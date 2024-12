Caifanes, rock y consignas contra el Tren Maya; Saúl Hernández recomendó publicación de Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- La banda Caifanes rindió ritual de rock en el Palacio de los Deportes lanzando una serie de consignas, destacándose contra el Tren Maya. Previo a la rola “Tortuga”, el líder Saúl Hernández hizo mención especial a la publicación en Proceso titulada “Contrato del Tren Maya contra jaguares, venados y tapires desata indignación entre ambientalistas”, autoría de Octavio Martínez. Así lo enunció:

“La siguiente canción tiene que ver con esto. Salió en Proceso una nota que nos llamó la atención, dice: El contrato del Tren Maya contra jaguares, venados, tapires, desata mucha indignación. El caso es que hay un contrato de la gente que está haciendo el Tren Maya, parece ser que es el ejército, que está contratando gente para matar a la fauna porque les estorba al Tren Maya.

“¡No mamen, no mamen, punto! Pueden estar a favor del Tren Maya, pueden estar en contra, eso no importa, pero que estén contratando gente para matar la fauna porque les estorba al Tren Maya está cabrón raza. Esto no tiene nada que ver con políticas, esto tiene que ver con un sentido común de protección a nuestra naturaleza, a nuestro ecosistema, de los animales. Que cada quien tome sus conclusiones. Pero si lo están haciendo, ¡que chinguen a su madre, no mamen! La nota la pueden leer en Proceso, estamos compartiendo a lo que no estamos de acuerdo absolutamente”.

El espectáculo de tres horas celebrado este sábado 7 de diciembre desató mensajes contestatarios incluyéndose contra los feminicidios, por un México mejor socialmente y llevar una existencia plena para navegar hacia la eternidad.

El emotivo recital fue comandado por el vocalista Saúl Hernández, el baterista Alfonso André, el tecladista y saxofonista Diego Herrera, el guitarrista Rodrigo Baills y el bajista Marco Rentería, dando apertura en “Miedo”, “Antes de que nos olviden” y “Debajo de tu piel”.

Así saludó Hernández a su gente:

“El aplauso es para ti raza, no para Caifanes. ¡Muchas gracias! Este ritual se ve venir espectacular porque tú eres espectacular, no nosotros. Cerramos el año, nuestro último concierto en un año muy hermoso, muy poderoso, un año que lo hicimos juntos. Gracias a ti este sueño sigue vivo, sigue fuerte, sigue poderoso y falta mucho para que termine”.

Caifanes rindió ritual de rock en el Palacio de los Deportes lanzando serie de consignas destacándose contra el Tren Maya. Previo a la rola “Tortuga”, se hizo mención a publicación en Proceso. #Caifanes ???? pic.twitter.com/7U0wfA1zNS — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) December 8, 2024

Las 16 mil almas reunidas agasajaron en aplausos y griteríos a la agrupación cuya primera tocada aconteció un 11 de abril de 1987 en el mítico escenario del desapareado Rockotitlán. El Domo de Cobre lucía pletórico en localidades agotadas, observándose a los fieles coetáneos, familias con sus pequeños hijos, sin faltar adolescentes. Todos por igual corearon de principio a fin cada tema.

Constantes diálogos y reflexiones se hilaron a sus rolas. Al oírse “Piedra” el cantante 60 años señaló:

“¡Que viva México! Pero que viva sin feminicidios, que viva sin derecho de piso, que viva sin asesinatos, que salgan a las calles, que viva porque puedas caminar libre, que puedas tener trabajo, que los estudiantes tengan trabajo después de salir de las universidades”.

Para “La vida no es eterna” continuó en discursos, “lo que hagamos ahora en este momento en la tierra tiene que ser algo bien chingón raza, para que cuando vayamos allá arriba el eterno nos reciba con los brazos abiertos orgulloso”.

Siguió la mencionada canción “Tortuga”. Sin pausas se entonó “Inés”, tema inspirado en un acto suicida, trazándose en la pantalla el video, cuya dirección, dibujo y fotografía corrió a cargo de Alejandro Magallanes, con animaciones de Manuel Báez.

La colosal plasma al centro proyectó incesantes acercamientos a los integrantes, edificándose el viaje conceptual al estilo de Caifanes. El acto fue aderezado en acompañamientos por un ensamble de músicos en trompetas y trombones.

Saúl alzó la voz, “que ya no exista una muerta más, una mujer muerta más, que tristemente en este país sigue creciendo. Necesitamos más hombres y menos machos”. Se divisó el video del himno feminista “Canción sin miedo”, de la artista originaria de Coahuila, Vivir Quintana.

Sorprendió convidando a su hija Zoey Hernández y Mariano Herrera, hijo de Diego, oyéndose “Ayer me dijo un ave” y “No dejes que...”. A su vez se sumó la rockera Cecilia Toussaint, esposa de Alfonso André, afinando “Para que no digas que no pienso en ti” y “Detrás de ti”. Los reunidos estallaban de regocijo ante cada tema.

El extenso set avanzó sin pausas, considerándose “El elefante”, “Nubes”, “Cuéntame tu vida”, “Mátenme porque me muero” y “Viento”. El robusto viaje sonoro por la historia musical de la banda avanzó en “Aviéntame”, “De noche todos los gatos son pardos”, “Perdí mi ojo de venado” y “Afuera”, en ficticio adiós.

Se enfilaba el finiquito a los ritmos de “Quisiera ser alcohol” y “Hasta morir”. Se rindió tributo la banda de ska Maldita Vecindad rasgando “Pachuco”. En honor a “El Divo de Juárez” Juan Gabriel (1950-2016) se dio nota a “Te lo pido por favor”.

La despedida avizorada alineó “Nos vamos juntos”. El cierre dorado llegó con las clásicas “La célula que explota” y “La Negra Tomasa”. Se unían a los filos del escenario todos los Caifanes y su familia figurando como invitados especiales del inolvidable show de rock. Estruendosos halagos de la fanaticada hicieron temblar al Palacio de los Deportes.