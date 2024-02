LP cautivó a más de 12 mil en Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La estrella estadunidense Laura Pergolizzi, conocida artísticamente como LP, cautivó con su rock pop a 12 mil 500 fans en el Palacio de los Deportes, entregándoles un recorrido por sus exitosas rolas y una revisión a su reciente discografía “Love Lines” (2023).

La espigada artista originaria de Long Island y dueña del mega hit de 2016 “Lost on you” (basta una rápida búsqueda en internet para entender), apareció en escena haciendo temblar al domo de cobre con sus portentosos cánticos desde la apertura en “Golden” y “Love song”.

La producción se instaló minimalista. La presencia escénica de Pergolizzi logró una conexión inmediata con el público en atmósferas intimistas y sin parafernalias, el escenario enalteció su figura y de su banda. A telón de fondo en letras gigantescas se visibilizaba la insignia “LP”, siendo rodeada de franjas de luces neón destellando entre cada tema.

Acudieron seguidores variables en edades, especialmente imponiéndose espectadores juveniles, rindiéndose a “Everybody's Falling in Love” y “When We're High”.

Ataviada de negro, LP agradeció incesantemente a la congregación:

“¡Muchas gracias, México City!”

La multitud la cobijó en clamores haciendo eco en los rincones del recinto en Iztacalco. En oleadas de lucecillas de celulares se moduló “Love Lines” y dando avance en coreos “Girls Go Wild”.

El recital continuó en “One Like You” y “The One That You Love”. Ella fue gentil:

“¡Muchas gracias, amigos!”

Recorrió cada punto de la tarima la artista de 42 años nacida el 18 de marzo de 1981. En su repertorio consideró “Recovery”, “Hold The Light” y la vitoreada y mega conocida “Lost on You”.

La velada adicionó “Tears in Time”, “Into the Wild” y “A Woman Is Sacred”. El tiempo se fue veloz en el espectáculo de alrededor de dos horas. Sin pausas en el set, se afinó “No Witness”, “Special”, “Mean Streak” y “Long Goodbye” en ficticio adiós.

Retornó vertiginosa para regalar “Hola” y a su vez dedicó feliz cumpleaños a un integrante de su equipo técnico. El concierto finiquitó con los ánimos encendidos entonando “Tightrope” y “One Last Time”. Antes de concluir concedió firmar algunos autógrafos que inscribió en sobreros y playeras que los fans arrojaban al escenario, ella los regresó sonriente. Desapareció LP halagada en comunión con los reunidos.