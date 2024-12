María Rojo sobre Vicente Leñero: “Era quisquilloso e investigaba mucho”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).­– La primera Actriz María Rojo rendirá homenaje a Vicente Leñero como parte del In Memoriam que recibirá el escritor, dramaturgo y periodista por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al cual no dudó en acceder por la admiración que le guarda.

Rojo protagonizó dos de sus obras adaptadas, Los hijos de Sánchez (1972) y La mudanza (1979), por esta última obtuvo un reconocimiento como Mejor Actriz.

“Seguramente De Tavira, quien era su amigo, va a hablar de Leñero como dramaturgo; entonces, decidí hablar de él como adaptador en teatro y periodista, que en ambos casos fue extraordinario, y un gran maestro como tal. Hacer adaptación es un escalón más de generosidad porque adaptar algo que no es tuyo y llevarlo a los extremos es maravilloso. Fue un gran adaptador de José Maria de Eça de Queirós (El crimen del Padre Amaro) y de José Emilio Pacheco (de quien adaptó la novela Las batallas en el desierto al cine como Mariana, Mariana en 1987).

Un adaptador es alguien que sacrifica su propia versión de los hechos, en su caso a Leñero creo que le ayudaba mucho el periodismo, así que hablaré de esas dos facetas que me parecen fascinantes.

Y abunda sobre el oficio de Leñero en el teatro:

“Yo le estrené la adaptación de Los hijos de Sánchez en 1972, un trabajo maravilloso que hizo de Oscar Lewis, es la que más me gusta de él, recuerdo que fue la primera vez que se decían palabras soeces en el escenario. Antes no se podía, y hasta invitaron a un padre de una iglesia que estuvo en el público. Fui de las actrices más cercanas porque también le estrené La mudanza en 1979. Yo lo admiro hasta como católico porque de verdad que era un buen católico, un buen compañero”.

También adelantó sobre la lectura que hará de Leñero como periodista, pues la protagonista de filmes como Danzón (1991) y María de mi corazón (1981) afirmó que admiró el trabajo de Leñero en Excélsior y luego en Proceso –a dónde llegó después del llamado “Golpe a Excélsior”:

“Proceso tuvo un papel preponderante, es un semanario que por lo menos 25 años de nuestras vidas nos marcó política y culturalmente como mexicanos. El semanario fue importantísimo en mi formación política, artística, cultural, y en la de muchos, fue fundamental. Ser un periodista como lo fue Leñero es de otro nivel, también fui muy amiga de Julio Scherer”.

Y ahondó en el hombre detrás de Los periodistas (1978) y Medalla Bellas Artes del INBAL (2017):

Era un hombre humilde, dueño de una verdad y una ética que de verdad no es fácil que la gente lo tenga, y por ahí lo voy a decir en mi lectura porque era quisquilloso e investigaba mucho, como en el caso del libro Asesinato (2003), un libro que me conmovió mucho y que lo comparo con la Historia de un secuestro de Gabriel García Márquez. Yo hablaré de lo que me conmovió de él y básicamente de lo que le admiro.