Cinta de Javier Colinas, mirada atroz a la inseguridad en la CDMX

Ciudad de México (Proceso).- Mario, interpretado por el actor Luis Arrieta, era un hombre feliz con su esposa en la Ciudad de México, pero una noche fueron víctimas de un robo donde ella perdió la vida. Desde entonces, el único objetivo de Mario es vengarse.

Esa es la trama del largometraje “El día que todo cambió” (México, 2024), dirigido por Javier Colinas y escrito por el mismo Luis Arrieta (ambos productores), que distribuye Corazón Films en las salas del país desde el 22 de febrero. Los temas principales son la venganza, el perdón, la pobreza, el crimen organizado, la corrupción y la inseguridad.

Arrieta (Ciudad de México, 1982), quien estudió actuación en Warner Louphlin y el Lee Starsberg Thetrea Institute, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y el Centro de Formación Actoral (TV Azteca), cuenta que años atrás lo asaltaron al salir de un restaurante con su exesposa:

“Me dieron un cachazo en la cabeza y a ella la toquetearon. Nos quitaron todo. Fue una situación muy violenta. Yo alcancé a ver la mirada de los dos chavos asaltantes. Eran jóvenes y también tenían miedo, pero ver que le pongan una pistola en la cabeza a alguien que tú quieres, es algo que te atormenta por las próximas tres semanas. No podía dejar de pensar: ¿Qué hubiera pasado si se le hubiera salido un disparo?.

“Después de vivir esa sensación de impotencia, enojo, tristeza e ira decidí que debía realizar algo con esto. Soy escritor, actor y me expreso a través de la ficción. Entonces decido empezar a escribir el guion y a cuestionar cuál es el camino que uno puede seguir ante esas situaciones: el del perdón o el de la venganza. Uno hace lo mejor que se puede, por eso a Mario lo vamos a ver en los dos caminos y es una exploración hacia qué hacer con este duelo o este sufrimiento de perder a alguien a manos de alguien más A mí me gusta salirme de las películas que pretenden dar un mensaje… simplemente es plantear una realidad y que el espectador saque sus propias conclusiones, pero no es aleccionar, ni efectuar algo panfletario”.

Cartol. El cine como conciencia / Foto: Cortesía de Corazón Films

Entonces explora el mundo de Mario, sus virtudes y errores:

“Hay gente que ve la película y está de lado de Mario, y también hay quienes no, y eso abre una discusión. Para mi es mejor el cine que plantea preguntas y discusión que cuando te quiere dar todas las respuestas”.

Reto disfrutable

Tras titularse como ingeniero mecánico eléctrico en el Tecnológico de Monterrey, Colinas (D. F., 1978) se trasladó a Los Ángeles, California, Estados Unidos, a estudiar cine en varias escuelas. Ha dirigido los filmes “A ti te quería encontrar” (2018) y “La boda de la abuela” (2019) y series como “El juego de las llaves” (2019-2021) y “Papás por encargo” (2022). Enfatiza sobre “El día que todo cambió” que fue “un proceso denso, muy pesado” y explica contento:

“No obstante, fue un reto que disfruté mucho porque me acerqué a las escenas desde diversos lugares y debí tomar decisiones sobre cómo íbamos a enfrentar la acción, las escenas de peligro, en fin. ¡Fue divertido e interesante! El estado oscuro en la que vive el personaje Mario fue muy desgastante, muy cansado. Fue una cinta que me mantuvo en un lugar oscuro mucho tiempo, además la historia mayormente ocurre de noche. Vivimos cinco semanas de noche. Y no soy muy bueno para dormir de día, además el cansancio físico de dormir tres o cuatro horas cada día, pero al final la verdad es que fue muy gratificante porque me encanta el resultado, creo que todo valió la pena. Sí, es una mirada atroz de la inseguridad en la capital mexicana e igual en otros lados de la nación”.

Colinas. Romper el círculo global / Foto: Cortesía de Corazón Films

Para él, la pantalla grande incita a la conciencia sobre el problema de la violencia que padece México:

“Cualquier película es el punto de vista de un grupo de personas hacia un tema en particular. Este es nuestro punto de vista. ¿En qué puede ayudar el largometraje? Aquí se ve que todos debemos vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. No juzgamos las decisiones, pero sí se deja claro que vivamos con las consecuencias”.

