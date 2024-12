Pedro Pascal comparte video de Claudia Sheinbaum y desata revuelo en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor chileno Pedro Pascal compartió un video de la presidenta Claudia Sheinbaum en sus historias de Instagram, lo que provocó la reacción de sus seguidores en redes sociales.

De 49 años, Pascal es uno de los más populares actores en Hollywood. Ha participado en series como The Last Of Us, Game of Thrones y The Mandalorian. Su último proyecto cinematográfico fue Gladiador II, cinta estrenada el pasado 14 de noviembre, y formará parte del elenco de Fantastic Four, una de las más esperadas producciones de Marvel.

El también actor de la serie Narcos de Netflix publicó el video de la mandataria mexicana aproximadamente a las dos de la tarde del lunes 2 de diciembre.

La publicación no contenía ningún mensaje del actor, lo que generó más dudas sobre el motivo para subir ese video.

“¿Qué? ¿Pedro Pascal es fan de la presidenta Claudia Sheinbaum?” cuestionó un usuario de X.

¿Quéééé? ¿Pedro Pascal es fan de la presidenta Claudia Sheinbaum?



El actor compartió este video en sus historias de IG. pic.twitter.com/3hrSDcZy2R — DDC+ (@DDConfianza) December 3, 2024

El video que compartió Pedro Pascal corresponde a la cuenta oficial de TikTok de la presidenta Sheinbaum y fue publicado el 16 de octubre, 15 días después de que Sheinbaum asumiera el cargo.

En el video se observa a elementos del Ejército mexicano saludando a la mandataria y un resumen de su visita al Estado de México.

La publicación del actor chileno fue retomada por seguidores, quienes la publicaron en la red social X, en la que compartieron comentarios sobre el video.

“Pedro Pascal ha sido morenizado”.

pedro pascal ha sido morenizado pic.twitter.com/7zrRGmNjlO — carlos buburrón (@CBuburron) December 3, 2024

“Pedro Pascal no solo es mi mandaloriano de oro, también es Sheinbaum lover”.

#PedroPascal no solo es mi mandaloriano de oro, también es Sheinbaum lover ???????? pic.twitter.com/G5OKSTY9yz — Sonia González Martínez (@glez_so) December 3, 2024

Hasta el momento, el actor chileno no ha emitido algún comentario sobre las razones que lo motivaron a subir el video de la mandataria mexicana a sus redes sociales.