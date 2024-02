Inauguran la 45 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM) 2024 se inauguró con mensaje a instituciones educativas y culturales para fortalecer sus acciones; mientras que el Fondo de Cultura Económica (FCE) en su 2º tendido de libros en el Palacio Postal, se pronunció por no estar de acuerdo con “una política equivocada contraria (por los altos costos de libros en Minería) de lo que debería ser la universidad”.

Foto: Octavio Gómez

La FILPM llegó a su 45 edición con una inauguración que contó con diversas autoridades universitarias y federales. La participación del encuentro librero estuvo sostenido por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, el director de la feria, Fernando Macotela; y Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Cultura federal, entre otros.

Ahí Leonardo Lomelí envió un mensaje a las instituciones educativas y culturales del país para fortalecer a las juventudes ante un mundo tan complejo y convulso, y en constante cambio. Y afirmó que según el INEGI los mayores de 18 años han disminuido de 82% en 2016, a 68.5% en 2023, sus niveles de lectura.

Foto: Octavio Gómez

“También se destaca que la mayoría lee por diversión, el 44.6%, seguida por necesidades laborales o académicas, 26.5%, y por interés en la cultura general casi un 20%”.

Y que acorde a la Pisa 2022, el 53% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel 2 en lectura lo que indica una capacidad para comprender textos de longitud moderada, y apenas el 1% obtuvo el nivel 5 superior en el que se demuestra capacidades avanzadas para entender textos largos, y diferenciar hechos en opiniones con contextos implícitos.

Mientras que Bespalova recordó a grandes autores de Sinaloa –el estado invitado de honor-, como Gilberto Owen e Inés Arredondo.

La FILPM tendrá desde este 22 de febrero al 4 de marzo un total de 1076 actividades, dentro de estas 68 serán del estado invitado, y delegación encabezada por Geney Beltrán Félix, Jaime Labastida y Élmer Mendoza.

El encuentro, en su primer día, inició con poco movimiento de visitantes aunque entendible para ser un “jueves”, y en un breve recorrido de Proceso por los stands de editoriales tampoco se constataron descuentos o precios competentes respecto a librerías populares o plataformas de venta en línea.

Foto: Octavio Gómez

Sin embargo, algunos de los asistentes mencionaron que su esencia son las pláticas y presentaciones con autores, que es en parte lo que estimula algunas compras de volúmenes.

El tendido de FCE

En contraparte, y por la tarde, el FCE dio a conocer su tendido de libros en su segunda edición, denominada “El Palacio Postal a Fondo”, en donde Paco Ignacio Taibo II, titular del encuentro, se acompañó de Rocío Bárcena Molina, directora del Servicio Postal Mexicano.

En apenas 15 minutos de conferencia, Taibo II inauguró el tendido de libros del FCE, cuyos volúmenes destacan por precios desde los 12 pesos correspondientes a la colección “Vientos del Pueblo” a novedades editoriales con descuentos.

En la breve introducción de Bárcena en donde recordó es el 117 aniversario del Palacio Postal, Taibo II recordó la polémica por estar fuera de la FILPM el año pasado al considerar muy caro el costo por metro cuadrado para estar en la feria, en especial por la “austeridad republicana”, ante lo cual colocaron un tendido libros en el Palacio Postal, al que regresaron este año.

Sobre la salida del FCE de la FILPM, este año durante la presentación de la feria, Fernando Macotela afirmó que si es la feria más cara se debe a que tienen menos metros cuadrados respecto a otras como Monterrey o la FIL Guadalajara. Y dijo que si este año el FCE realiza su tendido en las mismas fechas de Minería, es porque en realidad están aprovechando todo el aparato y prestigio de Minería.

En una indirecta a Macotela, Taibo dijo en esta ocasión:

“El año pasado dijimos con mucha pena no vamos (a la FILPM), revisen su política es errónea, una feria que cobra la entrada, financiada por un patronato que no sé cómo funciona, porque nadie sabe, etcétera, no voy a echar leña a los vecinos, pero no.

“Todavía alguien tuvo la mala ocurrencia de decir que seríamos culpables del fracaso de la feria este año, y ¡no, no, no! si este año Minería es un fracaso, que no se lo deseo a una feria con tantos años ni a nadie, va a ser culpa de ellos, de una política equivocada muy contraria de lo que debería ser la universidad en su política de libros, tenemos masas de posibles lectores que no están llegando a los libros por problemas de dinero, de cultura, formación, entonces hay que hacer esfuerzos para crear una ‘república de lectores’”.

Y enseguida Taibo II realizó la primera presentación de su feria con el volumen “Historia de la yihad. De los orígenes al primer emirato talibán”.

El Palacio Postal a Fondo tendrá 34 presentaciones del 22 de febrero al 3 de marzo, y en ese contexto el miércoles 28 de febrero un horario más largo de apertura en el marco de la Noche de Museos.

En un recorrido de Proceso, y sin mayores datos del FCE sobre el número de volúmenes en la feria (se calcula en unos 7 mil), recibe una mesa circular de “Novedades”, en donde al dar la vuelta a la mesa, acomodados discretamente, se encuentran dos libros de Taibo II de su serie del detective Belascoarán Shayne (llevado a Netflix), y “Bolcheviques. Historia narrativa de los orígenes del comunismo en México”.