Abogados de Jay-Z impugnan su inclusión en demanda por violación

NUEVA YORK (AP) — Los abogados de Jay-Z solicitaron a un juez que retire rápidamente al rapero de una demanda en la que una mujer alega que fue agredida sexualmente por él y Sean 'Diddy' Combs cuando tenía 13 años.

La mujer, no identificada, recientemente añadió a Jay-Z, cuyo nombre legal es Shawn Carter, a su demanda contra Combs en el tribunal federal de Manhattan, alegando que fue abusada sexualmente por los músicos en el 2000 después de que el chofer de la limusina de Combs le ofreciera llevarla a una fiesta posterior a los Premios MTV a los Videos Musicales.

En su solicitud judicial del miércoles, los abogados de Jay-Z citaron una entrevista televisiva reciente en la que la mujer reconoció inconsistencias en su relato.

La moción ocurrió antes de que Combs apareciera para una audiencia previa al juicio en su caso penal. Después de que los abogados discutieran los plazos para presentar pruebas, los fiscales le dijeron al juez Arun Subramanian que cualquier nuevo cargo contra el magnate del hip hop antes del juicio de mayo requeriría compartir nuevas evidencias entre los abogados.

En el caso penal, Combs se ha declarado inocente de cargos por coaccionar y abusar de mujeres durante años con ayuda de asociados y empleados. Combs, quien ha estado encarcelado sin derecho a fianza durante tres meses, abrazó a sus abogados y tocó su corazón mientras reconocía a sus hijos en la corte.

En el caso civil, uno de varios presentados contra él, la mujer originalmente afirmó que fue violada por Combs en la fiesta, pero no mencionó a Jay-Z.

El pasado viernes, NBC emitió una entrevista en la que ella dijo que habló con los músicos Benji Madden y su hermano en la fiesta, y su padre la recogió después del presunto ataque. NBC también informó que un representante de los Madden dijo que estaba de gira lejos de Nueva York durante los Premios MTV, y el padre de la acusadora dijo que no recordaba que hubieran hecho un viaje de vuelta a casa, que habría sido de más de cinco horas.

Jay-Z ha dicho que el artículo demuestra que Tony Buzbee, un abogado especializado en indemnizaciones en Houston, presentó una denuncia falsa contra él por dinero y fama. La abogada Teny R. Geragos, que representa a Combs, ha dicho que la entrevista televisiva fue parte del "comienzo del fin de esta vergonzosa búsqueda de dinero".

En los documentos judiciales recién presentados, los abogados de Jay-Z escribieron que las acusaciones "han causado un daño incalculable al Sr. Carter, su familia, sus negocios, sus empleados y su legado".

Buzzbee dijo a The Associated Press por correo electrónico que los abogados de los demandantes planeaban responder en el tribunal.

"Continúan presentando mociones sin mérito que son contrarias a las reglas y que no tienen absolutamente ningún mérito", dijo Buzzbee.

Buzbee anunció en octubre que representa a unas 120 personas, hombres y mujeres, que acusan a Combs de una conducta sexual indebida.

Jay-Z y Combs cobraron notoriedad en la década del 2000, emergiendo como empresarios de amplio alcance y dos de los raperos más ricos del mundo. A principios de este año, Forbes estimó el patrimonio neto de Jay-Z en 2.500 millones de dólares.

Los artistas han colaborado a lo largo de los años, Jay-Z apareció en el álbum debut de Combs, "No Way Out" y Combs en el segundo álbum de Jay-Z, "In My Lifetime, Vol. 1".