"Oppenheimer" arrasa en los BAFTA; esta es la lista completa de ganadores

LONDRES (AP) — La épica atómica "Oppenheimer" ganó siete premios, incluyendo mejor película, dirección y actor, en la 77ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) el domingo, consolidando su estatus de favorita para los Oscar del próximo mes.

La fantasía gótica "Poor Things" ("Pobres criaturas") se llevó cinco premios y el drama sobre el Holocausto "The Zone of Interest" ("Zona de interés") ganó tres.

Christopher Nolan se llevó su primer BAFTA a la mejor dirección por "Oppenheimer", y Cillian Murphy ganó el premio al mejor actor por interpretar al físico J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica.

Murphy dijo que estaba agradecido por encarnar a un personaje "tan colosalmente" complejo.

Emma Stone fue nombrada mejor actriz por dar vida a la salvaje y enérgica Bella Baxter en "Poor Things", un espectáculo visual de estilo steampunk que ganó premios por efectos visuales, diseño de producción, diseño de vestuario y maquillaje y peluquería.

"Oppenheimer" tuvo 13 nominaciones, pero no rompió el récord de nueve trofeos, establecido en 1971 por "Butch Cassidy and the Sundance Kid" ("Dos hombres y un destino").

Ganó la carrera del premio a mejor película contra "Poor Things", "Killers of the Flower Moon" ("Los asesinos de la luna"), "Anatomy of a Fall" ("Anatomía de una caída") y "The Holdovers" ("Los que se quedan"). "Oppenheimer" también ganó trofeos por edición, cinematografía y música original, así como el premio al mejor actor de reparto para Robert Downey Jr.

Da'Vine Joy Randolph fue nombrada mejor actriz de reparto por interpretar a una cocinera de un internado en "The Holdovers" y dijo que sentía una "responsabilidad que no tomo a la ligera" por contar las historias de personas subrepresentadas como su personaje Mary.

"Oppenheimer" enfrentó una dura competencia en lo que fue ampliamente considerado un año destacado para el cine y una temporada de premios energizada por el fin de las huelgas de actores y guionistas que paralizaron Hollywood durante meses.

"The Zone of Interest", una película de producción británica filmada en Polonia con un elenco mayoritariamente alemán, fue nombrada mejor película británica y mejor película de habla no inglesa, una combinación que se dio por primera vez, y también se llevó el premio a mejor sonido, el cual ha sido descrito como la verdadera estrella de la película.

El inquietante drama de Jonathan Glazer se desarrolla en la casa de una familia junto a los muros del campo de exterminio de Auschwitz, cuyos horrores se escuchan e insinúan, en lugar de verse.

"Los muros no son nuevos desde antes o después del Holocausto, y parece claro en este momento que deberíamos preocuparnos por la muerte de personas inocentes en Gaza, Yemen, Mariúpol o Israel", dijo el productor James Wilson. "Gracias por reconocer una película que nos pide pensar en esos espacios".

El filme sobre la guerra de Ucrania "20 Days in Mariupol" ("20 días en Mariúpol") producido por The Associated Press y la serie "Frontline" de PBS, ganó el premio al mejor documental.

"Esto no se trata de nosotros", dijo el cineasta Mstyslav Chernov, quien capturó la desgarradora realidad de la vida en la ciudad sitiada con un equipo de AP. "Se trata de Ucrania, de la gente de Mariúpol".

Chernov dijo que la historia de la ciudad y su caída en la ocupación rusa "es un símbolo de lucha y un símbolo de fe. Gracias por empoderar nuestra voz y sigamos luchando".

La ceremonia de premiación, presentada por la estrella de "Doctor Who" David Tennant, quien llegó al escenario con un tartán escocés y una blusa de lentejuelas mientras cargaba a un perro llamado Bark Ruffalo, fue un aperitivo deslumbrante con acento británico para los Premios de la Academia de Hollywood. Los BAFTA son seguidos de cerca en busca de pistas sobre quién podría ganar en los Oscar el 10 de marzo.

Estos son los ganadores de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) 2024, otorgados el domingo en Londres.