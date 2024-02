Lucía Puenzo, su cinta “Los impactados” Y Argentina hoy

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La quinta película de ficción de la argentina Lucía Puenzo, titulada “Los impactados”, se estrenó primero en las salas de cine de México y luego en las de su país, donde, reconoce la cineasta preocupada, “¡todo es durísimo!…, ya que desde la dictadura militar (1976-1983) no vivíamos un momento peligrosísimo con el gobierno de Javier Milei”.

Para el mes de abril próximo el largometraje de 90 minutos podrá verse en toda Latinoamérica a través de la plataforma de Netflix. La también guionista y novelista (“El niño pez”, “Nueve minutos”, “La maldición de Jacinta Pichimahuida”, “La furia de la langosta”, “Wakolda” y “Los invisibles”) subraya en entrevista en la Ciudad de México, donde rueda la serie “Futuro desierto” de Paramount Plus y Gaumont:

“Estrenar primero acá, antes que en Argentina, tiene todo un peso, de cómo poco a poco un país va tomando un lugar emocional también en la vida de mi hermano (Nicolás). Además, estoy feliz de que se proyecte en cines, porque ya no doy por sentado que las películas se estrenen en salas, porque me ha pasado con otros filmes que son incorporadas muy rápido a una plataforma y su vida en cines es muy corta o nula.

“’Los impactados’, como la hicimos de manera muy independiente, pudo efectuar una vida buena en festivales. Hizo finalmente todos los caminos, lo cual es para celebrar”.

“Los impactados” (Argentina, 2023), que desde el 9 de febrero se encuentra en la cartelera mexicana y desde el 20 del mismo mes en la de Buenos Aires, la escribió con Lorena Ventimiglia. S hermano Nicolás es el director de fotografía.

La trama sigue a Ada, una joven veterinaria, quien es impactada por un rayo durante una tormenta eléctrica en el campo, cuando atiende el parto de una vaca. No muere, pero ese rayo la reconfigura física y psíquicamente. Además de las secuelas físicas, la inquietan una serie de extraños síntomas que no puede controlar: alucinaciones visuales y auditivas, descargas eléctricas y confusiones temporales que terminan alejándola de lo que fue antes su vida. Mas encuentra cabida en un grupo de impactados también por un rayo, coordinado por un médico en quien confían ciegamente. Y es que para Ada el camino hacia la electrofilia será un viaje sin retorno.

La adicción eléctrica. Foto: Cortesía de la productora

Protagonizan la historia, producida por Exile Studio, Non Stop Studios y Fábula, Mariana Di Girolamo, Germán Palacios, Guillermo Pfening, Osmar Nuñez y Moro Anghileri.

Puenzo (Buenos Aires, 1976) es hija de Luis Puenzo, quien obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986 por “La historia oficial” y realizó “Gringo viejo” (1989) en México, con Gregory Peck, basada en la novela del mexicano Carlos Fuentes.

Ella se formó en guion en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica de Buenos Aires. Inició su carrera como novelista en el 2004 y sus libros han sido traducidos a más de 15 idiomas.

Consiguió con su primera película “XXY” (2007) el Gran Premio de la Crítica en Cannes, así como el Goya y el Ariel a la Mejor Película Extranjera. La segunda, “El niño pez” (2009), abrió la sección Panorama del Festival de Berlín. Con “Wakolda” (2013) participó en Un Certain Regard del Festival de Cannes e intevinó en Horizontes Latinos en San Sebastián.

Hacia el 2022 dirigió “La caída”, protagonizada por Karla Souza, basada en un reportaje de Proceso efectuado por Beatriz Pereyra, sobre el abuso sexual a una joven clavadista, y logró seis nominaciones a los premios Ariel mexicanos.

Puenzo es además creadora y showrunner (autor-productor) de las series “La jauría” (2019) y “Señorita 89” (2022).

Los sobrevivientes. Foto: Cortesía de la productora.

Todo real

La directora platica que “Los impactados” --seleccionada en el 2020 para Proyecta en San Sebastián y ahí mismo en 2023 en Horizontes Latinos -- “es una conjunción de lo médico y lo científico con lo poético metafórico-chamánico, y al principio esa conjunción me pareció muy magnética, porque por un lado estaban los hechos, de que los impactados existen y muchos mueren, pero varios sobreviven y caen en comas inducidos y llevan una marca eléctrica, que los atraviesa de cabeza a pies, extraña y hermosa, conocida como las figuras Lichtenberg”.

