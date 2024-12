Lo que viene este 2025: Oasis, Linkin Park, Sting, Shakira…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Desde los esperados hasta los alternativos, para todos los gustos y en distintos géneros, este 2025 habrá diversidad de conciertos y festivales,

De la extensa lista en el top destacan los actos de Oasis, Linkin Park, Twenty One Pilots, Sting, Shakira, Chayanne, Hombres G, The Warning, Ghost, Tool, Judas Priest, Katy Perry y Joaquín Sabina. En encuentros festivaleros el Vive Latino, Axe Ceremonia, Tecate Pa'l Norte, EDC, Day Zero y M Jazz son los festivales más esperados.

Enero

El ensamble juvenil Fantasy Orchestra empieza el año con recital el día 3 de enero en el Foro Shakespeare, compartiendo pop, rock, blues, funk y jazz. Bajo la dirección de Antonio García, el proyecto está integrado por Braulio Plaza e Iñaki Osorio Rodríguez (guitarra), Carolina Cruz Gómez y María Fernanda Martínez Villanueva (voces), Josué Bocanegra González (batería), Nallely Ruiz Serrano (bajo) y Axel Amurabí Hernández (piano).

En la sede conocida como Tehmplo, espacio ubicado en Tulum en la costa caribeña de la península de Yucatán, se presentará el día 5 de enero Michael Bibi y Maceo Plex, acompañándose de Maga, Metrika y Hank. En ese mismo escenario el día 9 de enero el Dj bosnio-alemán Solomun. Para el 11 de enero también en Tulum se realizará el festival Day Zero con Adam Ten, Airrica, Anthony Middleton, Cole Knight, Fatboy Slim, Francesca Lombardo, Mëstiza, Patrick Mason y Sonja Moonear, entre otros.

El Auditorio Nacional recibe el día 10 enero a cuatro exponentes de la salsa para el espectáculo “Salsamanía 3”, reuniendo a Issac Delgado de Cuba, Tony Vega de Puerto Rico, Roberto Blades de Panamá y representando a México la Orquesta Controversia. Al coloso de Reforma también llega el rockero argentino Fito Páez para complacer a sus fans los días 21 y 22. En ese mismo insigne inmueble el cantautor y poeta español Joaquín Sabina se despide de los escenarios ante su público mexicano como parte de su gira “Hola y Adiós”, los días 27 y 29 de enero (adicionalmente se incluye en fechas el 1, 4, 10 y 12 de febrero).

El Dj noruego Kygo hará vibrar al Estadio GNP el día 25 de enero. En ese mismo escenario la banda de rock estadunidense Linkin Park tocará el 31 de enero, enseñando su reciente discografía “From Zero” (2024).

Febrero

La banda regia The Warning hará temblar al Auditorio Nacional el 6, 7 y 11 de febrero, con la presencia de las hermanas Villarreal Vélez: Daniela “Dany” (guitarra y voz principal), Paulina “Pau” (batería, voz y piano) y Alejandra “Ale” (bajo, piano y coros).

El artista estadunidense Justin Timberlake tendrá dos fechas en el Palacio de los Deportes, el 7 y 8 de febrero. También el día 8 la banda de rock nacional Los Daniels en el Teatro Metropólitan con su concierto titulado “Híbrido”. En fecha compartida el 8, San Pascualito Rey en el Lunario del Auditorio Nacional. Al igual el 8 Yuri en el Auditorio Nacional.

El festival Bahidorá ocupará su tradicional sede en Las Estacas, Morelos, los días 14, 15 y 16 de febrero. En la primera fecha se verá a los artistas Jeff Mills, Ben UFO y Pearson Sound. En la segunda entrega Kaytranada, Floating Points, Folamour y Ezra Collective. El último día Theo Parrish, Rochelle Jordan, Yu Su y Logic1000.

La legendaria banda de rock mexicano El Tri al mando de Álex Lora festejará su 55 aniversario con tocada especial el 15 de febrero en el Estadio GNP. Por su parte, en ese mismo insigne escenario de Iztacalco el dúo estadunidense Twenty One Pilots con su gira “The Clancy World Tour” para el 20 de febrero.

El festival Electric Daisy Carnival (EDC) México se celebrará el 21, 22 y 23 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El primer día arribará Boris Brejcha y Martin Garrix. En la segunda entrega Deadmau5, Deorro y Mariana BO. Al cierre en el tercer día Tiësto, Dimitri Vegas, Peggy Gou y Rebolledo.