Enseguida, Arrieta interviene:

“Este es un thriller. Es un tema muy oscuro, que nos toca, nos conmueve, nos mueve, pero al final es una película que te tiene con mucha tensión queriendo saber qué va a pasar. Me encantaría que la gente regresara a las salas de cine a ver este tipo de narraciones mexicanas. Yo sí creo que la sociedad cada día consume audiovisuales mucho más cortos y hemos perdido esta capacidad de sentarnos todos en una sala de cine a ver una película y desconectados del celular.

“Yo, que soy un romántico, quiero seguir haciendo cine que se vea en el cine o que si lo ves en tu casa que te atrape, que no te suelte, que no estés consultando facebook. Esta película es también tratar de que el público entienda que es un regalo para nosotros poder consumir el cine y que no se pierda ese hábito”.

En torno a la situación de la violencia en México, Arrieta comenta:

“A mí me da mucha tristeza, y a la mejor soy un poco cínico en el sentido de que no veo con el sistema político que tenemos una solución. Y hoy el narco se está apoderando de las esferas políticas, y ya se está metiendo a la capital. Creo que nos hallamos en una época durísima y somos unos privilegiados, unos afortunados de poder crear películas, pero obviamente hay una realidad ahí afuera que está rudísima, que ya es un descontrol. No veo cómo pueda solucionarse y es muy triste porque amo a mi país. Yo quiero vivir aquí y quiero que mis hijos vivan aquí , que mi hija pueda salir a la calle a las doce de la noche con sus amigas. ¡Es triste!”.

Colinas externa al respecto:

“Creo que es una situación lamentable. Personalmente creo que todos somos parte de una u otra manera de este problema, el cual nos compete a todos y afecta. Y más allá de buscar una solución mágica o intentar dejarle la solución a alguien, al gobierno o a los políticos, a cualquier institución, creo que todos debemos cuestionarnos cómo podemos hacer que este lugar sea mejor por el bien de todos.

“¡El tema es muy preocupante!, pero de repente hay que ser un poco proactivos en cuanto a las soluciones, que van desde me pararon en el alcoholimetro y pago mordida para que me dejen salir, y pues no, hay una ley, tomaste la decisión, y hay una consecuencia, de la cual debes hacerte cargo, no seas parte de este círculo. Ahora, ¿ cómo romper el círculo global?, la verdad no tengo idea”.

Por su parte, la actriz Gabriela Cartol (Guerrero, 1989) narra que Arrieta, quien es uno de sus mejorres amigos, le platicó de la historia de “El día que todo cambió” y la invitó:

“Todo se concretó hasta que llegó el guion. A Luis lo admiro mucho y creo que es un gran escritor. Cuando leí el guion le dije que sí, ‘en donde tú veas estaré para ayudarte a contar este relato’. Me entusiasmaba mucho tener nuestra primera colaboración artística. Creo que cada vez más se va ampliando esta cosa de quitarnos estereotipos y mejor irnos hacia la humanidad de los personajes, algo que está buscando Luis y yo también. Estamos en el mismo camino”.

Ciudades con más violencia

Del 27 de noviembre al 15 de diciembre del 2023 se levantó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondiente al cuarto trimestre del 2023. La encuesta tiene representatividad nacional y se enfoca en el ámbito urbano. Ahí se señala que en diciembre del 2023, el 59.1 % de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades, consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en septiembre del 2023 y diciembre del 2022, que fueron de 61.4 y 64.2 %, respectivamente.

En esta edición,13 ciudades y demarcaciones tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a septiembre del 2023: 10 presentaron reducciones, y tres, incrementos.

En diciembre del 2023, 64.8 % de las mujeres y 52.3 % de los hombres consideraron que vivir en su ciudad es inseguro. Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, fueron: Fresnillo (Zacatecas), con 96.4 %; Naucalpan de Juárez (Edomex), con 91.0 %; Uruapan (Michoacán), con 89.9 %; Ecatepec de Morelos (Edomex), con 88.7 %; Zacatecas (Zacatecas), con 87.6 %; y Cuernavaca (Morelos), con 85.7 %.

