorpresas”.

Actualmente, radicado en el barrio de Ñuñoa, comuna ubicada en la ciudad de Santiago, capital de Chile, Álvaro Henríquez reconoció sentimientos compartidos con su fanaticada mexicana:

“Hay cariño reciproco, tal como los fans son fans míos, yo soy fan de ellos. La hermandad con México viene desde hace mucho tiempo. México fue el país que más exiliados acogió durante la dictadura militar de Pinochet. Son cosas que como pueblo chileno uno no olvida nunca, nunca la gente en Chile se va a olvidar de ese gesto tan fraterno, hay mucho agradecimiento por la gente de México”.

Incluso, narró sobre sus familiares exiliados, “siempre hablan maravillas de México, porque México es un país muy poderoso, muy potente para uno que viene de un país pequeño, ustedes son un país grande y gente entrañable. Aquí en Chile son muy bienvenidos siempre. Allá en México siempre que hemos ido desde el día uno, nos han tratado excelente, tienen una cultura muy particular, muy hermosa, muy basta, es un país fascinante y la gente también es fascinante. La gente que le gusta el rock en México son gente convencida de lo que piensa y lo que les gusta. Nos entendemos perfecto”.

Del contexto político en México, destacó que para Latinoamérica es notable que haya llegado la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y con un gobierno de izquierda:

“Estoy muy contento que haya ganado y que tengan una presidenta. México es la patria grande, para nosotros ustedes son el eje, si el eje está bien y es de izquierda está todo bien para abajo. La esperanza va a estar siempre, la esperanza es lo último que se pierde. La gente que no tiene recursos, tiene que tenerlos, esos se los tiene que proveer el estado, para eso tiene que ser un gobierno de izquierda, porque la derecha siempre quiere privatizar”.

Con optimismo percibe el rock, pese a la oleada de otros géneros en el gusto de las nuevas generaciones, “el tema de reguetón y el trap, no son cosas que me interesen mucho de explorarlo, pero sé que existen y muchos jóvenes están en esa, cualquier cosa que los haga feliz está bien. Me gusta que los jóvenes se muevan, que traten de investigar sus raíces”.

Concluyó que la música ha sido un resquicio de salvación, además de mantener el entusiasmo para seguir adelante con Los Tres:

“Si no fuera por la música yo creo estaría muerto a estas alturas. Uno tiene que estar acá, mientras uno esté vivo, tiene que estar contento, alegre. Vamos a seguir tocando hasta que nos muramos”.

Radicado en la ciudad de Santiago, Roberto “Titae” Lindl, expresó que se sienten contentos de retornar a sus orígenes, “estamos muy felices porque volvimos a tocar con ‘Pancho’ Molina y con Ángel Parra, después de 23 años. Eso nos tiene súper contentos, es un cúmulo de emociones ir a México, reencontrarnos con nuestro público y más encima con la formación original del grupo”.

Por su parte, Francisco “Pancho” Molina reconoció que en una etapa de “renovarse o morir” la banda avanza unida hacia el futuro:

“Es bastante significativo volver después de 23 años para mí y con la formación original, recuperar ese sonido y significativo en términos de que también la expectativa es alta de lo que podría venir con las composiciones nuevas que están trabajando Roberto y Álvaro. Estamos en un sistema de empezar a afinarlo para poder desarrollar la parte creativa nuevamente, estamos los cuatro metidos en un lugar viendo temas nuevos. Ir a México es parte de ese proceso también porque fue una época, era una parte muy importante de las giras. Siempre estamos muy conectados con México y volver ahí tiene ese sabor bien especial. En términos creativos alista un poco el vehículo para la nueva carretera que viene”.

El bajista y contrabajista “Titae” comentó que los ensayos les han permitido mantener su esencia musical y amor al rock:

“El grupo tiene una esencia súper marcada y ahora que volvimos a los primeros ensayos nos dimos cuenta de que tenemos una identidad, que viene de todas nuestras influencias, de todo cuando empezamos, cuando Álvaro empezó a componer, también de la música popular, el rock, la música folklórica. Todo eso confluye en el grupo y nuestra manera de componer, de la manera que tiene ‘Pancho’ de tocar la batería, yo acompañando en el bajo, la guitarra de Ángel. Hay variaciones dentro de ese rango, hay matices, no creo que nos vean tocar reguetón o cosas más modernas. Las letras del Álvaro también tienen un componente, son letras especiales y particulares. Ha pasado algo muy especial, que hemos renovado harto el público, hay chavitas y chavitos, de corta edad desde los 6 años. Tenemos un público joven, tenemos toda la fe en el en la juventud, quieren escuchar música más análoga, más verdadera”.

Molina residiendo en Concepción, detalló que se mantiene creyente en el rock y la actitud contestataria “dudo que el rock vaya a morir, quizá no será con la misma tensión que antes, pero la gente que escucha rock, representa a la gente joven, se va acumulando, las buenas canciones permanecen. La situación cambió en el global, no es que las bandas no sepan apreciar lo que está pasando, sino que ahora el tema político es global. Afecta básicamente lo mismo, en todos lados la desigualdad, el control económico, la clase media oprimida. Estamos conectados en ese mismo camino y tenemos revoluciones sociales en todos los países, todos los años. Las bandas de rock jóvenes hablan de eso y está implícito en su mensaje. El rock está teñido de lo que pasa en la actualidad”.

El baterista “Pancho” remató que la música “es ese lugar en que uno siente que está aportando algo de valor amoroso, de ser buena persona y se comparte con la audiencia. Es una comunicación en otro nivel. Los Tres somos representantes de un sonido del sur, de un movimiento latinoamericano, de una manera de hacer y expresar ideas que pertenecen a un continente, somos representativos de Latinoamérica”.

Roberto “Titae” Lindl concretó su significado de la música y del legado de Los Tres en el tiempo:

“Desde lo que uno hace, se tiene que contribuir para que nos entendamos. El rock te hace mejor persona, la música te hace mejor persona. La música en la pandemia fue lo que me salvó, punto número uno, practicando mi instrumento, y punto dos, tengo una colección bastante grande de discos. Los Tres es música de un país bien lejano que se llama Chile, hacemos música honesta, música con buen gusto, música de verdad, todos somos grandes músicos, hay un gran letrista, un gran cantante. Hacemos nuestro trabajo muy bien, lo hacemos profesionalmente y con mucho carácter”.