“El Juego del Calamar” regresa en busca del triunfo con su segunda temporada

(AP).- Al pisar el set de la segunda temporada de “El Juego del Calamar”, Lee Jung-jae sintió como si nunca se hubiera ido.

“Incluyendo la promoción, he estado viviendo con Gi-hun durante unos dos años”, dijo Lee en una entrevista reciente. “Realmente me sentí como si fuera él”, agregó.

“El juego del calamar” narra la historia de una competición clandestina en Corea en la que se recluta a personas endeudadas para que participen en juegos infantiles a cambio de dinero. Una vez que comienzan los juegos, los concursantes se dan cuenta de que hay consecuencias mortales.

El programa fue un éxito mundial cuando se estrenó en 2021 y se convirtió en la serie más vista de Netflix. También ganó numerosos galardones, incluidos los premios Primetime Emmy por la actuación de Lee Jung-jae y la dirección de Hwang Dong-hyuk. La carrera de Lee se catapultó, llevándolo al Festival de Cine de Cannes y dándole su primer papel en inglés en la serie de “Star Wars” “The Acolyte” para Disney+.

Lee dice que cuando Netflix ordenó una segunda temporada de “El juego del calamar” cuestionó el cronograma porque a Hwang le tomó años trabajar en la primera. “Me pregunté, ‘¿Cuántos años le tomará escribir la segunda temporada?’”, dijo Lee. Hwang, a su vez, sorprendió a todos, incluido él mismo, al tardar solo seis meses en escribir la segunda temporada y una tercera y última temporada. “No estoy seguro de poder volver a escribir algo tan rápido”, señaló.

La creación de nuevos personajes y sus historias individuales fue algo sencillo. El mayor desafío, dijo Hwang, fue decidir qué debía pasar con Gi-hun. Lee dice que cuando leyó los guiones pensó que Hwang "realmente es un genio".

Es raro que incluso los programas de televisión exitosos en Corea tengan más de una temporada, por lo que fue un gran cambio, incluso para el nuevo elenco.

“Hay una frase coreana que dice: ‘No hay secuela que tenga más éxito que su precuela’”, dijo el actor Yang Dong-geong, cuyo personaje debuta en la segunda temporada. “He sido cuidadoso porque no estamos realmente seguros de cuál será la reacción”. Las perspectivas son positivas. La segunda temporada ya ha sido nominada en la categoría de mejor serie dramática en los próximos Globos de Oro.

La oportunidad de trabajar en un proyecto de alcance mundial es un sueño hecho realidad para un actor. Lee Byung-hun, que repite su papel de villano de la primera temporada, ha aparecido en películas de gran presupuesto en lengua inglesa como “GI Joe: The Rise of the Cobra” con Channing Tatum y Dennis Quaid y “Red 2” con Bruce Willis. Es a “Squid Game” a la que atribuye haber llevado su carrera a otro nivel.

“He sido actor durante más de tres décadas y tal vez la mayoría de la gente fuera de Corea nunca ha visto nada en lo que he participado. Si alguien a través de 'El juego del calamar' desea ver más de mí o siente más curiosidad por mis trabajos anteriores, como actor, nada sería más gratificante o me traería mayor alegría”.

El proceso de audición fue lento. Jo Yu-ri recuerda haber esperado dos meses entre la primera y la segunda ronda. Cuando finalmente consiguió el papel, Jo dice: "De hecho, recuerdo haber llorado". Se les pidió a los actores que no hablaran públicamente sobre su casting para esperar a que Netflix hiciera un anuncio. "Hubo un par de amigos cercanos que descorcharon champán por mí cuando se enteraron", dijo Yang.

El universo de “El juego del calamar” de Netflix también está creciendo. Se ha encargado una segunda temporada de un reality show de competición basado en la serie y se está desarrollando una versión en inglés. La tercera temporada del original también finalizó su rodaje y se encuentra en posproducción.

La segunda temporada no está exenta de controversias. Los nuevos episodios presentan a un personaje transgénero interpretado por Park Sung-hoon. Hwang dice que entiende por qué contratar a un actor trans hubiera sido ideal, pero que el casting es un reflejo de cómo se ve a la comunidad LGBTTIQ+ y la identidad de género en Corea.

“Para ser honesto, en Corea, en lo que respecta a la comunidad y cultura LGBTTIQ+ y de minorías de género, en comparación con el mundo occidental, aún no es tan ampliamente aceptada socialmente. Desafortunadamente, muchos de los grupos están marginados y desatendidos por la sociedad, lo cual es desgarrador”, dijo Hwang.

“No contamos con un grupo muy grande de actores que nos permita hacer un casting auténtico cuando se trata de personajes transgénero. Hicimos nuestra investigación. Intentamos encontrar a alguien que pensáramos que podría ser el más adecuado. Sin embargo, no pudimos”. Hwang también continuó diciendo que el talento de Park y su enfoque del personaje terminaron convirtiéndolo en “el candidato perfecto”.