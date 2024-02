Maiden Orchestra rinde tributo sinfónico a Iron Maiden

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El espectáculo de la Maiden Orchestra “The 666 Symphony” debutará en México este domingo 18 de febrero en el Pepsi Center del WTC, rindiendo un tributo sinfónico totalmente instrumental dedicado a la legendaria agrupación británica Iron Maiden.

La idea del proyecto corrió a cargo del músico Atto Attie, cuyo show orquestal estará bajo la batuta del director Rodrigo Cadet, acompañado por la soprano Cecilia Eguiarte, la orquestación y arreglos de Gilberto Pinzón, además de músicos que conforman la Orquesta Sinfónica de Minería, con el sello Minería Pops.

En entrevistas conjuntas para Proceso con Attie y Cadet, brindaron los detalles de la presentación en honor a la insigne banda de heavy metal surgida en 1975, destacando que, a diferencia de otros shows en el estilo, entregarán uno completamente instrumental y sin una banda de rock en acompañamiento.

“El concierto es un combo, es un proyecto que imaginé hace muchos años, siempre pensé que Iron Maiden en sinfónico podía funcionar. Un poco la diferencia es que es absolutamente sinfónico, sin nada eléctrico, entonces va a hacer una manera nueva y fresca de apreciar la música de Maiden”, comentó Atto.

En ese sentido, recalcó que la intención es otorgar fuerza a los arreglos orquestales sin insertar a una banda de rock que “tape” los sonidos instrumentales, “todos los conciertos orquestales tienen lo suyo, pero la idea es no tener una banda junto a una orquesta, no queremos tener nada de eso. Entonces el reto es traducir los solos de guitarra de Iron Maiden en un estilo de ópera”.

Atto Attie, también es director musical de la Orquesta 24 Cuadros, fundó el desaparecido foro El Imperial, formó parte de la banda de metal Raxas, además de ser productor y escritor siendo autor del libro “Miscelánea. El Deseo”. Del recital “The 666 Symphony” añadió que musicalmente las orquestas y el heavy metal, “comparten algo de lenguaje. Minería Pops es un sello dedicado al crossover y es una cuestión que les entusiasma, va a ser muy apreciado por los fans del metal y de la música clásica, presenciarán las posibilidades sónicas, se van a llevar una sorpresa”.

Por su parte, Rodrigo Cadet anotó que esta experiencia para la Orquesta Sinfónica de Minería, “nos hace sentir emocionados con este proyecto, se puede ver como algo muy inusual, todos hemos visto conciertos sinfónicos acompañándose de la banda original, el grupo toca y la orquesta acompaña. Este concierto es una aproximación distinta, toda la versión es con orquesta y no hay una banda de rock, estaremos a cargo de toda la propuesta musical”.

Señaló que parte de los retos es que no contaban con partituras de los temas de Iron Maiden, por lo que la labor les permitió “apreciar que hay un trabajo profundo en las bandas de metal. En cuanto a la complejidad, existen cambios de tempo demandantes para la orquesta, suenan tan natural y son sorprendentes”.

El programa que presentarán en el Pepsi Center del WTC contempla alrededor de 15 rolas de la memorable banda comandada por Bruce Dickinson, entre los que se escucharán están: “Aces High”, “Flight of Icarus”, “Hallowed Be Thy Name”, “Phantom of the Opera”, “Iron Maiden”, “The Number of the Beast” y “Transylvania”.

Detalló que la misión del proyecto de Attie les ha llevado horas de trabajo, en arreglos realizados en los ensayos, pero con una alta satisfacción e inspiración para cada uno de los 50 músicos que participarán en escena “es llevar esta fantasía de hacer las canciones”.

Concluyó que para que las nuevas generaciones se acerquen a la música orquestal y al heavy metal:

“Lo importante es que la música los va a nutrir en distintos aspectos, genera valores cognitivos importantes, todo el tiempo que inviertan en la educación y música, los hará mejores personas a nivel emocional e intelectual”.

Director y compositor, Rodrigo Cadet ha escrito obras para orquesta, ensambles de cámara y coro. En 2014 debutó como director en el Palacio de Bellas Artes y el Auditorio Nacional presentando, “El Pequeño Deshollinador”, la producción de la ópera de Benjamin Britten. Ha sido director asistente en el montaje de “La Flauta Mágica” en la Compañía Nacional de Ópera y director invitado del ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (CEPROMUSIC). Ha sido director huésped en la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, entre otras.

Los orígenes de la Orquesta Sinfónica de Minería y la Academia de Música del Palacio de Minería A.C., ambas toman su nombre del Real Seminario de Minas que, durante el virreinato creó y patrocinó conjuntos musicales que ofrecían conciertos en la Escuela de Minas (actualmente el Palacio de Minería) de la Ciudad de México. Era la sede del gremio de mineros e ingenieros de la Nueva España.

En el siglo XX la Facultad de Ingeniería de la UNAM rescato´ la tradición de los mineros del siglo XIX y en 1978, auspicio´ la creación de la Academia de Música del Palacio de Minería y de su Orquesta Sinfónica.

Por su parte el sello Minería Pops nació para demostrar que las posibilidades de una orquesta son ilimitadas, desde el soundtrack de Star Wars hasta The Beatles Sinfónico, pasando por colaboraciones con el Mariachi Vargas de Tecalitlán o Ximena Sariñana.

Minería Pops se presentó oficialmente en mayo de 2023 con dos conciertos sinfónicos de “Liverpool Legends” en el Auditorio Nacional con repertorio de The Beatles. Al mes siguiente ofreció un concierto con música de John Williams que incluyó obras para películas como Harry Potter, Jurassic Park, Star Wars y La lista de Schindler.

Cabe recordar que Iron Maiden regresará a México el próximo 20 de noviembre para brindar show en el Foro Sol como parte de su gira “The Future Past World Tour”. A su vez, el vocalista Bruce Dickinson, presentará su nuevo disco solista “The Mandrake Project” el próximo 20 de abril en el Pepsi Center del WTC.