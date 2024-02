Así irrumpió un youtuber durante la entrega del BAFTA de Mejor Película a Oppenheimer (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La película "Oppenheimer" ganó el domingo siete premios BAFTA, incluyendo mejor película, dirección y actor en la 77 edición de los Premios de la Academia Británica de Cine. Pero hubo un personaje que robó cámara esa noche.

Durante la presentación al premio a Mejor Película, y mientras su realizadores recibían la estatuilla, un desconocido subió al escenario.

Se trató del youtuber Lizwani, quien es conocido por haberse infiltrado anteriormente en otros eventos y celebraciones.

Looks like @LizwaniYT broke onto stage during #Oppenheimer winning at @BAFTA #Oppenheimer #BAFTA pic.twitter.com/fWvpWGN1oC

En redes sociales se viralizaron los videos en los que se ve al influencer mientras asciende al escenario del Royal Festival Hall y se coloca a un lado del director Christopher Nolan y del actor Cillian Murphy. Luego fue retirado por personal de seguridad.

Serious security questions for Bafta after notorious YouTube prankster Lizwani sneaks on stage with the Oppenheimer cast pic.twitter.com/AiWsz0LQzM — NEWS BLOG (@mrichardp411) February 19, 2024