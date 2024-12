Memorias musicales 2024: Paul McCartney, Metallica, Madonna… (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las memorias musicales del 2024 resguardan históricos conciertos y festivales, figurando en el top de los mejores actos el de Paul McCartney, Metallica, Madonna, Ringo Starr, Lenny Kravitz, Eric Clapton, Bruno Mars, Luis Miguel, Caifanes, Café Tacvba, Placebo e Interpol, a su vez los encuentros festivaleros Vive Latino, Corona Capital, Tecate Emblema, Hera, AXE Ceremonia e Hipnosis.

El legendario rockero británico Paul McCartney efectuó inolvidable viaje musical como parte de su gira “The Got Back Tour” los días 12 y 14 de noviembre en el Estadio GNP. Unió a generaciones cantando sus rolas como solista con la banda Wings y del mítico cuarteto de Liverpool Los Beatles.

Miembro del Imperio Británico, Sir Paul McCartney se mostró inagotable a sus 82 años y conmovió a los cantos de “Can't Buy Me Love”, “Come On to Me”, “Let 'Em In”, “My Valentine”, “Love Me Do”, “New”, “Lady Madonna”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, “Let It Be”, “Live and Let Die” y “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”.

La “Beatlemanía” se observaba en familias portando el tradicional traje del mítico Sargento Pimienta inventado por Paul. Hablando en español con su público, así se despidió: “¡Son la neta México!”.

El retorno de Metallica fue poderoso con la presencia de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo. El colosal espectáculo con un escenario de 360 grados hizo temblar al Estadio GNP como parte del “M72 World Tour” los días 20, 22, 27 y 29 de septiembre.

En su primera fecha se rasgaron las rolas “Creeping Death”, “Harvester of Sorrow”, “Leper Messiah”, “Orion”, “Nothing Else Matters”, “Sad But True”, “Seek and Destroy” y “Master of Puppets”. Sorprendieron tocando su versión de “La Chona”, original de la agrupación de música regional mexicana Los Tucanes de Tijuana.

El segundo día dieron nota a “La Negra Tomasa”, canción del compositor cubano Guillermo Rodríguez Fiffe (1907-1995) que ha rendido tributo el grupo Caifanes. Para la tercera entrega se oyó “A.D.O.” en honor a la banda El Tri de Álex Lora. En la última fecha resonó “Los Luchadores”, obra del mexicano Pedro Ocadiz (1919-2016).

La gira “The Celebration Tour” trajo de regreso a la “Reina del Pop” Madonna con una serie de presentaciones el 20, 21, 23, 24 y 26 de abril en el Palacio de los Deportes. El espectáculo musico-teatral permitió a la artista de 66 años festejar con sus fans mexicanos cuatro décadas de trayectoria enlistando “Nothing Really Matters”, “Everybody”, “Into The Groove”, “Burning Up”, “Open Your Heart”, “Holiday” y “Like A Virgin”.

Velada de nostalgias y rock estelarizó el legendario baterista de The Beatles Ringo Starr, el 5 y 6 de junio en el Auditorio Nacional. Su público disfrutó de “It Don't Come Easy”, “I'm the Greatest”, “Yellow Submarine”, “Octopus's Garden”, “Back Off Boogaloo”, “I Wanna Be Your Man”, “Photograph”, “With a Little Help From My Friends” y “Give Peace a Chance”.

En recientes días, tremendo concierto dirigió el neoyorkino Lenny Kravitz el 14 de diciembre en el Palacio de los Deportes. En una entrega mutua entre el artista y sus fans, se brindó “Are You Gonna Go My Way”, “It Ain't Over 'Til It's Over”, “Again”, “American Woman”, “Fly Away” y “Let Love Rule”.

La estrella británica Eric Clapton dio magistral gala de rock y blues en el Estadio GNP el 3 de octubre. Rasgó “Sunshine of Your Love”, “Nobody Knows You When You're Down and Out”, “Running on Faith”, “Change the World”, “Golden Ring” y llevó de la mano a los reunidos hasta ápice del cielo en “Tears in Heaven”.

Fue el cantante hawaiano Bruno Mars quien estelarizó la reapertura del Estadio GNP, antes Foro Sol, el día 8 de agosto, incluyendo fechas los días 10 y 11 de ese mes. Se escucharon los temas “24K Magic”, “Calling All My Lovelies”, “Locked Out of Heaven”, “Just the Way You Are” y “Uptown funk”.

En el insigne escenario de Iztacalco también figuró Iron Maiden el 20 de noviembre, The Killers con dos fechas el 5 y 6 de octubre, los Fabulosos Cadillacs en fiesta ska el 22 de noviembre, la estrella mexicana de los corridos tumbados Natanael Cano el 23 de agosto y Los Temerarios con dos emotivos conciertos como parte de su gira del adiós “Hasta Siempre”, el 20 y 21 de diciembre.

