¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade? Esto se sabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La conductora de televisión, Yolanda Andrade, ha enfrentado problemas de salud médica recientemente e incluso sufrió un aneurisma cerebral en 2023, por lo que ha tenido dificultades para ver, moverse y hablar, además de una parálisis facial.

“De repente un día me sucedió, me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas muy raras y obviamente una gran depresión”, explicó en entrevista con el conductor de espectáculos Gustavo Adolfo Infante. “De un día para otro, se me cayó el ojo, se me paralizó la cara, no podía moverme, bañarme”, agregó.

En notas periodísticas se reportó que recientemente, Javier Ceriani, conductor de espectáculos y creador de contenido en la plataforma de videos YouTube, informó que la condición médica de Andrade era grave.

“Yolanda está perdiendo la voz. Yolanda está muy grave y está en Beverly Hills, está perdiendo la voz, está tratando a pesar de todo, con buen ánimo. Se le ve caminando por las tiendas de Beverly Hills, tratando de sobrevivir”, según dijo Ceriani en un video en su cuenta de YouTube, de acuerdo con varios medios de comunicación, pero no hay videos sobre el tema en sus cuentas de redes sociales en fechas recientes.

En noviembre pasado, Andrade dio a conocer que tuvo problemas de salud otra vez, mientras grababa un episodio de su programa “Montse y Joe” de la televisora Unicable.

“Querido público conocedor, como siempre que grabamos nuestro @montseyjoetv acompañada de tantos amigos tan queridos, me sentí un poco mal, de inmediato producción y servicios médicos, atendió mi asunto. No podía ni hablar, ni caminar”, informó Andrade.

“La recomendación de mis médicos, jefes y amigos es que me presente a trabajar cuando me sienta al 100. Gracias por su apoyo incondicional, mi agradecimiento por su amor y comprensión en esta situación”, agregó la conductora, quien ya volvió a trabajar.

El pasado 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, le agradeció por su salud. “Hay muchas cosas que agradecerle a la Virgen, en este momento, yo en especial, por mi salud, porque yo me vi nueve meses muy mal el año pasado y le estoy sanando”, dijo en un video que filmó en Mocorito Sinaloa y subió a su cuenta de Instagram.