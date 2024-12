"Emilia Pérez" supera a "Wicked" y lidera nominaciones a los Globos de Oro

El audaz musical de Jacques Audiard, "Emilia Pérez", sobre un jefe del narco mexicano que se somete a una cirugía de afirmación de género para convertirse en mujer, lideró las nominaciones a la 82ª edición de los Globos de Oro el lunes, con 10, superando a otros contendientes como el éxito musical "Wicked", el thriller papal "Conclave" y la épica de posguerra "The Brutalist".

Las nominaciones para los Globos, que serán televisados por CBS y transmitidos en Paramount+ el 5 de enero, fueron anunciadas el lunes por la mañana por Mindy Kaling y Morris Chestnut.

Los atribulados Globos, que ya no son presentados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, aún están en modo de recuperación después de años de escándalos y trastornos organizativos. A favor de los Globos este año: un campo especialmente estelar de nominados. Zendaya, Timothée Chalamet, Angelina Jolie, Daniel Craig, Denzel Washington, Ariana Grande, Glen Powell y Selena Gomez obtuvieron nominaciones.

El drama sobre la juventud de Donald Trump, "The Apprentice" ("El Aprendiz"), también obtuvo nominaciones por sus dos actuaciones principales, para Sebastian Stan como Trump y Jeremy Strong como Roy Cohn. El presidente electo ha calificado a "The Apprentice" como un trabajo hecho por "escoria humana".

Cuánto influirá la reciente elección presidencial en la temporada de premios de Hollywood aún está por verse. En la primera ceremonia de la temporada, los Premios Gotham, Trump no fue mencionado, pero sí fue aludido. Stan también recibió una nominación el lunes por la comedia oscura "A Different Man" ("Un hombre diferente").

Mientras que "Oppenheimer" y, en menor medida, "Barbie", llegaron a las nominaciones de los Globos como los claros pesos pesados de la temporada de premios, este año no ha surgido un favorito. Los Globos no suelen alinearse con la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, un grupo mucho más grande que refleja mucho más de cerca la industria cinematográfica. Pero pueden dar a las películas un gran impulso y material jugoso para su marketing de premios.

Netflix domina

Netflix, que adquirió "Emilia Pérez" después de su debut en el Festival de Cine de Cannes, dominó las nominaciones, liderando a todos los estudios tanto en las categorías de cine (13) como en las de televisión (23).

"Emilia Pérez", una película operística que combina elementos de un narco thriller, un musical de Broadway y un drama trans, obtuvo nominaciones para sus tres estrellas: Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Gómez.

"The Brutalist" de Brady Corbet obtuvo siete nominaciones, incluyendo mejor película, drama y actuación para Adrien Brody y Guy Pearce. La película que se estrenará próximamente, de A24, es inusualmente ambiciosa, con una duración de tres horas y media, incluido un intermedio.

A24 quedó por detrás de Netflix en las categorías de cine, con 12 nominaciones en total, incluyendo mejor actor de drama, por el papel más oscuro de Hugh Grant hasta el momento en la película de terror "Heretic". Grant, en un comunicado, agradeció a los directores, Scott Beck y Bryan Woods "por detectar mi necesidad de matar".

Muy cerca estaba "Conclave" ("Cónclave") de Edward Berger, protagonizada por Ralph Fiennes como un cardenal encargado de liderar el cónclave para elegir a un nuevo papa. Obtuvo seis nominaciones, incluyendo mejor película, drama y actuación para Fiennes e Isabella Rossellini.

La ganadora de la Palma de Oro "Anora", de Sean Baker, protagonizada por Mikey Madison como una trabajadora sexual de Brooklyn que se casa con el hijo de un oligarca ruso, fue nominada a cinco premios, incluyendo mejor película, comedia o musical, y mejor actriz para Madison y mejor actor de reparto para Yura Borisov.

Los Globos de Oro serán presentados por la comediante Nikki Glaser, quien obtuvo su propia nominación al mejor especial de stand-up. CBS, que comenzó a transmitir los Globos el año pasado en un nuevo acuerdo, espera que Glaser lo haga mejor que el presentador Jo Koy, cuya actuación fue ampliamente criticada en la pasada edicición.

¿Quiénes son los nominados?

