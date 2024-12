Golpean a Billie Eilish en la cara con un objeto durante un concierto (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La cantante Billie Eilish fue golpeada en el rostro con un brazalete durante su concierto de la noche del viernes 13 de diciembre, en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

Eilish se encontraba en esa ciudad como parte de su tour “Hit Me Hard and Soft”. La ganadora de nueve premios Grammy cantaba el tema “What Was I Made For?”, parte de la película “Barbie”, cuando de pronto el objeto volador la golpeó y fans comenzaron a abuchear.

Billie Eilish was struck by a necklace thrown from the crowd during her concert tonight.



pic.twitter.com/OQUg8i4rSy — Buzzing Pop (@BuzzingPop) December 14, 2024

La cantante se mostró molesta por un momento, antes de arrojar el brazalete y continuar cantando, ya que esa no ha sido la primera vez que ha sido agredida con un objeto durante un concierto.

“Me han estado golpeando en el escenario con cosas durante seis años (…) la gente simplemente se emociona y puede ser peligroso”, dijo Eilish el año pasado, durante una entrevista con “The Hollywood Reporter”, durante el estreno mundial de la película “Barbie”.

“Tampoco están tratando de golpear a la persona”, agregó su hermano Finneas.

“Es absolutamente exasperante cuando estás ahí arriba (…) Tengo sentimientos encontrados al respecto, porque cuando estás ahí arriba, explota, pero sabes que es por amor y que solo están tratando de darte algo”. Ambos hermanos concluyeron pidiéndole al público que no lanzaran objetos al escenario durante los conciertos, lo cual ha sido ignorado por sus fans.

Hasta el momento ni Eilish ni sus representantes han emitido declaraciones con respecto al incidente del concierto en Arizona y su gira continua en pie en lo que queda de este año y hasta el siguiente.