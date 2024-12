Britney Spears asegura que se mudó a México para huir de los paparazzi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantante Britney Spears anunció su mudanza a México para escapar de los paparazzi en un video que compartió en su cuenta en la red social Instagram con motivo de su cumpleaños.

La cantante explicó: “Siempre han sido increíblemente crueles conmigo, los paparazzi y las fotografías y la forma en que me han ilustrado en algunas de ellas”.

Britney Spears también habló sobre cómo las acciones de los paparazzi la han hecho sentir: “Realmente me duele un poco que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason. Ni siquiera se parece a mí”, dijo.

De acuerdo con la cantante, las fotografías que han sido tomadas de ellas y publicadas por esos fotógrafos fueron lo que detonaron su decisión de dejar Estados Unidos.

#BritneySpears turned 43 on Monday -- but she claims in new Instagram videos that she's really 5 and moving to Mexico. Full story here: https://t.co/c1dVm0ndP8 pic.twitter.com/WTXSOHnViK