Los nominados para mejor película dramática son: "The Brutalist"; "A Complete Unknown" ("Un completo desconocido"); "Conclave"; "Dune: Part Two" ("Duna: Parte Dos"); "Nickel Boys"; "September 5".

Los nominados para la mejor película musical o comedia son: "Wicked"; "Anora"; "Emilia Pérez"; "Challengers" ("Desafiantes"); "A Real Pain" ("Un dolor real"); "The Substance" ("La substancia").

¿Cuáles fueron los nominados destacados?

La sangrienta sátira de horror corporal de Coralie Fargeat "The Substance", protagonizada por Demi Moore como una actriz que recurre a extremos para mantenerse joven en un Hollywood obsesionado con la belleza y la juventud, obtuvo cinco nominaciones en total, incluidas menciones para Moore y Margaret Qualley, quien interpreta su versión joven.

Entre las películas animadas, "The Wild Robot" ("Robot salvaje") de DreamWorks también tuvo un día especialmente bueno. La historia de un robot náufrago se llevó cuatro nominaciones, incluida una por logro cinematográfico y de taquilla, una categoría relativamente nueva poblada por películas populares como "Deadpool & Wolverine" e "Inside Out 2" ("Intensa mente 2"). Su sólido desempeño sugiere que las otras películas animadas nominadas -"Flow", "Inside Out 2", "Memoir of a Snail", "Moana 2", "Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl" ("Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas") - podrían tener dificultades para superar a "The Wild Robot".

La película de Bob Dylan "A Complete Unknown", protagonizada por Chalamet, también tuvo mucho que celebrar. Con el respaldo del propio Dylan, obtuvo nominaciones para Chalamet, Edward Norton (quien interpreta a Woody Guthrie) y a mejor película de drama.

Pamela Anderson también obtuvo su primera nominación al Globo de Oro. En "The Last Showgirl", Anderson interpreta a una anciana corista de Las Vegas, una actuación que ha dado lugar a las mejores críticas de la carrera de Anderson. Fue nominada a mejor actriz femenina de drama, junto a Jolie de "Maria", Nicole Kidman de "Babygirl", Tilda Swinton de "The Room Next Door"("La habitación de al lado"), Fernanda Torres de "I'm Still Here"("Aún sigo aquí") y, sorprendentemente, Kate Winslet ("Lee").

¿Y las categorías de televisión?

"The Bear", que dominó los Globos de 2024, es la más nominada de las series con cinco menciones para su tercera temporada. Esto incluye nominaciones para Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Liza Colón-Zayas y Ebon Moss-Bachrach. Su competencia más dura este año podría ser la serie de FX "Shogun" (cuatro nominaciones, incluyendo nominaciones de actuación para Anna Sawai y Hiroyuki Sanada) o "Slow Horses" de Apple TV (nominaciones para Gary Oldman y Jack Lowden).

"Only Murders in the Building" volvió a liderar la categoría de comedia o musical, con nominaciones para sus protagonistas Steve Martin, Martin Short y Gomez, que con la serie tuvo su segunda nominación del año tras ser nominada por "Emilia Pérez".

¿Qué pasa ahora con los Globos de Oro?

Los Globos nunca están completamente libres de drama, pero las cosas se han calmado para la premiación en conflicto. Los Globos del año pasado fueron los primeros después de la disolución de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y su adquisición por Dick Clark Productions y la firma de capital privado de Todd Boehly, Eldridge Industries. Sin embargo, a principios de este otoño, Ankler informó que exmiembros de la HFPA enviaron una carta al Departamento de Justicia de California cuestionando "la validez de la compra".

Aunque los Globos de 2024 fueron en su mayoría criticados, sus niveles de audiencia mejoraron. Según Nielsen, unos 9,5 millones los vieron, lo que llevó a CBS a darle al programa un contrato de cinco años.

¿Hay algo nuevo este año?

El año pasado, los Globos introdujeron dos nuevas categorías que se mantienen en esta ocasión: el premio al logro cinematográfico y de taquilla y la mejor actuación de comedia de stand-up en televisión. Un ajuste esta vez llega en los premios a la trayectoria. Este año, esos son para Ted Danson (Premio Carol Burnett) y Viola Davis (Premio Cecil B. DeMille). Esos reconocimientos se entregarán en una cena de gala el viernes 3 de enero, dos días antes de los Globos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.