Mención especial el espectáculo de “El Sol” Luis Miguel en el Estadio GNP el 30 de noviembre y el 1° de diciembre. La primera fecha fue una oleada de emociones coreando a todo pulmón sus éxitos luciendo abarrotado el inmueble. Al artista de 54 años se le percibía contento, pleno, sonriente, se entregó con todo en escena. El extenso repertorio dio un recorrido por sus éxitos, incluyéndose “Será que no me amas”, “Amor, amor, amor”, “No sé tú”, “Como yo te amé”, “Solamente una vez”, “No me puedes dejar así”, “Palabra de honor”, “La incondicional”, “Isabel” y “Cuando calienta el sol”.

La agrupación británica Placebo arribó el 26 de marzo en la intimidad del Teatro Metropólitan, en un acto sin dispositivos celulares donde se consideró “Beautiful James”, “Scene Of The Crime”, “Hugz”, “Happy birthday in the sky”, “Too Many Friends”, “Slave to the Wage” y “The Bitter End”.

El rock de los neoyorquinos Interpol vibró en el Zócalo capitalino el 20 de abril en concierto gratuito ante 160 mil almas escuchando “C'mere”, “Say Hello to the Angels”, Narc”, “My Desire”, “Obstacle 1” y “Stella Was a Diver and She Was Always Down”. También en el corazón de México en la Plaza de la Constitución el público le rindió amor eterno a “El Divo de Juárez” Juan Gabriel (1950-2016) el 22 de septiembre, en donde 70 mil almas gozaron de la proyección del concierto “Mis 40 en Bellas Artes”.

Grandes momentos se vivieron en diversos escenarios, destacándose el guitarrista Slash el 23 de enero en el Pepsi Center. En ese mismo foro la banda británica-irlandesa Idles el 4 de octubre. El artista británico Peter Hook & The Light brindó gala post-punk el 29 de agosto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. The Hives y The Damned tocaron en el Palacio de los Deportes el 8 de octubre.

El rockero canadiense Bryan Adams regresó a México presentándose en la Arena CDMX el 8 de febrero con su memorable show “An Evening With Bryan Adams”. En ese mismo escenario de la alcaldía Azcapotzalco, la legendaria banda estadunidense Megadeth, al mando de Dave Mustaine, hizo temblar el 25 de abril como parte de su gira “Crush The World Tour”.

Las nuevas generaciones aclamaron a la estrella colombiana Karol G conquistando tres fechas en el Estadio Azteca, el 8, 9 y 10 de febrero. Al igual, Peso Pluma en el Palacio de los Deportes con dos conciertos el 18 y 19 de septiembre. La adolescencia también disfrutó del grupo femenino surcoreano Twice con su “5a Gira Mundial Ready To Be”, el 2 y 3 de febrero en el aún Foro Sol con su estilo K-pop.

Caifanes y Café Tacvba, espíritu contestatario...

Caifanes también conquistó el Estadio GNP ante 65 mil fans el 31 de agosto, al mando de Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera, Rodrigo Baills y Marco Rentería. Tocaron sus éxitos dedicando consignas contestatarias a la lucha feminista en contra de los feminicidios invitando a la cantante Vivir Quintana para el himno “Canción sin miedo”. Convidaron a Guillermo Briseño al son de “María de mis alquimias” y a Sergio Arau para “Alármala de tos”.

Unos meses después para cerrar el año Caifanes complació a sus fieles en el Palacio de los Deportes el 7 de diciembre. Previo a la rola “Tortuga”, el líder Saúl Hernández hizo mención especial a la publicación en Proceso titulada “Contrato del Tren Maya contra jaguares, venados y tapires desata indignación entre ambientalistas”, autoría de Octavio Martínez. Así lo enunció:

“La siguiente canción tiene que ver con esto. Salió en Proceso una nota que nos llamó la atención, dice: El contrato del Tren Maya contra jaguares, venados, tapires, desata mucha indignación. El caso es que hay un contrato de la gente que está haciendo el Tren Maya, parece ser que es el ejército, que está contratando gente para matar a la fauna porque les estorba al Tren Maya.

“¡No mamen, no mamen, punto! Pueden estar a favor del Tren Maya, pueden estar en contra, eso no importa, pero que estén contratando gente para matar la fauna porque les estorba al Tren Maya está cabrón raza. Esto no tiene nada que ver con políticas, esto tiene que ver con un sentido común de protección a nuestra naturaleza, a nuestro ecosistema, de los animales. Que cada quien tome sus conclusiones. Pero si lo están haciendo, ¡que chinguen a su madre, no mamen! La nota la pueden leer en Proceso, estamos compartiendo a lo que no estamos de acuerdo absolutamente”.

