Grafóloga cuestiona a Maryfer Centeno durante la FIL Guadalajara (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una exalumna de Maryfer Centeno, grafóloga y especialista en lenguaje corporal, retomó el pleito con el youtuber Mr. Doctor al cuestionar a Centeno de por qué no mencionado que la grafología no es una ciencia; el bochornoso momento sucedió durante en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2024.

Durante la sesión de preguntas y respuestas de la presentación del libro “El lado oscuro de la mente”, la exalumna, quien se identificó como egresada del Colegio Mexicano de Grafología dirigida por la madre de Centeno, también señaló que algunos maestros han sido más prudentes en sus enseñanzas, enfatizando que los grafólogos no deben emitir diagnósticos sin el consentimiento de las personas involucradas.

“Tú hubieras parado todo esto al decir que la grafología no es una ciencia y es algo que no has admitido. La grafología es una herramienta. Creo que los maestros, no digo nombres, pero los respeto mucho, también a ti. Han sido más prudentes en sus enseñanzas porque ellos desde un principio nos han dicho, que no son diagnósticos, para empezar”, aseguró la exalumna.

“Tengo pendiente que sea válida mi certificado y la credencial que me hicieron llegar por correo”, dijo.

Además de sus críticas, la exalumna solicitó la validación de su certificado y credencial, lo que sugiere presuntas irregularidades en el proceso de certificación del colegio.

“No hay método científico en la grafología, y sobre la psicología de los colores cuando te preguntaron en televisión abierta y en redes sociales, sacaste los libros públicamente en un video de TikTok. Pero eso no es un método científico, un libro es una fuente de información”.

Centeno agradeció a la mujer sus comentarios: “Qué interesante lo que estás diciendo y te lo agradezco muchísimo. Tú como perito en grafología creo que tendrías que reconocerlo. Para ti (la grafología) no es una ciencia y yo lo respeto absolutamente”.

La grafóloga explicó que el Colegio Mexicano de Grafología es una institución que cuenta con el reconocimiento de organismos judiciales y constantemente recibe peticiones para peritos en diversas áreas, con que aclaró que no se trata de una licenciatura la que se imparte en el colegio.

“He dicho hasta el cansancio que no es una licenciatura, lo que sí es que te forma como perito”, explicó, detallando que el curso dura ocho meses y proporciona las herramientas necesarias para desempeñarse en dicho campo.

Maryfer destacó el apoyo que recibió por parte del público asistente en Guadalajara, pues a pesar del polémico, tema que vive con el youtuber Mr. Doctor, recibió mucho amor por parte del público, asegura Centeno.