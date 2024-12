Spotify Wrapped 2024: qué es y cómo puedes ver tus artistas, canciones, géneros, podcasts más escuchados

NUEVA YORK (AP) — Ha llegado esa época del año: Spotify reveló su resumen anual Wrapped, recopilaciones personalizadas de los hábitos de escucha de los usuarios y su año en audio.

Spotify ha proporcionado a sus oyentes desgloses de sus datos desde 2016. Y cada año, se ha convertido en una producción más grande — y en una sensación en internet. Spotify afirmó que su Wrapped de 2023 fue el "más grande jamás creado", en términos de alcance de audiencia y el tipo de datos que proporcionó.

Entonces, ¿qué nos depara 2024? A continuación, un vistazo a lo que debes saber.

¿Qué es exactamente Spotify Wrapped?

Es el resumen anual del servicio de streaming sobre las tendencias de escucha individuales, así como las tendencias globales. Los usuarios descubren sus artistas, canciones, géneros, álbumes y podcasts más escuchados, todo integrado en una presentación interactiva.

La campaña se ha convertido en una sensación en las redes sociales, ya que las personas comparten y comparan sus datos de Wrapped con sus amigos y seguidores en línea.

Wrapped proporciona a los usuarios todo tipo de desgloses y datos, incluyendo si están entre los principales oyentes de un artista, así como una lista de reproducción personalizada de sus 100 canciones principales de ese año para guardar, compartir y escuchar cuando se sientan nostálgicos.

Spotify también crea una serie de listas de reproducción que reflejan las tendencias de escucha nacionales y globales, presentando a los artistas y canciones más escuchados.

En 2023, Taylor Swift fue nombrada la artista más escuchada de Spotify, desbancando a Bad Bunny quien había mantenido el título durante tres años consecutivos. Swift mantuvo ese título este año, seguida por The Weeknd, Bad Bunny, Drake y Billie Eilish.

¿Dónde puedo encontrar mi Spotify Wrapped?

Debes asegurarte de que tu aplicación de Spotify esté actualizada para obtener la experiencia completa. Wrapped está disponible para usuarios con y sin suscripciones Premium.

A partir del miércoles, Spotify invitará a los usuarios a ver su resumen de datos interactivo en su aplicación para smartphone o de escritorio. También puedes visitar Spotify.com/Wrapped para encontrar un código QR que te lleva directamente a tu resumen.

¿Qué más puedo aprender con mis datos de Spotify?

Hay varios sitios de terceros a los que puedes conectar tu cuenta de Spotify que analizarán tus datos de Wrapped.

How Bad is Your Spotify es un bot de IA que juzga tu gusto musical. Receiptify te da tus canciones principales en un gráfico compartible que parece, sí, un recibo. Instafest crea un cartel de festival basado en tus artistas principales. How NPRCore Are You evalúa cuán similar es tu gusto musical al de NPR Music.

¿Y si no tengo Spotify?

Otras plataformas de streaming importantes como Apple Music y YouTube Music han desarrollado sus propias versiones de Wrapped en los últimos años.

Replay de Apple Music no solo ofrece a sus suscriptores un resumen de fin de año de sus hábitos de escucha, sino también resúmenes mensuales, una característica que ayuda a diferenciarse del resumen único de Spotify. Fue lanzado el 3 de diciembre.

YouTube Music, por su parte, tiene un resumen similar de fin de año para sus oyentes, así como resúmenes a lo largo del año. Lanzó su Recap anual para usuarios a finales del mes pasado.