Una idea increíble para promover el ajedrez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Yo creo que desde que inicié mi vida en el mundo del ajedrez, se ha hablado de las virtudes de este fascinante juego de mesa. Se han apuntado un sinfín de bondades. El ajedrez nos enseña a desconfiar del primer impulso, nos obliga a hacer consideraciones sobre las diferentes alternativas antes de tomar una decisión. Igualmente, nos enseña a competir, a ganar y perder. Y como bien dijo Tarrasch, “el ajedrez, como el amor, como la música, tiene la virtud de hacer felices a los hombres”.

Y a pesar de tantas virtudes de este juego, no parece permear lo suficiente, o quizás lo que los ajedrecistas nos gustaría que fuese lo suficiente. Por ejemplo, creo que muy pocos periódicos o revistas tienen el ajedrez entre sus temas. Arturo Xiconténcatl, en el Excélsior, ha hecho una incansable labor de al menos 50 años (seguro son más), y no ceja en su empeño de promoción. Javier Vargas, por su parte, ha pasado a diversos medios con una columna de ajedrez que mantiene contra viento y marea. Creo que en Milenio Diario hay una columna de ajedrez, pero no sé quién la escribe. Proceso apoya el ajedrez con la columna que leen, que ya lleva más de 15 años. Sin embargo, falta más difusión, porque eso se traduce en más interés, más actividad ajedrecística, más torneos, etcétera.

En el pasado no tan lejano, La exUnión Soviética tomó el modelo del ajedrez como la actividad preponderantemente nacionalista y que pretendía mostrar que los soviéticos eran más inteligentes. Más allá de los motivos políticos, esta idea permitió que el ajedrez se desarrollara y lograra crear una pléyade de grandes jugadores y desde luego, campeones mundiales. Hay que reconocer y habría que homenajear a la vieja y desaparecida Unión Soviética porque sin este esfuerzo, no se tendría el nivel de ajedrez que hoy vemos en el planeta.

Pero como dije, es claro que falta promoción. Por ejemplo, ¿Cuántos de ustedes saben que hay un Centro de Alto Rendimiento para el ajedrez en la Ciudad de México? Pues bien, este centro está enclavado en Los Pinos, la antes casa presidencial. La Federación Nacional de México (FENAMAC), ha recibido dinero de un fideicomiso para el alto rendimiento y ya se tiene un estupendo lugar para entrenar y jugar torneos. Faltan asuntos por resolver en este tema, pero claramente este es el camino para conseguir tener mejor ajedrez, más ajedrecistas y desde luego, mejor nivel de competencia.

Hay otras maneras, sin embargo, de promover el ajedrez. YouTube ha permitido que muchos ajedrecistas comiencen a grabar videos sobre los avatares en la lucha de las 64 casillas. Vamos, yo mismo tengo un canal “manuel morsa”, el cual tiene unos 315 mil suscriptores, lo que me parece asombroso. El canal fue idea de José Antonio Pontón y si sigue el interés es por sus buenos afanes para presentar en video lo que hacemos en el tablero. La mayor parte del crédito es para “Pontón”. Desde luego, hay otros canales, como el de Leontxo García, ReyDama, Luisón, Chess24, etcétera. Vamos, no hay manera de aburrirse con todo este caudal de información en la punta de los dedos.

Pero curiosamente, creo que a finales del 2022, un nuevo personaje empezó a subir contenidos a la red, oculto tras un disfraz. Hablamos de Rey Enigma, cuya identidad sigue siendo un misterio. Es un personaje que sin dar la cara ha conseguido crear una comunidad de 1.68 millones de suscriptores en Youtube, lo cual no es poca cosa. Al momento de escribir esto seguramente las cifras estén desactualizadas.

Rey Enigma usa un traje como de súper héroe, como el del Hombre Araña, pero escaqueado, de la cabeza a los pies. Y aparece en eventos ajedrecísticos. Pone en juego en algunas partidas su identidad (que sigue manteniendo a salvo), y chicos y grandes disfrutan de su presencia. Es claro que Rey Enigma es un fuerte jugador de ajedrez. No sé quién es pero casi podría apostar que tiene el título de Maestro Internacional de la FIDE, por decir lo menos, el organismo que sanciona los eventos ajedrecísticos a nivel mundial.

Hace apenas unos días, Rey Enigma enfrentó a Karpov en “España Got Talent” e hicieron una partida de tres minutos. que una partida emotiva que terminó en empate. Hay quien piensa que todo fue un acto preparado, pero yo lo dudo, pero lo importante no es eso, sino la enorme promoción del ajedrez a través de este tipo de shows. En algún lado leí que se acercaron al millón de televidentes y si hablamos de ajedrez, eso es mucho. ¿Y la identidad de Rey Enigma? No importa. Es parte del misterio, es parte del atractivo, es parte de esta increíble promoción. Y quizás no hay que olvidar el gesto del gran Anatoly Karpov, el cual pudo probablemente ganar esta partida, pero con este empate (por tiempo), mantiene a Rey Enigma como el nuevo promotor del ajedrez.

No sé quién sea Rey Enigma y no creo que eso sea importante en el fondo. Lo mejor ya se dijo en esa transmisión: los agradecimientos de muchos jugadores y de grandes como Miguel Illescas y Pepe Cuenca, entre otros, nos hacen creer que el ajedrez tiene un futuro brillante. Y ya lo dijo Leontxo García: “tenemos un producto maravilloso y no hemos sabido venderlo”. Quizás ya Rey Enigma encontró la fórmula. ¡Felicidades al misterioso maestro!