A su vez, Saúl sorprendió convidando a su hija Zoey Hernández y Mariano Herrera, hijo de Diego, oyéndose “Ayer me dijo un ave” y “No dejes que...”. Se sumó la rockera Cecilia Toussaint, esposa de Alfonso André, afinando “Para que no digas que no pienso en ti” y “Detrás de ti”. Se seleccionaron “Antes de que nos olviden”, “Inés”, “Cuéntame tu vida”, “Mátenme porque me muero”, “Viento”, “La célula que explota” y “La Negra Tomasa”.

Café Tacvba realizó fiestón el 5 de diciembre por sus 35 años de trayectoria musical en el Estadio GNP, con la presencia de Enrique y Joselo Rangel, Rubén Albarrán y Emmanuel del Real “Meme”. Incluyeron consignas contra la guerra en Palestina, pronunciándose en pro de los animales, el planeta tierra, a su vez de sorprender con los invitados especiales Gustavo Santaolalla y Álvaro Henríquez. Ante 65 mil fans se escuchó “María”, “Las batallas”, “Rarotonga”, “Las flores”, “Chilanga banda”, “El fin de la infancia” y “Eres”, sin faltar “El baile y el salón”.

Vive Latino, Corona Capital, Hera e Hipnosis…

Hablando de festivales el Vive Latino se realizó el 16 y 17 de marzo por primera ocasión en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El primer día se lo llevó Billy Idol quien detonó las emociones vía “Dancing with myself”, “Cradle of love”, “Flesh for fantasy”, “Cage”, “Eyes without a face”, “Mony mony” y “Rebel yell”. Panteón Rococó con “Arréglame el alma”, “La dosis perfecta”, “Esta noche”, “Dime” y “El último ska”. La segunda fecha estelarizada por Hombres G hechizó en “Voy a pasármelo bien”, “Si no te tengo a ti”, “Un par de palabras”, “Visite nuestro bar”, “Temblando”, “Venezia” y “Devuélveme a mi chica”. Al igual relució Maná, The Warning y La Castañeda.

El festival Corona Capital se realizó el 15, 16 y 17 de noviembre. El primer día destacó por Green Day, Toto, Cage The Elephant y The Mars Volta. El segundo por Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Boy Harsher y Travis. La última entrega brilló con la presencia de Paul McCartney, Jack White, Iggy Pop y Kim Gordon. El encuentro festivalero cerró a broche de oro con McCartney brindando una noche mágica para el público mexicano, al igual a lo compartido previamente en el Estadio GNP, se despidió con un halo de esperanza de regresar a México: “¡Gracias México! ¡Nunca cambien! ¡Hasta la próxima!”. Acto relevante el de Iggy oyéndose “The Passenger” y “Lust for Life”, sin faltar “I Wanna Be Your Dog”.

El festival Hera HSBC celebró su primera edición el 24 de agosto en el Autódromo Hermanos Rodríguez, encuentro de empoderamiento femenino comandado por Bomba Estéreo, Evanescence, Camila Cabello, Demi Lovato, Linda Perry, Ximena Sariñana, Kaia Lana, Ely Guerra, Francisca Valenzuela, Danna Paola y Hello Seahorse.

El festival Tecate Emblema se efectuó el 17 y 18 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La primera entrega destacó por el acto estelar de Sam Smith, a su vez de Måneskin, Belanova, Paty Cantú y Monsieur Periné. El segundo día Nicki Nicole, Aitana, Anitta, Nelly Furtado, Christina Aguilera, Miranda y el Dj Calvin Harris.

El festival Hipnosis se celebró el 2 de noviembre en el Estadio de Béisbol Fray Nano, destacándose por Air, Slowdive, Mildlife, Suuns, The Kills y L'Eclair. La agrupación francesa Air al mando de Nicolas Godin y Jean-Benoît Dunckel, presentó el show prometido como parte de su gira en un escenario conceptual y tocando el disco completo “Moon Safari”. Se enlistó así “La femme d'argent” y la clásica “Sexy Boy”. Se dio nota a las 10 rolas que integran la placa, entre ellas “All I Need”, “Kelly Watch the Stars”, “Talisman” y “Remember”. Obsequiaron temas extras incluyendo “Venus”, “Cherry Blossom Girl”, “Run”, “Highschool Lover” y “Don't Be Light”.

El festival AXE Ceremonia se edificó el 23 y 24 de marzo en el Parque Bicentenario, la apertura reunió a Kendrick Lamar, Grimes, Romy y Astrid Hadad. El segundo día LCD Soundsystem, Arca, Fuerza Regida, Bad Gyal y Kenia Os.

El festival Arre ocurrió el 7 y 8 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En la primera fecha se vio a Los Tigres del Norte, El Komander, Xavi, Tito Doble P, Cardenales de Nuevo León y la invitada sorpresa, Belinda. En la segunda Junior H, K-Paz de la Sierra, Banda Los Recoditos, Banda Maguey, Panter Bélico y Lalo Mora.