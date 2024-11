Las mujeres en “Pedro Páramo” personajes con grandes dolores en su vida; estreno en Netflix (Video)

MORELIA, MICH.- Las mujeres de la película “Pedro Páramo”, de Rodrigo Prieto, son madres, esposas, hijas y novias felices, pero también con grandes dolores en su vida. Las protagonistas del nuevo largometraje, a estrenarse este 6 de noviembre en Netflix, Mayra Batalla (Damiana Cisneros), Dolores Heredia (doña Eduviges Dyada), Ilse Salas (Susana San Juan) y Giovanna Zacarías (Dorotea) platican en entrevista sobre sus personajes.

A Batalla, Salas y Zacarías se les pregunta, un día después del estreno de la cinta en la 22 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, su sentir al haber recreado a las mujeres del mundo de “Pedro Páramo”, que filmó Prieto, basada en el célebre libro de Juan Rulfo.

Batalla enfatiza entusiasmada:

“Yo me encuentro muy honrada, la verdad, de que me hayan encomendado a Damiana. Es un personaje que está en toda la novela, a lo largo de la vida de Pedro Páramo. Se encuentra presente siempre. Diría que fue como una lucha interna de cómo le das fuerza a alguien que habla aparentemente muy poco, pero todo el tiempo está ahí. Pasan cosas importantísimas y ella está ahí todo el tiempo. Se encuentra atrás, atrás, y escucha y actúa. Fue un trabajo de mucha presencia silenciosa, de poder estar presente sin estar protagonizando, por así decirlo”.

Interviene Salas:

“Cada mujer en ‘Pedro Páramo’ tiene obviamente su personalidad, sus peculiaridades y sus tesis, además, son muy diferentes, sin embargo, son entrañables todas y poderosas a su modo. Son inolvidables cuando las leemos y mucho más inolvidables cuando las interpretan actrices como mis compañeras. Entonces, creo que ser parte de este ‘Pedro Páramo’, y bueno de las mujeres del universo del escritor Juan Rufo es un honor, porque además son bien complejas. Transitar por ahí requiere de entender muchas cosas. Entender la novela, la tienes que leer muchas veces. Y sus personajes no son la excepción, están llenos de detalles escondidos”.

Enseguida Zacarías expone:

“A mí me impresionó mucho las coincidencias que tenía yo con el personaje Dorotea. Cuando leí la novela y estaba muy joven, no tenía la conciencia más madura que tengo ahora, espero, y entonces esa conciencia me hace reflexionar sobre la culpa que te inyecta la religión, la culpa que te inyecta la sociedad a lo maternal, la culpa de ser pobre y de no tener a nadie, en fin.

“Dorotea es un personaje que narra, no sale tanto en la película, pero siento que toca fibras como de testigo, pero es la mano que mece la cuna, porque ayuda a Miguelito Páramo, pero los dolores que ella carga como mujer y como madre son fuertes. Yo sí creo que la novela me ha nutrido de una forma muy distinta, ya no la puedo ver como cuando era una niña”.

-¿Cómo fueron conociendo a sus personajes en este sensacional guión del español Mateo Gil? y ¿qué tanto se parecen sus personajes a la novela?

De nuevo Salas charla:

“Yo siento que se parecen mucho a la novela. La verdad es que la intención de Rodrigo y Mateo siempre fue ser muy respetuosos con la novela y son diálogos sacados del texto, literal. Nunca tuve una desconexión con lo que leí en la novela a lo que está escrito en el guión.

“Más bien la discusión en mi caso, como Susana San Juan, era: ‘¿Qué tan fuera de este mundo estaba?, ¿tiene una patología?, ¿ella se inventa la locura que tiene?, ¿existe ese hombre?, porque habla de que es viuda. ¿Estuvo casada o se imagina que está casada?. Esas pequeñas dudas se platicaron. Cuando le informan que murió su padre, dice en el guión que sufrió mucho. Y esa sí es una diferencia, ahora recuerdo, le insistí a Rodrigo que ya no sufriera, que esté feliz, porque ya va a estar sola, porque ve el padre que tenía…”.

Al instante Zacarías arguye:

“Pero eso tú lo ves como en esta bifrontalidad de actriz y el personaje, porque quizá el personaje si extaña al padre, era lo único que tenía en la vida, pero tu como actriz posees una reflexión ya más poderosa.

