Elton John revela que perdió la vista y le cuesta ver su nuevo musical

LONDRES (AP) — Elton John dice que le resultó difícil ver su nuevo musical porque ha perdido la vista de un ojo tras contraer una infección.

El cantautor asistió a la noche de apertura de "The Devil Wears Prada" en Londres el domingo y le dijo al público que "no he podido venir a muchas de las previas porque, como saben, he perdido la vista".

"Por lo tanto, es difícil para mí verlo, pero me encanta escucharlo y, vaya, sonó bien esta noche", afirmó.

John, de 77 años, reveló en septiembre que una infección le había dejado "con visión limitada en un ojo". Escribió en Instagram que "estoy sanando, pero es un proceso extremadamente lento y tomará algún tiempo antes de que la vista regrese al ojo afectado".

John escribió la partitura para "The Devil Wears Prada", un musical basado en la película de 2006 sobre una joven periodista que navega entre el glamour y los egos de una espectacular revista de moda.

La producción en el Dominion Theatre de Londres tiene como estrella a Vanessa Williams como la temible editora Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep en la película.

La función de gala del domingo, una recaudación de fondos para la Fundación Elton John contra el SIDA, contó con la asistencia de celebridades y figuras de la industria de la moda, incluida la diseñadora Donatella Versace y la exeditora de Vogue Anna Wintour, quien es la supuesta inspiración para el personaje de Priestly.

Wintour describió el musical como "entretenido".