Emocionada, detalla:

“Lo que ocurre con las personas que son impactadas por un rayo, es que ya no se reconocen, no entienden quiénes son. Me resulta absolutamente interesante lo que les pasa, la manera en la que muchos desarrollan la electrofilia, que es esa adicción a la electricidad porque lo que ellos desean es volver a sentir el impacto de un rayo”.

Por ello, Puenzo conversó con supervivientes que les cayó un rayo y con médicos dedicados a las terapias con la electricidad, lo que antes se conocía como electroshock:

“Toda esta idea de la muerte neuronal que te hace reinventarte, la idea de la reconfiguración sináptica, esa me resultaba muy poética. Descubrir que existe gente electrofílica, es decir, que poseen una adicción a la electricidad, personas que desean revivir el impacto de un rayo que hasta mete los dedos en un enchufe, eso es real, hay muchos grupos adictos a la electricidad entre los cuales casi todos son impactados por rayos, y esta idea de que esa descarga natural pueda matar un surco de neuronas, no es ciencia ficción. Pero la fuerza de esa idea de reinventarse porque no se reconocen, ya que todos nos hemos pasado la vida intentando reconfigurarnos, me pegó. No pude dejarla. Desde pequeña escuché relatos de gente que sobrevivió a uno o dos rayos”.

Hace dos o tres años, rememora, su amiga la artista plástica Lorena Ventimiglia, quien pinta cuerpos impactados, la acercó al tema:

“Ella me ofreció dirigir este primer guion. Es la directora de arte de la película y yo sumergimos a empezar a buscar grupos de impactados, médicos dedicados a esta especialidad, y se nos abrió una puerta increíble. De hecho, uno de los casos con los que nos topamos era de una mujer joven que por el impacto en sus ovarios, con una menopausia precoz, había empezado a ovular, y esa fue un poco la puerta de entrada del largometraje”.

Personajes marginados. Foto: Cortesía de la productora.

--Igual se hallan otros tópicos como la situación de la mujer, la marginación de personas por muchas circunstancias y de ser madre. ¿Fue complicado abordar todo eso?

--Lo más difícil es que “Los impactados” es un híbrido de géneros, no es un thriller puro, no es un melodrama puro, es en tono realista, pero posee elementos sobrenaturales. Entonces caminar en un híbrido de géneros es más complicado que el género puro; este último contiene reglas claras, y el híbrido de géneros, como un invento, lo va uno realizando sobre la marcha.

“En este largometraje fue primero encontrar su tono, por su condición de híbrido en géneros, y luego a mí realmente no me había pasado nunca algo así con algunas de mis películas, es que en la isla de edición pensé que había escrito sólo una película de un grupo de impactados;y lo del suicidio de la madre del personaje principal, su menopausia y los recuerdos con su madre, no estaban en el guion, eran elementos construidos que únicamente sabíamos la actriz y yo, y en la isla de edición algo no terminaba de funcionar, y ahí entendimos que en realidad lo que estaba fuera de cuadro había que escribirlo y firmarlo, y se transformó eso en el corazón emocional de la película”.

Ese viaje de descubrimiento de que había filmado una película pensando una cosa y que resultó en otra, lo valoró:

“Fue un camino muy revelador, de que igual a los directores y guionistas nos puede pasar que haya que hacer este proceso. Yo desarrollo proyectos más industriales, con fecha de estreno, con todas las presiones de que no hay tiempo para investigar, en la isla de edición a veces tengo tres semanas de montaje, casi en automático hay que entregar… y que películas como ‘Los impactados’ puedan tener ese espacio de búsqueda e investigación, se lo agradezco a los productores.

“Que puedan costear en todo sentido, en lo económico y en el sostén emocional, hasta permitir otra semana de rodaje, es muy valioso, porque me permite que haya un cine en el que haya búsqueda”.