El festival M Jazz tendrá lugar en el Parque Bicentenario el 22 de febrero, enlistándose las figuras de la escena jazzística GoGo Penguin, Azymuth, Melanie Charles, Troker, Klezmerson y Bahía de Ascenso.

El dúo argentino Miranda el 22 de febrero en el Palacio de los Deportes. Los hermanos Itatí y José Cantoral, brindarán recital el 27 de febrero al Lunario del Auditorio Nacional. En tanto grupo británico Simply Red celebrará cuatro décadas de trayectoria musical con tres fechas en el Auditorio Nacional, el 27 y 28 de febrero (adicionando el 1° de marzo).

La estrella del pop latino Chayanne con su gira “Bailemos Otra Vez” complacerá a su fanaticada el 27 y 28 en el Palacio de los Deportes. Por su parte, Sabino, uno de los representantes del hip hop mexicano, llegará el 28 al Estadio GNP.

El Terminal Fest se realizará el 28 de febrero en el Gato Calavera, recibiendo los proyectos Alien Vampires, Cervello Elettronico, Circuito Cerrado, Damascus Knives y Mechanical Paradise. El acto contará con los Dj’s Sampler, Fallen Engel, Diabel y Lili VNV.

Marzo

El ensamble musical La Santa Cecilia al mando de Marisol Hernández compartirá el 1° de marzo en el Teatro Metropólitan su fusión de estilos mezclando cumbia, boleros, rancheras, norteño y jazz. En tanto la cantante originaria de Monterrey, Nuevo León, conocida como Reneé, también el día 1° de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional.

El festival Titans of Metal Fest reunirá el 1° de marzo en el Parque Bicentenario a las bandas W.A.S.P., Cavalera, Fear Factory, Six Feet Under, Lizzy Borden, Lovebites e Infected Rain.

El legendario artista británico Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido como Sting, tendrá acto el 7 y 8 de marzo en el Auditorio Nacional. El dúo francés de música electrónica Justice encenderá las emociones el 12 de marzo en el Palacio de los Deportes. Tras una ausencia de más de ocho años, el cantante español Miguel Bosé se reunirá con sus fans el 14 y 15 de marzo en el Auditorio Nacional. Por su parte, Tool tocará el 15 de marzo en la explanada del Estadio Azteca, con los invitados especiales The Cult.

El festival Vive Latino alista la celebración de sus 25 años de diversidad musical el 15 y 16 de marzo en el Estadio GNP. La fiesta tendrá en su primera fecha a Caifanes, Caloncho, Clubz, Drims, Duncan Dhu, El Gran Silencio, Little Jesus, Los Ángeles Azules, Emmanuel del Real “Meme”, Molotov, Nortec, Scorpions y Siddhartha. A la segunda entrega llegará Aterciopelados, División Minúscula, Edén Muñoz, El Haragán y Compañía, Jay de la Cueva, La Lupita, Los Concorde, Keane, Motel, Mon Laferte, Porter, Rüfüs Du Sol, Sepultura, Vilma Palma e Vampiros, Víctimas del Doctor Cerebro y Zoé.

La estrella colombiana Shakira ha logrado el récord de siete shows consecutivos en el Estadio GNP, donde presentará el espectáculo de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” los días 19, 21, 23, 25, 27, 28 y 30 de marzo.

La banda de rock estadounidense Incubus tocará por completo su disco “Morning View” y sus éxitos el 21 en el Velódromo Olímpico. La oscuridad y brutalidad del black metal sueco de Dark Funeral retumbará en el Circo Volador el 23 de marzo.

El regional mexicano de Alicia Villarreal calará el 28 en el Auditorio Nacional. El francés Kavinsky el 29 de marzo en el Auditorio BB. La banda italiana Lacuna Coil tocará el día 29 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. El grupo francés L'Impératrice hará alucinar a sus fieles con el espectáculo de su gira “Pulsar Tour” el 30 en el Pepsi Center.

Abril

Como parte de su gira acústica la entrañable banda chilena Los Bunkers presentará su sesión al estilo unplugged, los días 2, 3 y 4 de abril en el Teatro Metropólitan.

La estrella estadunidense Olivia Rodrigo compartirá con sus fans el espectáculo de su gira “Guts World Tour” los días 2 y 3 de abril en el Estadio GNP. La banda de indie rock noruega Kakkmaddafakka el 3 de abril en el Foro Indie Rocks.

