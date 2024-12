Netflix estrena la primera temporada de la serie “Cien años de soledad” este miércoles

CIUDAD DE MÉXICO.- La plataforma Netflix produce la primera versión filmada de la novela “Cien años de soledad”, que ha vendido más de 50 millones de unidades y ha sido traducida a más de 40 idiomas. Su autor, Gabriel García Márquez, siempre la quiso fuera de la pantalla, sin embargo, la empresa estadunidense de streaming logró un acuerdo con la familia del Premio Nobel de Literatura 1982.

La serie con el título del libro, en español y filmada en Colombia tendrá dos temporadas de ocho episodios cada una. La primera se estrena este miércoles 11 de diciembre y fue dirigida por el argentino Alex García López. La segunda parte, también de ocho programas, la dirige la colombiana Laura Mora. Los guionistas son José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés y Albatros González.

El mexicano Eugenio Caballero, quien ganó el Oscar por “El laberinto del fauno”, de Guillermo del Toro, y la argentina-mexicana Bárbara Enríquez, nominada al Oscar por “Roma”, de Alfonso Cuarón, son los diseñadores de producción. Además, son productores Rodrigo y Gonzalo, hijos del afamado escritor y periodista fallecido el 17 de abril de 2014.

Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos para Latinoamérica de Netflix, mencionó en la presentación en México de los dos primeros episodios de “Cien años de soledad”, en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México, que la novela se vende mucho y la familia de García Márquez sólo tenían dudas en el idioma:

“Una vez que dijimos que sería en español y que la gente que estaríamos atrás del proyecto audiovisual seríamos latinoamericanos, quienes somos muy unidos por nuestra literatura, arte y pasión hacia esta obra y su autor, me parecía que gustaría la propuesta. Y luego que se realizaría en Colombia.

“Además, acertamos con los guionistas, de lo contrario, no hubiéramos avanzado. Yo creo que Rodrigo García --quien es un grandísimo director de cine y artista--, y el equipo, vimos que funcionaba todo. Muchos proyectos se quedan en el camino y evidentemente es un riesgo, pero creo que tenemos la obligación de superar riesgos y afrontar las consecuencias. Yo decía ’respeto, sí, miedo no’”.

Rememoró que todo empezó hacia el 2018:

“Nos preguntábamos: ¿qué podíamos hacer para mostrar nuestro compromiso con Latinoamérica? e ir más allá. Y era adaptar ‘Cien años de soledad’. Parecía un poco utópico, como el sueño del personaje José Arcadio Buendía, y contacté con Rodrigo García. En ese momento nos conocíamos, pero no teníamos una relación como la que afortunadamente poseemos hoy, y empezamos a hablar también con los representantes de la familia y con la agencia de Carmen Balcells. Empezamos a avanzar con conversaciones muy bonitas, muy hermosas.

“Primero nos comprometimos con la familia de que sería en español y se rodaría en Colombia. Y que evidentemente la novela debía adaptarse a una serie de televisión por razones obvias de su dimensión. Esos fueron los primeros pasos. Una vez que eso lo acordamos, básicamente las conversaciones fueron acerca de la adaptación. Y eso fue por allá del 2019. Y llegó la pandemia, y ante la pandemia decidimos no avanzar, sino reflexionar y pensar y pensar… Acertamos una estructura episódica que obedece de una forma más ordenada al devenir de los Buendía”.

Entonces empezaron a trabajar con el guionista americano-puertorriqueño, José Rivera.

“Luego nos dimos cuenta de que debíamos empezar a laborar con colombianos, colombianas, dos de ellas aquí presentes, Camila Brugés y Natalia Santa, pero también con mexicanos, Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez. Y nos dimos cuenta de que empezaba a funcionar todo. Sumar a los dos directores también nos empezó a permitir a todos ver más allá”.

La periodista Carmen Aristegui, fue la moderadora. Y Natalia Santa platicó:

“Cuando nosotras, Camila y yo, entramos al proyecto, como Francisco lo dijo, había una primera etapa de adaptación por José Rivera. El libro está contado en un tiempo muy complejo. Va y vuelve, nos termina de completar la historia de un personaje de veinte años, y luego vuelve a su pasado y después a su futuro. Entonces, esta estructura tan compleja se hizo lineal, porque además de la complejidad de la estructura, está la repetición de los nombres, en fin. Es un libro que requiere un esfuerzo y esa linealidad se la dio José Rivera.

“Ya teniendo la historia de principio a fin, empezamos a pensar, bueno, ¿cuáles son los temas más importantes de la novela? y ¿cómo vamos a estructurar esta serie en episodios? Son dieciséis en total. ¿Qué personajes vamos a desarrollar?, ¿cuál va a ser la columna vertebral de esta primera etapa? Y un montón de preguntas que surgen de la lectura del libro y poco a poco después de muchísimas reuniones, de muchísimas horas de pensar en la historia, analizarla, desmenuzarla, de conversaciones también con Francisco, con todas las cabezas del equipo que ya estaban empezando a trabajar en el diseño, la producción, en fin, llegamos a los episodios como están ahora. La novela habla de la violencia, el amor, la soledad y los vamos a ir presentando”.

