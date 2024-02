Estos serán los protagonistas de “Los 4 fantásticos”: Marvel revela elenco en el Día de San Valentín

CIUDAD DE MÉXICO (apro) — En medio de una crisis del cine de superhéroes, Marvel Studios eligió el 14 de febrero como el día para revelar uno de los elencos más esperados desde hace años por los fanáticos del cine de superhéroes.

En este Día de San Valentín, la compañía productora perteneciente al emporio de Disney anunció a los actores que darán vida a The Fantastic Four “Los 4 fantásticos”.

En su cuenta de X (Twitter), Marvel Studios anunció además que la película será estrenada en cines el 25 de julio de 2025.

The Fantastic Four (“Los 4 fantásticos”) son una de las historietas más populares creadas por Stan Lee y Jack Kirby. Sin embargo, no habían formado parte del Universo Cinematográfico de Marvel porque sus derechos para la pantalla grande le pertenecían a Fox, que en el pasado lanzó películas de esta franquicia.

Esta situación cambió en 2019 cuando Disney adquirió 20th Century Fox, por lo que ahora los personajes estarán integrados al universo al que pertenece la multimillonaria saga de The Avengers.

El anuncio ocurre apenas unos días después de que se reveló entre los anuncios del Super Bowl el trailer de la nueva película de Deadpool, que incluirá a Wolverine, otro personaje que había pertenecido a Fox.

Asimismo se da en un contexto de crisis del cine de superhéroes, con un fracaso en taquilla de reciente producción The Marvels, y una mala recepción de la crítica al próximo estreno de Madame Web, que forma parte del universo de Spider-Man de Sony Pictures.

“¡Feliz día de San Valentín de parte de la Primera Familia de Marvel!”, dice el tuit que presenta a los actores.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.



Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 14, 2024