“Bob Marley: La leyenda” recuerda luchar por la paz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La película “Bob Marley: La leyenda” (Estados Unidos, 2024), del estadunidense Reinaldo Marcus Green y producida por Brad Pitt y Ziggy y Rita Anderson, hijo y viuda del ícono del reggae, es una biografía del creador de las canciones “Todo va a estar bien”, “Éxodo” y “No mujer, no llores”, centrada sobre todo entre 1976 y 1978, que recuerda la preocupación de la equidad y la paz en el mundo del líder de la banda musical The Wailers.

Justo cuando el mundo padece las guerras Ucrania-Rusia y la de Gaza e Israel se estrena este largometraje interpretado por el actor británico Kingsley Ben-Adir, quien recrea muy bien a Marley. Ofrece una imagen del cantautor de Jamaica muy equilibrada con su pensamiento y decisiones. Este actor ya ha interpretado a Malcolm X en “Una noche en Miami” y a Barack Obama en una miniserie. Además los dialógos se basan en conversaciones íntimas.

En la cinta de “Bon Marley: La leyenda”, distribuida por Paramount Pictures, se ve cómo Marley vivió en la convulsionada Jamaica, sobre todo en 1976, cuando planeaba un concierto para la paz, pero el miembro del movimiento Rastafari sufrió un atentado. Justo eran las elecciones generales de Jamaica y todo estaba revuelto y peligroso en esa isla situada en el mar Caribe.

En el largometraje también aparece Rita Andersony. Es la actriz británica Lasaña Lynch quien le da vida a la cantante cubana que muy joven se fue a vivir a Jamaica. Aquí Rita es una mujer fuerte y además es el soporte de Marley. Las escenas dejan claro que Rita fue muy importante para Bob. Aunque llama la atención que se hable de las amantes e hijos que tuvo el cantante con otras mujeres. Cabe recordar que la viuda en 2005 escribió el libro “No woman, no cry”, donde cuenta que el artista vivió con varias amantes y que llegó a crear a algunos hijos que tubo su esposo con otras, más el aor entre los dos núnca decayó.

En la historia se ve cuando el 3 de diciembre de 1976, en su casa de Hope Road 56, Bob, Rita y Don Taylor, representante de Los Wailers, fueron agredidos e internados por heridas de bala y se recuperaron por fortuna. En ese momento, Jamaica padecía índices altos de pobreza, tensión política y crisis social, pero la película realmente se centra más en la relación con Rita y la inspiración de Marley para crear el álbum “Exodo” en Londres, donde vivía por miedo a ser atacado de nuevo, mientras Rita radicaba en Estados Unidos.

Este disco consolidó a Marley a nivel internacional. En la trama se muestra su cambió económico mientras que en el primer dedo de su pie derecho sufre un melanoma lentiginoso acral, signo de que ya padecía cáncer, enfermedad que acabó con su vida cuando contaba con 36 años.

En la cinta se destacan las giras que tuvo por Europa y le preguntan los periodistas ¿qué es el reggae? Y contesta: “Es la música del pueblo, la conciencia de la gente uniéndose”.

Mientras su manager Don Taylor se llevaba buenas tajadas de dinero a costa de él.

“Bob Marley: La leyenda” no es un documental, por lo que no es necesario polemizar, ya que no se necesita, ya el personaje es muy atractivo y grandioso. Por ello no se necesita el escándalo y menos en este momento que la polarización se halla en todos los países. Es una biografía aspiracional y eso es bueno para las nuevas generaciones que no conocer a Marley, pero que sin duda por ahí han escuchado sus letras, y es un respiro para los problemas mundiales que existen.

Por otro lado, los seguidores de este cantautor por supuesto que ya esperaban una biografía fílmica. La música en el filme es sensacional. Se escucha la voz del Marley original. Por supuesto la familia no le iba apostar a una historia que manchara la imagen del intérprete. Y no es necesario hacer eso porque ya las canciones de él en el largometraje incitan a la reflexión, las letras lo dicen todo.

Y por supuesto que el filme no cambia la idea de que Marley fue un revolucionario en todo. Y se capta muy bien su preocupación por la paz y el canto al amor y su tarea por la difusión de la música de Jamaica y el movimiento Rastafari.