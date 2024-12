Buena Vista All Stars presenta hoy “Una Noche en La Habana” en el Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El ensamble Buena Vista All Stars presenta recital especial en el Auditorio Nacional este miércoles 11, en una celebración honrando el legado musical de Cuba, a su vez de dirigirse hacia una constante renovación sonora.

El espectáculo nombrado “Una Noche en La Habana”, reúne en escena a Ibrahim Ferrer Jr., hijo heredero de Ibrahim Ferrer Planas (1927-2005), quien fuese cantante del Buena Vista Social Club, así como las figuras memorables de Barbarito Torres, miembro original del grupo pionero y el director musical Demetrio Muñiz.

En entrevista para Proceso vía Zoom con los líderes integrantes del Buena Vista All Stars, destacaron que para ellos tocar en México es como estar en casa. Así lo expresó Ibrahim Ferrer Jr.:

“México es una Cuba más. Siempre hemos tenido ese vínculo de traspaso cultural, de interacción e intercambio cultural. Desde el clima, la forma de ser de la gente, hasta el olor de la comida, la única diferencia es que ustedes comen con mucho picante. La raíz cultural nuestra con México es parecida, pertenecemos al mismo continente, al mismo archipiélago, lo único que nos separa es el mar Caribe. Por la parte personal es maravilloso estar en México, es como sentirse que no has salido de tu país”.

Incluso señaló que los vínculos políticos, “Cuba y México siempre han tenido esa parte política, han tenido ese buen acuerdo, esa forma de intercambiar. La revolución cubana se fraguó también en México. Pero esa es la parte política, la parte cultural es muy amplia, México y Cuba han tenido tanto encuentro cultural, esa amistad prevalece, tenemos la posibilidad de poder venir, eso es hermoso que no se ha perdido todavía, seguir compartiendo e intercambiando”.

Para el maestro Demetrio Muñiz el significado de México va más allá:

“El bolero nació en Cuba con Pepe Sánchez (1856-1918), a finales del siglo XIX y principios del XX. No se sabe hoy dónde están los boleros más bellos, si en México o en Cuba. Si Dámaso Pérez Prado (1917-1989) viró el mundo patas para arriba, había nacido en Matanzas. ¿Pero dónde triunfó? Donde cada artista si quiere triunfar, tiene que empezar por México, es indiscutible, desde hace muchos años el centro cultural total de Latinoamérica, independientemente de los afectos, independientemente de esas cosas maravillosas, México es el centro cultural de Latinoamérica”.

Ante la presentación en el Auditorio Nacional, dijo:

“No es la primera vez que tengo el extraordinario honor de estar en ese recinto que yo diría que es sagrado para la cultura y sagrado para el pueblo mexicano, no sólo por lo grande, sino por la cantidad de grandes artistas que se han subido a ese escenario y que han hecho de ese teatro uno de los más importantes del mundo, sin discusión alguna. Esta vez, trataremos de superar lo mejor que podamos dar, siempre con la música cubana, con el repertorio que ha caracterizado al Buenavista y con músicos que nos acompañarán, con Ibrahim Ferrer Jr. adelante, cantando como fue como con su padre, asimismo lo verá el pueblo mexicano”.

Mantener la herencia y esencia original del Buena Vista Social Club, para Ibrahim Ferrer Jr. significa “un compromiso muy grande. Somos los precursores de continuar un legado, de personas que ya se presentaron. Tú no puedes cometer errores, no es querer ser mejores de lo que ya se presentó, pero sí no continuar con ese pedacito del antecesor. El compromiso es grandísimo, porque es impresionante el Auditorio Nacional, todo ahí se tiene que llenar con tu presencia, tu canción, tu forma, tu espectáculo o tu experiencia con lo que tú eres. Ese día 11 de diciembre va a hacer una historia”.

Ante los gustos musicales de las nuevas generaciones, apuntó “somos una banda que toca para cualquier tipo de persona, no hay una edad determinada. La música cubana viene de antaño y estamos llegando a todos los ámbitos mundiales e internacionales. La mayoría de los artistas internacionales están impregnados también de lo que es la música cubana. La juventud está dándose cuenta de eso, porque hay añoranza. Nuestro objetivo es vincular a esa juventud o a esa generación nueva a que no pierda lo que es tradicional. La juventud es la que impera y están bailando la música cubana”.

En ese sentido Demetrio Muñiz enunció que el Buena Vista All Stars está en un proceso de renovación, incluso integrando músicos jóvenes para refrescar el sonido y a su vez mantener el legado:

“Es imprescindible renovarse, sin pasado no hay futuro, pero sin futuro no hay vida y hay que renovarse. Si bien la línea que ponemos es basada en la música tradicional, el formato que traemos es diferente, los músicos son diferentes, no mejores de los que había antes, porque los que había cuando la etapa de Buena Vista Social Club muchos son sencillamente insuperables, pero traemos una propuesta, si no nueva, respetuosa, una propuesta que va a calar en la gente, porque es una propuesta sincera”.

El director musical anotó que en la actualidad “la música latina ha llegado mucho más lejos, es una carrera de relevos que empezó hace muchos años, empezó compitiendo con los grandes géneros del mundo moderno, como el rock, el jazz, empezó a fusionarse con esos lenguajes. Hoy, aunque no soy de los seguidores, es obviamente el reguetón quien ha puesto el listón un poco más lejos, todos tenemos derecho al respetar, ellos están haciendo su trabajo, haciendo lo mejor que pueden, están llegado bastante lejos, aplaudo que trabajen y que lleguen lejos”.

Asimismo, comentó el legado de la música cubana y del Buena Vista All Stars permanecerá en la eternidad:

“El legado de la música cubana ya vive en las voces, en los instrumentos de muchos otros músicos de muchas otras nacionalidades, que a su vez le aportan sus propias características. Los cubanos seguimos tratando de sacar mejores músicos, tratando en todos los países donde vivimos. Sabemos que donde quiera que estemos es un granito más de arena, la música cubana hacia adelante ya no solo es cuestión de cubanos, mexicanos, suecos, somos parte de la cultura humana”.

Ibrahim Ferrer Jr. concluyó que la trascendencia de la agrupación y la música cubana es que “seamos nosotros los precursores o lo continuadores de esta música. Sería maravilloso porque quedaría el nombre de Buena Vista All Stars como una de las referencias de los continuadores de lo que es la música cubana. Actualmente estamos llegando a todos los rincones del mundo”.

Demetrio Muñiz asentó que actualmente se revitaliza trabajando con otros proyectos, como el Sindicato del Ritmo, alternativa que mezcla el sonido cubano con clásicos de la música pop. Ha realizado versiones del cantante británico Sting y la agrupación londinense Coldplay, entre otros:

“Creo que uno envejece un poquito más lento cuando tiene un proyecto y voy teniendo una larga vida, siempre tengo y siempre busco la manera de tener un proyecto nuevo diferente y si es bastante alocado mejor”.

Por su parte, Barbarito Torres definió que “nuestra música, en general la mexicana, la chilena, la colombiana, la venezolana, es una sola música, es la música de América, de los latinoamericanos, trasciende porque es buena, porque la llevamos en el corazón y la transmitimos con el corazón”.