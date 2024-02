Las “Aleaciones” del artista mexicano Raúl en Alemania

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Bajo el nombre de “Aleaciones”, pesquisa entre el amplio mundo de la escritura y lo digital, el artista plástico mexicano Raúl López García cautivó a los alemanes en la galería Werk II, muestra que cierra a finales de este mes, y que posiblemente llegue nuestro país este año.

También diseñador, conocido como Raúl, y cuya obra “Mi ciudad” es el icónico cartel-portada de la cinta “Ciudades oscuras” (2002) de Fernando Sariñana, expone desde el 26 de noviembre, pues radicado en Europa desde hace dos décadas ha logrado hacer ahí una carrera, especialmente en Stuttgart.

Originario de la Ciudad de México, donde realizó estudios de diseño gráfico y posteriormente de grabado en el Instituto Cultural Cabañas, en Guadalajara, Jalisco, entre 1990 y 2021 ha residido en Alemania, Francia, España y Suiza, países en los cuales ha efectuado estudios de pintura, grabado, escultura, así como diseño y medios digitales. En este rubro trabajó “Aleaciones”.

Conformada por 35 piezas de mediano y gran formato --principalmente al óleo--, profundiza en la conexión entre sistemas de escritura universales, trans-humanismo, iconografía contemporánea y tecnología. En sus obras los colores se contrastan, apreciándose elementos similares a la letras, números binarios o figuras, y en ocasiones semi-jeroglíficos que, reales o inventados, juegan con elementos de comunicación digital. La esencia de “Aleaciones” es no temer acercarse a esos elementos, a menudo desdeñados por los artistas, como es la escritura en cualquiera de sus manifestaciones.

La inauguración de “Aleaciones” en Stustgartt. Foto: Especial

Se lee sobre esa la exposición en Werk II:

“El artista nos transporta a un mundo donde las palabras y símbolos de diferentes sistemas de escritura se convierten en el hilo conductor de un viaje nómada. Cada obra es un mapa de recuerdos, experiencias y encuentros a lo largo de caminos simbólicos. Las simbologías culturales se entrelazan con elementos tecnológicos, destacando la constante evolución de la comunicación y el lenguaje a lo largo del tiempo.

“Las piezas expuestas en esta exposición en Werk II condensan diversas etapas del nomadismo de Raúl. Su concepto de aleación nos invita a reflexionar sobre la belleza de la diversidad cultural y la comunicación, llevándonos en cada lienzo a un viaje a través del tiempo y el espacio.”

El artista cuenta en su currícula con exposiciones y participaciones en bienales en diversas ciudades en Europa, Asia y América, y su obra ha sido premiada y seleccionada en varias ocasiones, incluso algunas de ellas forman parte del acervo de colecciones privadas, museos e instituciones gubernamentales europeos, explica Raúl sobre el origen de “Aleaciones”:

“Mi esposa Ana murió hace dos años, y me tomé un año sabático, así que cuando regresé a Alemania hace seis meses comencé a reactivar mi vida, realicé colectivas en Stuttgartt, y contactando a la gente que conocía surgió la oportunidad de esta muestra.

“He vivido en tres ocasiones a lo largo de mi vida en Stuttgart, y en esta última regresé con la posibilidad de exponer en Werk II, que es un espacio amplio y nuevo para artistas extranjeros, tan amplio que te dan la posibilidad de trabajar ahí como en una especie de residencia artística; y soy el segundo latinoamericano en exponer ahí. La inauguración fue sorpresiva porque no esperaba tanta gente, se abrió en noviembre pasado y tenía un poco de temor porque habían nevadas en esa época, pero la respuesta fue muy buena desde el inicio, tanto que se extendió pues originalmente iba a estar hasta principios de febrero”.

Y sobre el concepto que ha trabajado desde hace dos décadas, cuando vivió en Barcelona, España, misma que se materializó en “Aleaciones”, profundiza:

“La mitad de la obra mostrada es nueva, pero la otra es de diversos años, momentos, estaciones de mi vida y procesos de trabajo. Le cuento: cuando estuve en Barcelona comencé a trabajar en un concepto de escritura que me llevó a signos, huellas y un formato universal que me fue fascinando por sus analogías con la vida, su estética y la iconografía. Todo ese estudio que hice al respecto que creció con el tiempo y no me ha dejado desde entonces.

“Al armar esta exposición me di cuenta de toda la obra que tenía, así que es una especie de retrospectiva con trabajos de cuando vivía en Barcelona, en Basilea y los que hice en Alemania en los últimos años”.

--¿Hay oportunidad de que se vea en México?

--Por supuesto que tengo interés, por un lado sería una satisfacción y me gustaría que tuviera esa continuidad en mi país. Lo más cercano es una posibilidad en Guadalajara este año, que aún se está trabajando. Nunca he expuesto en Ciudad de México, lo más cercano fue cuando descubrieron una de mis obras que terminó siendo el cartel del filme “Ciudades oscuras”.

Raúl explica que su obra “Mi ciudad” (2020), una pieza en tonos blancos, negros y grises al óleo que se encontraba en una agencia de publicidad, fue vista por los productores, pues Sariñana buscaba una obra que retratara el título de la película, cuya sinopsis cuenta historias que se entrelazan entre los protagonistas, personajes muy distintos entre sí con algo en común: la soledad y la desesperación, sentimientos que suelen ser comunes en la vida de las grandes ciudades.

Recuerda sobre la propuesta para el cartel:

“Fue una invitación que me hicieron, la obra estaba en esa agencia y me buscaron para eso, les gustó, querían una obra abstracta; esa pieza la hice en Hamburgo pensando en México, forma parte de una serie sobre ciudades y arquitectura, así que cuando me hablaron para proponerme que la querían de cartel acepté, curiosamente me invitaron al estreno de la película en Guadalajara, no en Ciudad de México, y asistí con mucho gusto a mi país para ese estreno, siempre es un gusto regresar”.

El cartel para “Ciudades oscuras” de Sariñana.

El artista explica que cuando hizo “Mi ciudad” la pieza tuvo estrecha relación con una exposición que montó en la antigua Casa Vallarta de Guadalajara, Jalisco, ahora conocida como Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, sitio donde se abrió la posibilidad de regresar a exponer en este año.

Raúl ha sido beneficiario a lo largo de su trayectoria del programa de promoción del arte de la “Cité Internationale Universitaire de Paris“ y de apoyo a la creación artística por la Fundación Gwärtler en Basel. También es miembro activo de varias asociaciones artísticas internacionales, así como de la junta directiva de la asociación cultural Mexphil en Francfort.

Por lo pronto “Aleaciones” estará hasta el 25 de febrero en el Werk II en Alemania.