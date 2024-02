Murió la actriz de James Bond y Doctor Who, Pamela Salem

MADRID, (CulturaOcio). - Pamela Salem, actriz conocida por su papel de Moneypenny en la película de James Bond Nunca digas nunca jamás, murió. La intérprete tenía 80 años.



Tal como reveló Big Finish Productions, Salem falleció el pasado miércoles 21 de febrero. Por el momento no se han desvelado las causas de su fallecimiento.

Nacida en 1944 en la India, Salem asistió a la Universidad de Heidelberg en Alemania y a la Royal Central School of Speech and Drama de Londres, antes de iniciarse en el mundo del teatro. Su primer trabajo en la pantalla le llegó en 1969, cuando participó en un episodio de Happy Ever After. La artista apareció en producciones como Los siete de Blake, General Hospital o Los profesionales hasta que en 1983 fichó por Nunca digas nunca jamás, cinta dirigida por Irvin Kershner en la que compartió planos con el James Bond de ese momento, Sean Connery. Salem ya había trabajado anteriormente con Connery en 1978 en una película titulada El primer gran asalto al tren y dirigida por Michael Crichton.

En la gran pantalla, tuvo oportunidad de trabajar con grandes actores en largometrajes como Después de la oscuridad, protagonizada por John Hurt; Dioses y monstruos, que contaba en su elenco con Ian McKellen y Brendan Fraser; o Trece a la mesa, en la que coincidió con Peter Ustinov y Faye Dunaway.

Además, su filmografía televisiva incluye series como Dentro del laberinto, Todas las criaturas grandes y pequeñas, Doctor Who, Urgencias, Cinco en familia, El ala oeste de la Casa Blanca o Big Love. Su último trabajo data de 2019, cuando apareció en la película Down's Revenge.