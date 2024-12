Taylor Swift es la artista más escuchada del mundo por segundo año consecutivo

MADRID (EUROPA PRESS) - La artista estadunidense Taylor Swift ha sido, por segundo año consecutivo, la más escuchada del mundo en 2024, mientras que el puertorriqueño Myke Towers ha sido el que más han reproduccido los españoles durante el mismo año, según Spotify, que acaba de hacer públicos las canciones, artistas y pódcasts más escuchados de 2024.



Así, de entre los más de 640 millones de usuarios de la plataforma de audio en 'streaming' Taylor Swift se posiciona como la artista más escuchada, alcanzando más de 26.600 millones de reproducciones en 2024. Además, su álbum 'The Tortured Poets Department: The Antology' se ha coronado como el más escuchado a nivel global.



En segundo lugar se encuentra el cantante y productor canadiense The Weeknd, al que sigue, en tercera posición, el artista puertorriqueño Bad Bunny. El cuarto lugar lo ocupa el rapero y cantante Drake y, cerrando el 'top 5' global, se encuentra Billie Eilish.



Y en lo referido al ranking de canciones más escuchadas de 2024 a nivel global, la más reproducida es 'Espresso', de Sabrina Carpenter, una canción pop que ya acumula más de 1.600 millones de reproducciones a nivel mundial.

MYKE TOWERS Y BAD BUNNY, LOS MÁS ESCUCHADOS EN ESPAÑA

En España, Myke Towers se alza como el más escuchado de 2024, la segunda posición la ocupa Bad Bunny, quien fue el artista más escuchado en 2022 y en 2023 en nuestro país. Y la tercera posición en el ranking de artistas más escuchados en España en 2024 la ocupa Feid.



Este 'top 10' de artistas más escuchados lo completan, por orden, Saiko, Quevedo, Anuel AA, Rauw Alejandro, KAROL G, Dei V y JC Reyes.



Las artistas femeninas más escuchadas han sido Karol G, por segundo año consecutivo, Taylor Swift, seguida de Lola Indigo, en tercera posición; Bad Gyal, en cuarto lugar, y Aitana, en quinto. Este 'top 10' de artistas femeninas más escuchadas en nuestro país se completa con Emilia, Shakira, Maria Becerra, Nicki Nicole y Young Miko.



Pero por otro lado, los españoles más escuchados en el extranjero han sido Rels B, en primera posición, Quevedo, Rosalía, Enrique Iglesias, Morad, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, Pablo Alborán, Hombres G y Bad Gyal.



En su 'Wrapped' anual, Spotify también incluye los pódcasts más escuchados, cuyo consumo ha aumentado un 30% en España en 2024. L lista la domina 'The Wild Project', el pódcast de entrevistas dirigidas por Jordi Wild, seguido de 'El Podcast de Marian Rojas Estapé', que es, además, el décimo pódcast más escuchado en el mundo. En tercer lugar se encuentra 'Nadie Sabe Nada', presentado por Andreu Buenafuente y Berto Romero; en cuarto 'La Ruina', de Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull; y en quinto, 'La Pija y la Quinqui', de la mano de Carlos Peguer y Mariang.