Ilse responde a Zacarías:

“No sé...”.

Entonces, Batalla expresa:

“Ya nos vamos a poner a discutir sobre Susana, pero pensando en esa niña que crece con esa relación de padre, y es la única que conoce, yo no sé qué tanto cree que eso es lo común”.

Se les platica que es terrible el dolor de Dorotea. Y Zacarías menciona:

“Yo siempre me puse a pensar: ‘¿Dorotea habrá sido madre? Es que para padecer ese dolor y para cargar ese bebé así, ella debió haber sido madre, eso me lo inventé. Yo digo que sí fue madre y que perdió al hijo”.

Batalla sigue sobre qué tanto se parecen los personajes del filme a la novela:

“El propio Rulfo, obviamente no sabía que su novela iba a llegar a ser película, bueno, creo que si le tocó en vida una, pero no vio la nuestra. Creo que hay espacios en la novela que a nosotros como intérpretes nos deja llenarlos, son para la interpretación de cada quien, como esto que estamos diciendo de si ¿fue mamá o no?, ¿extraña al papá o no? Ese es un ejercicio muy interesante”.

Salas remata convencida:

“Es imposible llegar al Comala de todos. Este ‘Pedro Páramo’ es el de Prieto”.

Otra vez Zacarías destaca:

“Es verdad, por ejemplo, el otro día una amiga me dijo: ‘Yo no sé si vería la película, porque ya tengo mi propio Pedro Páramo en mi cabeza y qué tal que la veo y no quiero borrar mi Pedro Páramo’, y yo pensé: ‘Es verdad’, porque cuando yo leí la novela y fui a trabajar decía: ‘Yo me imagino la película así’. Pero mejor que nos vaya a ver”.

Batalla señala que se trata de aceptar que será otra cosa, “el Pedro Páramo de Rodrigo Prieto”.

Respecto a la interrogante de ¿qué les recomiendan a las nuevas generaciones para que se acerquen a la literatura de Juan Rulfo a través de la película “Pedro Páramo”?, responde primero Zacarías:

“Leí en una una crítica que decía que Dorotea es el primer personaje LGBT de ‘Pedro Páramo’ de Rulfo, y yo digo si”.

Batalla prosigue:

“A las nuevas generaciones les desearía mucha curiosidad, de ¿por qué será que esta novela ha sido y es tan importante?”.

Salas dice:

“Coincido. Platicábamos incluso con el cineasta Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor Juan Rulfo, que ojalá y se ponga de moda acercarse a Rulfo, que se ponga de moda discutir sobre ‘Pedro Páramo’, sobre la película y la novela. Eso sería el regalo más grande, porque para mí fue un regalo gigante que la vida me acercara otra vez a Juan Rulfo, porque llevaba veinte años sin leer la novela. Al ver el primer screening que fue para actores y actrices, llegué a mi casa a leer el libro, era mi cumpleaños y era bastante tarde. Ya no lo podré soltar jamás”.

Zacarías termina:

No sé ustedes, pero yo tenía mi ‘Pedro Páramo’ en mi casa. Es como una bandera nacional”.

Y Salas concluye:

“Es una bandera iberoamericana también, porque Mateo Gil es español y deseó escribir la película”.

Por su parte, Dolores Heredia (Eduviges Dyada) maniesta:

“Mi Eduviges es una inmensidad, un personaje complejo. Con esa complejidad que asumimos, sabemos, conocemos y disfrutamos muchísimo de Juan Rulfo, que es también como una simplicidad en una línea. Eduviges es esta mujer que tiene una fonda y es la primera puerta que se abre en Comala para que entre Juan Preciado, y ahí le empieza a contar, en chisme, la historia de todos.

“Pero hay otra peculiaridad en el personaje de ¿quién es Eduviges?, ¿qué relación tenía con Miguel?, ¿cómo es que llega a quitarse la vida y por qué?, ¿cuál era esa relación?, en el libro no está, pero Rulfo nos deja ciertas notas que apuntan para varias interpretaciones, quizá era la madre adoptiva de Miguel, un poco trabajamos este dolor, esta pérdida profunda, y del dolor que la lleva al suicidio. Me sentí muy acompañada con Rodrigo, una vez le dije: ‘Déjame meterte en problemas’, porque era muy fácil, no se volvió un problema trabajar, había una conversación de yo pienso esto y podría ser esto. ¡Muy hermoso!”.