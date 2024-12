Personajes de Charles Dickens cobran vida en pueblo holandés enamorado del autor británico

DEVENTER, Holanda (AP) — La ciudad holandesa de Deventer se transformó el sábado en un rincón de la Inglaterra del siglo XIX, con 950 personas disfrazadas que dieron vida a personajes de los libros de Charles Dickens.

Oliver Twist, Ebenezer Scrooge y Miss Havisham fueron algunos de los personajes presentes, mezclándose con deshollinadores, ganado e intérpretes de villancicos en el centro histórico de Deventer. Los espectadores hacían reverencias cuando pasaba la reina Victoria.

Los comerciantes vendían antigüedades y pan de jengibre, mientras las personas que representaban a los carteristas trataban de evitar ser arrojadas a una prisión ficticia de Marshalsea.

El vínculo de la ciudad con Dickens es Emmy Strik, quien inició el festival, que dura todo el fin de semana, para protestar contra las normas que le impedían mantener abierta su tienda de antigüedades los domingos. Strik y otros comerciantes se vistieron con trajes de la Inglaterra del siglo XIX y salieron a las calles. La protesta evolucionó hasta convertirse en un festival anual y Strik, ahora de 84 años, ha acumulado más de 1.000 disfraces dickensianos para el evento.

Los organizadores hacen cumplir estrictamente el código de vestimenta: nada de ropa o accesorios posteriores al siglo XIX.

Sandra Nieland, que interpreta a la reina, describió su disfraz a The Associated Press: “En sus años mozos, por supuesto, era una reina hermosa. Y en sus años postreros, estaba de luto por su esposo, Albert y, bueno, siempre vestía de negro y no (llevaba) demasiadas cosas. Solo sus anillos... Siempre llevaba muchos anillos”.

Esta es la 32da edición del festival, que cada año atrae a unos 100.000 visitantes de toda Holanda y del extranjero, según los organizadores del pueblo. Eso significa que hay grandes multitudes, que forman filas para poder entrar en las estrechas calles.

El actor callejero aficionado Stef Jongbloed se deleitaba con la energía festiva. Además de personajes específicos, dijo, “también tienes a muchas personas que simplemente se disfrazan por diversión y caminan por aquí todo el día. Hacerlo juntos es lo que lo hace tan increíble”.