El dúo australiano de música electrónica Empire Of The Sun enseñará su reciente discografía “Ask That God” (2024) el día 4 en el Palacio de los Deportes. El artista colombiano Juanes el 5 de abril en el Auditorio Nacional.

El festival Eutanasia Fest V se realizará el 5 de abril en el salón La Maraka con las bandas de la escena musical oscura The Nosferatu, NNHMN, Ashbury Heights, The Nues y Noble Savage.

El festival Tecate Pa'l Norte se efectuará el 4, 5 y 6 de abril, en el Parque La Fundidora, en Monterrey, Nuevo León. El primer día desfilará Green Day, Massive Attack, Seventeen, The Chainsmokers y Gesaffelstein. El segundo Justin Timberlake, Fall Out Boy, Caifanes y The Black Keys. Para el tercer día Olivia Rodrigo, Kings of Leon, Charli XCX y Parcels.

El festival Axe Ceremonia se celebrará el 5 y 6 de abril en el Parque Bicentenario. En la primera entrega se verá a Natanael Cano, Charli XCX, Parcels y Tomorrow X Together. En el segundo día Massive Attack, Tyler The Creator y Gesaffelstein.

La entrañable banda española Hombres G retornará con la presencia del vocalista y bajista David Summers, los guitarristas Dani Mezquita y Rafa Gutiérrez, así como el baterista Javier Molina. La cita es el 23 de abril en el Estadio GNP.

La estrella estadunidense Katy Perry hará vibrar a la Arena CDMX con su “The Lifetimes Tour” los días 23, 25 y 26. Después de un descanso de más de seis años la banda de rock Liquits el 24 en el Teatro Metropólitan.

Mayo

Las poderosas bandas de metal Judas Priest y Opeth compartirán show el 4 de mayo para hacer temblar a la Arena CDMX. En ese mismo escenario de la alcaldía Azcapotzalco la banda Simple Minds tocará el 7 de mayo.

El proyecto Destripando La Historia presentará el acto “¡El Amanecer de los Dioses!”, una experiencia épica que mezcla mitología, humor y música. Estarán el 23 en el Auditorio Nacional. El 24 de mayo el Multiforo Alicia abrirá sus puertas a la banda belga electro-industrial Suicide Commando.

Junio

La banda de rock mexicano La Castañeda continúa con los festejos de sus 35 años de trayectoria. El 7 de junio muy a su estilo se entregará un espectáculo de locura en el Auditorio Nacional de la mano del vocalista Salvador Moreno “Chava”, el guitarrista Oswaldo de León y el tecladista Omar de León, fundadores del proyecto musical y escénico surgido en esta ciudad.

El cantante estadunidense de salsa Maelo Ruiz festejará 40 años de trayectoria musical el 19 de junio en la Arena CDMX.

El rockero español Enrique Bunbury con su gira “Huracán Ambulante” el 25 de junio en el Estadio GNP. La agrupación Enjambre llegará el 27 al Palacio de los Deportes con la presencia del líder vocalista Luis Humberto Navejas, acompañándose por sus hermanos, el bajista Rafael y el tecladista Julián, a su vez, de su camarada el bataco Ángel Sánchez.

Julio

La banda Los Estrambóticos al mando de Arturo Ruelas "Pinocho" moverán a las almas en fiesta ska el 19 de julio en el Palacio de los Deportes.

Agosto

El artista colombiano Maluma retornará a esta ciudad con su gira “+Pretty +Dirty” el 6, 8 y 9 de agosto en el Palacio de los Deportes. En ese mismo escenario para el día 22 la estrella australiana Kylie Minogue entregará el espectáculo de su gira “Tension Tour”.

Septiembre

El esperado show del 2025 acontecerá con el arribo de la célebre banda británica Oasis, contando con la presencia de los hermanos Liam y Noel Gallagher. La cita es el 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP. El espectáculo tendrá como invitados especiales al grupo estadunidense Cage The Elephant.

Dantesco aquelarre detonará la agrupación sueca Ghost en el Palacio de los Deportes, los días 24 y 25 de septiembre. Se ha anunciado que para el acto estará estrictamente prohíbo el acceso de dispositivos celulares, cámaras o equipos de grabación.

Y aunque aún no está tan clara la programación de octubre, noviembre (habitual mes del Corona Capital) y diciembre, se espera una gran actividad tal y como sucedió este año con la programación musical que se extendió hasta el último mes de este 2024.