“Disclamier” de Alfonso Cuarón fue nominada a mejor miniserie en los Globos de Oro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alfonso Cuarón, el reconocido director y cineasta mexicano -cinco veces ganador del Oscar por “Gravedad” (2013) y “Roma” (2018)-, incursionó por primera vez en el mundo del streaming con la serie de ‘Disclamier’ producida por Apple TV y que fue nominada a Los Globos de Oro 2025 como Mejor Miniserie o Película para televisión.

El primer capítulo se estrenó el 11 octubre de 2024 generando gran expectativa entre las y los espectadores, con entregas que salían cada semana, aumentando el suspenso, hasta llegar al último y séptimo capítulo que marca un giro sorprendente en la trama, y que ya está disponible en la plataforma.

‘Disclaimer’, que se traduce en español como ‘Desprecio’ está basada en el libro homónimo de Renée Knigh, que su autora hizo llegar a Cuarón hace años. “Inmediatamente vi una película en mi cabeza, pero no me imaginé cómo la podría hacer de una duración convencional, y no fue sino hasta muchos años después que estaba pensando en películas que me gustan de formato de larga duración” compartió en una entrevista para la nominación de los Globos de Oro.

La mini serie cuenta la historia de la aclamada periodista Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett), quien construyó su reputación develando lo oculto: las fechorías y secretos de otros. Cuando recibe una novela de un autor desconocido, se horroriza al darse cuenta de que ahora ella es la protagonista de una historia que saca a la luz sus secretos más oscuros.

Mientras Catherine se apresura a descubrir la verdadera identidad del escritor, Stephen Brigstocke (Kevin Klein) se ve obligada a enfrentar su pasado antes de que destruya su vida y la relación con su marido Robert (Sacha Baron Cohen) y su hijo Nicholas (Kodi Smit-McPhee).

Como cineasta, Cuarón se enfrentó al reto de dirigir todos los capítulos de la serie, aun cuando su experiencia televisiva se limitaba a dos capítulos para un par de series norteamericanas hace varios años.

Durante la presentación de la serie en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Cuarón habló del desafío que significó transitar al formato de televisión, ya que su idea inicial era hacer una película larga. Por ello, el mayor reto fue el tiempo, ya que las filmaciones en televisión normalmente son mucho más rápidas. “Fue como filmar cuatro películas”, dijo el director mexicano.

Cate Blanchett fue nominada como Mejor interpretación femenina en miniserie por su actuación como Catherine, mientras que Kevin Kline fue nominado como Mejor interpretación para actor masculino en miniserie por su papel como Stephen Brigstocke, un personaje que parece dispuesto a llevar la venganza hasta sus últimas consecuencias.

‘Disclaimer’ que también se puede traducir como aviso u advertencia es una serie que juega con las narrativas, y desafía al espectador a no creer todo lo que ve. Aborda diversos dilemas morales y cuestiona las historias que estamos dispuestos a construir o aceptar, así como la sustancia que conforma la verdad.

El 5 de enero del 2025 conoceremos a los ganadores y podremos saber si el proyecto de Alfonso Cuarón recibirá este reconocimiento, conquistando otro escalafón en la industria del entretenimiento y poniendo el nombre de México en alto una vez más.