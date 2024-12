Laura Pausini sufre aparatosa caída en su concierto (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La cantante italiana Laura Pausini sufrió una fuerte caída en un concierto en el Unipol Forum de Milán, Italia, el pasado 28 de noviembre, como parte de su gira World Winter Tour 2024.

En un video que se ha hecho viral, se puede observar a la cantante mientras interpretaba su canción Zero, de su álbum más reciente “Anime parallele”, y descendía de unas escaleras en el escenario, cuando resbaló, presumiblemente con su largo vestido de colores llamativos, y cayó hasta el final de los peldaños.

Los bailarines que acompañaban a la italiana acudieron a verificar que se encontrara bien y luego procedieron a continuar el show, de manera que la posición de Pausini pareciera parte del espectáculo, mientras ella siguió cantando.

Varios asistentes estaban filmando a la cantante cuando ocurrió el accidente, por lo que captaron el momento y lo compartieron en redes sociales, por lo que se viralizó.

En las publicaciones de los videos, sus fans le escribieron mensajes de apoyo y alabaron su profesionalismo:

“Pero la profesional Laura jamás soltó el micrófono, se aferró a él. La adoro”.

“Se adaptó a la situación, eso demuestra una agilidad mental y también la de su equipo de bailarines”.

“Los bailarines estuvieron a la altura, supieron maquillar e improvisar en el incidente”.

“Caída con elegancia. Bravo mi favorita, Laura Pausini”.

“Dios, qué peligrosa caída, espero que esté bien mi bella Laura Pausini”.

La italiana dio a conocer que se encontraba en buen estado de salud, a pesar de lo ocurrido: “Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien, no me pasó nada tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando y bailando y saltando… además la gira continúa en Europa ahora… Me resbalé, pero no pasó nada”, explicó en sus historias en la red social Instagram.