Jim Carrey regresa como Robotnik en Sonic 3: “he creado una especie de cámara de tortura”

LONDRES (EUROPA PRESS).- Jim Carrey regresa como el malvado Dr. Robotnik en 'Sonic 3: La película', la entrega más ambiciosa de la saga dirigida por Jeff Fowler.

La comedia de acción y aventuras está basada en el popular videojuego de Sega.

Esta vez, Sonic y sus inseparables aliados, Tails y Knuckles, enfrentarán una amenaza sin precedentes: Shadow, un villano con habilidades que desafían las leyes de la física y ponen en jaque a estos héroes.

Para Carrey, volver a meterse en la piel del excéntrico Dr. Ivo Robotnik supuso un reto que aceptó con entusiasmo.

"Me encanta que evolucione. Mi deseo era interpretar a un personaje en una franquicia, pero que no permaneciera siempre igual. Él va a más, su ira se intensifica. Cada vez que es derrotado, se vuelve más hostil", manifestó el actor en una entrevista concedida a Europa Press.

El intérprete confiesa que el Dr. Robotnik, con su extravagancia y su energía desbordante, es un reflejo de alguien muy cercano a él.

"Cada personaje se parece un poco a mi padre. Hay algo de mi padre en cada personaje extravagante que interpreto, porque él era el tipo de persona que entra en una habitación y la ilumina con su personalidad. Todo el mundo que le conoció sentía que lo conocía de toda la vida después de cinco minutos", señala.

SHADOW, UN RIVAL A LA ALTURA

En esta ocasión, el malvado Shadow no solo será un desafío para el Equipo Sonic, sino también para Robotnik. "Shadow no solo es peligroso, es más rápido que Sonic, es más fuerte que cualquiera de ellos y puede teletransportarse", señala Jim Carrey.

En 'Sonic 3: La película' Robotnik tendrá que emplear toda su astucia para enfrentarse a un oponente tan impredecible.

Interpretar al villano más icónico de la saga no es tarea fácil. El vestuario diseñado por Eleanor Baker, aunque espectacular, no facilita precisamente las cosas. "Los trajes pesan 50 libras. Tengo que ponérmelos y quitármelos unas 50 veces al día solo para respirar", explica el actor, quien escribe mucho material para la película junto con su amigo Paul Greenberg.

"Se nos ocurren esas ideas sin pensar en que llevaré un traje puesto. Cuando llego al set de rodaje, me doy cuenta de que me he creado una especie de cámara de tortura", confiesa Carrey entre risas.

En 'Sonic 3: La película', Sonic, Knuckles y Tails se han integrado en la vida familiar de los Wachowski cuando una petición urgente del G.U.N. les lanza a la aventura de su vida.

Siguiendo la pista a una amenaza sin precedentes, el equipo recorre el mundo y el espacio para intentar detener el desastre definitivo con un colaborador absolutamente insospechado.

Ben Schwartz presta de nuevo su voz a Sonic en la versión original de la película, mientras que Idris Elba es la voz de Knuckles, y Colleen O'Shaughnessey regresa como Tails. Los actores James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, Alyla Browne y Krysten Ritter completan el reparto de la cinta.