Después Camila Brugés comentó:

“Tuve la experiencia que deben haber tenido muchos lectores con la novela. Tres veces no pude leerla. Llegaba a la a página treinta y no entendía quién era el abuelo, el sobrino, el nieto, el bisnieto, no me entraba. Entre mis quince y veinticinco años intenté leerlo varias veces, y la novela no se abría para mí. Hace nueve años sentí que debía leerla por vergüenza, ya me dedicaba a hacer guion. Me daba una pena terrible no haber leído ‘Cien años de soledad’. Y abrí el libro y esta vez fue como si se abriera la novela para mí, como si yo estuviera lista también para entrar en ella, entenderla”.

Continuó:

“Gabo hizo una absoluta genialidad, en el sentido de haber estado lo suficientemente alerta para descargar una información como lo hizo. Y cuando me llama Netflix a ser parte del equipo de escritores me dio un pánico absoluto, obvio, pero además unas ganas absolutas de decir sí, no existió un momento para que dijera, no, porque no quería perderme la experiencia. Sabía quiénes iban a estar involucrados y ya había trabajado con Natalia”.

Y termina:

“Yo, como el resto del equipo en todos los departamentos, nos acercamos con miedo, pero con un compromiso absoluto y de alguna forma hubo un acuerdo tácito que la única manera de quitarnos el miedo era trabajando bestialmente. Creo que esa fue la manera en la que combatimos el temor, trabajando muchísimo, con rigor”.

En la serie “Cien años de soledad”, al casarse en contra de la voluntad de sus padres, los primos José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán dejan atrás su pueblo y emprenden un largo viaje en busca de un nuevo hogar. Acompañados por amigos y aventureros, su periplo culmina con la fundación de un utópico pueblo a las orillas de un río de piedras prehistóricas que bautizan Macondo. Varias generaciones de la estirpe de los Buendía marcarán el devenir de este pueblo mítico, atormentadas por la locura, los amores imposibles, una guerra sangrienta y absurda, y el miedo a una terrible maldición que las condena, sin esperanza alguna, a cien años de soledad.

Actúan Marco Antonio González (José Arcadio Buendía joven), Diego Vásquez (José Arcadio Buendía adulto), Susana Morales (Úrsula Iguarán joven), Marleyda Soto (Úrsula Iguarán adulto), Moreno Borja (Melquíades), Claudio Cataño (Aureliano Buendía), Viña Machado (Pilar Ternera), Andrius Leonardo Soto (José Arcadio hijo joven), Edgar Vittorino (José Arcadio hijo mayor), Loren Sofía Paz (Amaranta Buendía mayor), Akima (Rebeca Buendía), Janer Villareal (Arcadio Buendía), Ruggero Pasquarelli (Pietro Crespi), Jairo Camargo (Apolinar Moscote), Jacqueline Arenal (Leonor Moscote), Ella Becerra (Petronila), Cristal Aparicio (Remedios Moscote), Rafael Zea (Alirio Noguera), Salvador del Solar (General Moncada), Alvaro García (Padre Nicanor) y Jerónimo Barón (Aureliano Buendía joven), entre otros.

La serie “Cien años de soledad” fue aprobada para recibir el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), otorgado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes: un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales en el país.

El director de cine Rodrigo García, hijo de García Márquez, ha declarado varias veces:

“Mi padre nunca quiso vender los derechos, nunca se convenció. Pero luego dijo: ‘Cuando yo esté muerto, hagan lo que quieran’. Y eso hicimos”.

En Bogotá, Colombia, este 10 de diciembre, subrayó:

“Es una experiencia diferente y hay que tratar de apreciarla por lo que es, no comparando el libro constantemente; para mí son proyectos hermanitos que se complementan”.

Además enfatizó que pasar de leer “Cien años de soledad” a verla en la pantalla “es una experiencia personal para cada quien”.

Sobre la opinión de su papá, anexa:

“Su resistencia era que se hiciera una película de dos o tres horas donde no cabía la novela entera, que por las necesidades de los presupuestos se hiciera con actores de Hollywood, en inglés”.

Sin embargo -manifestó- eso cambió:

Con Netflix “se hizo realidad la posibilidad de hacerlo en español, en Colombia, en las horas que fueran necesarias, con todos los recursos; fue cuando empezamos a considerarlo mi hermano, mi madre y yo, y creo que se ha hecho bajo las mejores condiciones, entonces estamos muy optimistas de que guste mucho”.

El pasado 2 de este mes, en el Facebook de “Lee por gusto”, se publicó un video donde se ve al también creador de “El coronel no tiene quien le escriba” platicar:

“Los lectores de ‘Cien años de soledad’ y de todos mis libros en general siempre me dicen: ‘Mira a mí me gustó tu libro porque Úrsula Iguarán se parece mucho a mi abuelita, porque Amaranta es igualita a una tía que yo tenía, porque el coronel Buendía era igualito al papá de un amigo. Entonces tú sientes que están viviendo.

“En cine no se puede, en cine tienen la cara de Anthony Quinn, Sofía Loren, Robert Redford, eso es inevitable, y es muy difícil que un abuelito de nosotros se parezca a Robert Redford. Entonces yo he preferido dejarlo a los lectores. Literatura es literatura y cine es cine. La oferta que hago es ésta: mis libros son novelas, y quedan como novelas. Déjenme escribir películas y déjenme escribir para televisión y tenerlo como cosas totalmente independientes.

“La novela deja un margen de creación al lector, que no lo deja el cine. La imagen es demasiado impositiva. La imagen es de una definición total, en la imagen uno sabe cómo es la cara del personaje. En literatura por mucho que se describa, siempre el espectador, el lector tiene la posibilidad de llenar un margen que queda”.