Subraya que es un filme de personajes marginados:

“Todo el grupo de impactados se han marginado a sí mismos al sentirse desplazados, y encuentran en esa familia heterogénea un lugar de pertenencia, pero no encuentran un lugar con el médico, quien igual se salió de la sociedad. Todos los personajes son marginados que se reencuentran. A mí me gustan mucho ese tipo de personajes”.

--¿Podríamos decir que en esta película es más personal?

--Tengo la enorme suerte que casi todas las series que hago son así. Ahora estoy firmando una de Paramount, la cual no podría decir que es menos personal que mis películas, porque tuve la suerte que el guion lo empezamos de cero y lo pensamos con la misma pasión. Son los mismos con los que críe “Los impactados”, es el mismo equipo. No veo diferencias de compromiso. La serie es un maratón, dirigir seis capítulos en tres meses, y mis películas son cinco semanas, son rodajes cortos.

“No he hecho series comerciales. Son series que casi son un híbrido del cine. Las series latinoamericanas que nosotros hacemos no son series comerciales estadunidenses. Las edito con los mismos editores. No veo mucha diferencia, la única diferencia es que a veces hay una directora o director más, y debo editar escenas de otros directores. Eso para mí es todo un aprendizaje y cada vez estamos aprendiendo más cómo se hace eso, cómo se dirige con tres cabezas, en vez de una. Con relación a las películas, la diferencia que noto es que antes de ‘La caída’ y ‘Los impactados’ no era mamá, tuve a mi hija después de ‘Walkolda’. Si tú ves ‘La caída’ y ‘Los impactados’ aparecen las madres, lo materno”.

Argentina

--¿Qué siente que “Los impactados” se estrene en este momento en Argentina?

--Realmente el nivel de estatismo que hay en el consumo es muy grave. Lo último es que la gente pueda poseer dinero para que en lugar de comprar comida vaya al cine, porque empieza a ser un lujo ir al cine hasta para la clase media. Lo que está pasando en la regulación de los precios es muy preocupante. Celebro que pueda estrenar “Los impactados” en Argentina, pero es tan grande lo que está pasando que casi no es mi preocupación principal hoy que se vea.

Subraya que no sólo la cultura en Argentina puede quedar destrozada y paralizada:

“Ahora hay una pelea por esta Ley Ómnibus del presidente Javier Milei, que ha desatado violentas protestas, que modifica 366 leyes. Es un presidente muy autoritario, muy arbitrario, y el riesgo es que se cierre la Casa de Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, las editoriales han sido muy golpeadas, que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales prácticamente casi no produzca. Hay estructuras que van a quedar sin financiamiento, acéfalas, aunque no las cierren, lo cual es casi lo mismo que cerrarlas porque simplemente no funcionarán. Con la cultura es muy, muy grave lo que está pasando, pero igual con la salud pública, la educación pública, en fin. ¡Está todo en riesgo...!”.

Reconfiguración de una vida. Foto: Cortesía de la productora.

Señala:

“Gran parte del electorado que votó a Milei ya vio que fue una estafa electoral, porque dijo que no iba contra los sectores populares y ahora se halla en una situación muy grave”.

--¿Eres positiva para que mejore la situación en Argentina?

--¡Estoy muy preocupada!, ¡muy preocupada! ...Sería como un exceso de optimismo creer que en las circunstancias actuales, con quienes permanecen hoy en la presidencia, veamos otra cosa que no sea esta irracionalidad. Sería ingenua si te diría que soy optimista. No, no existe buen pronóstico.

--¿Qué cree qué pasó?

--Creo que es una conjunción de hechos. En todo el mundo las derechas extremas están llegando a la presidencia, por errores de los gobiernos pasados que hay que asumir y aprovecharon estos personajes de los bordes que perforan a esos sectores populares. Fue una fuerza política que no llegó a esos sectores populares, mas sí los perforaron. Y con una diferencia electoral llegan al poder las derechas. Es como una ecuación que se repite en muchos países. Es muy peligroso y hace mucho daño a las naciones.

Entonces, termina:

“En Argentina fue votado por el pueblo. Ahora hay que pelear. Defender la cultura, el arte, en fin”.

El sector de cultura protestó y Milei dio marcha atrás con respecto al recorte al cine, aunque los actores y actrices siguen movilizándose para evitar que el proyecto sea aprobado.