NYT coloca novela del escritor mexicano Álvaro Enrigue entre los 10 mejores libros del 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- The New York Times publicó la lista de los 10 mejores libros del 2024, en donde se encentra el libro “Tu sueño imperios han sido” del escritor mexicano Álvaro Enrigue.

You Dreamed of Empires (por su traducción al inglés) se encuentra en el lugar cinco del listado y es presentada como una novela que transporta a los lectores al encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés con un humor “abundante y seco”.

En entrevista con The New York Times, Enrigue habló sobre esta novela y compartió que “la caída y el renacimiento de Tenochtitlan quizá se la obsesión más importante de su vida” y compartió que para el desarrollo de este libro realizó un recorrido en las excavaciones que se realizan bajo la Ciudad de México.

La editorial encargada de la impresión y distribución del texto compartió el listado del diario estadunidense y citó una parte de la reseña que ponen sobre la novela del mexicano.

“Tu sueño imperios han sido (You Dreamed of Empires en su traducción al inglés) ha sido elegido por The New York Times como uno de los mejores 10 libros de 2024”.

"La matanza que cuenta Álvaro Enrigue es diabólicamente descarada; con un humor abundante y seco."



'Tu sueño imperios han sido' ('You Dreamed of Empires' en su traducción al inglés) ha sido elegido por @nytimes como uno de los 10 mejores libros de 2024: https://t.co/0lBpbXEKg9 pic.twitter.com/oyW5QoD62Y — Editorial Anagrama (@AnagramaEditor) December 3, 2024

Álvaro Ergue, doctor en Letras latinoamericanas, es un escritor, narrador, crítico literario y profesor nacido en Guadalajara, Jalisco en 1969, ha escrito novelas, poemas y ensayos por lo que ha sido galardonado en dos ocasiones; la primera con el Premio de Primera Novela Joaquín Mortiz en 1996 con “La muerte de un instalador”, y la segunda ocasión con el Premio Herralde de Novela 2013 por la novela “Muerte súbita”.

Ha sido editor del Fondo de Cultura Económica, profesor de Lenguas y literaturas románicas en la Universidad Hofstra de Nueva York, impartió la materia de Literatura del Siglo XX en el departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana y Composición y Traducción en la Universidad de Maryland, donde estudió su doctorado en Letras latinoamericanas.

A la novela del mexicano la acompañan “All Fours”, una novela de Miranda July que narra la historia de una mujer que enfrenta un despertar sexual durante la perimenopausia, “Good Material” de Dolly Anderson, “¡James” de Percival Everett y “Martyr! A novel” de Kaveh Akbar.

La otra mitad de la lista está liderada por “Cold Crematorium” de József Debreczeni que cuenta experiencias durante el holocausto, le acompañan “Everyone who is gone is here” de Jonathan Blitzer, “I Heard her call my name” de Lucy Sante, “Reagan” de Max Boot y “The Wide Wide Sea” de Hampton Sides.