Arrieta. Actor, coguionista, coproductor / Foto: Cortesía de Corazón Films

En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron: Benito Juárez, con 15.2 %; Puerto Vallarta, con 19.4 %; Piedras Negras, con 20.5 %; Mérida, con 22.2 %; La Paz, con 22.4 % y Los Cabos, con 23.2 %.

En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en diciembre del 2023, un 70.6 % de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 64.1 %, en el transporte público; 55.0 %, en el banco, y 53.2 %, en las calles que habitualmente transita.

La Ciudad de México es uno de los estados más poblados del país, y según la Fiscalía General de Justicia capitalina, posee algunas alcaldías y colonias donde destacan casos de homicidio, secuestro, robo a transeúntes, asalto en transporte público y violación. De acuerdo con el Ensu, la alcaldía Benito Juárez es considerada una con menor percepción de inseguridad.

Y las colonias más peligrosas, son:

Centro Histórico: conformado por las colonias Centro Área 1, 2, 3, 4, 5,

6, y 7, que abarcan las calles dentro del perímetro integrado por las avenidas Paseo de la Reforma, Congreso de la Unión, Ignacio López Rayón y José María Izazaga. Es decir, desde la Alameda Central hasta los límites con la colonia Morelos.

Colonia Morelos.

San Rafael.

Tabacalera.

Del Parque.

Penitenciaría.

Candelaria de los Patos Fovissste.

Estas colonias destacaron con más reportes por delitos como homicidio doloso, secuestro, violación, lesiones por arma de fuego, robo en Metro con y sin violencia, robo a negocio y a transeúnte.

No obstante, el delito de secuestro se centra en el Centro Histórico, los casos de violación en San Rafael y la Tabacalera, y los homicidios en la Morelos, Del Parque, Penitenciaría y Michoacana, todos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Mientras que colonias del oriente y sur de la ciudad, como Agrícola Oriental, Granjas Estrella, Santa Martha Acatitla, Villa Coapa, La Conchita Zapotitlán, Pedregal de San Francisco, Tepalcates, Valle Gómez y Villa Cuemanco, entre otras, presentan son las que más tienen reportes de asalto en microbús, con y sin violencia.

Asimismo, colonias de la zona poniente-norte, como todas las secciones de Lomas de Chapultepec, destacan en denuncias por robo a casa-habitación, con una cifra significativa respecto al resto de la ciudad.

La actriz Cartol --protagonista de la película “La camarista”, de Lila Avilés, seleccionada para representar a México en los Oscar del 2020-- manifiesta:

“Nosotros como mexicanos tenemos ya la violencia arraigada. Aunque me veo yo en otros países, y una cosa que aprecio mucho es la libertad de poder salir a la calle, y no pensar, bueno, quizá después de tal hora yo no puedo estar aquí porque algo me puede pasar, y es algo que sobre todo en las mujeres lo tenemos muy arraigado, y voltea uno por cualquier cosa. Es algo que en general traemos los países latinos, no digo que en otros países no, pero creo que en Latinoamérica se vive una violencia muy específica, igual otros países tendrán sus propias guerras, pero aquí la nuestra es contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Además pasa en cualquier escala. En cualquier colonia de México ninguno está excento que de pronto le quiten el coche, te amenacen o te quiten tus cosas”.

Específica que no sabe cuál es la solución, pero ver el problema de la violencia en la pantalla:

“Desde luego te identifica, hay un espejo que reconoces. No sé de qué manera aún podríamos generar esta conciencia en las personas que sí pueden hacer algo al respecto. Esta es una pregunta que para mí ahí sigue. Pero desde luego ayuda mucho a tener estas discusiones, estas entrevistas, estos diálogos, por lo menos apertura al diálogo, y creo que sí ayuda el cine”.

Remata:

“Más allá de la gratitud y la felicidad de colaborar con una de las personas que más aprecio en la vida que es Luis, y también Javier Colinas, con quien es la primera vez que me toca ser dirigida por él, para mí el aprendizaje es ver un proyecto gestionarse desde la concepción de imaginarios, y verlo ya en pantalla se me hace una cosa extraordinaria. Saber que alguien me contó esto y ahora verlo ya materializado, ese es el mayor aprendizaje de concretar algo. Y ya en el tema de la película, es invitar a seguir reflexionando qué podemos hacer como comunidad para que esto sea cada vez un conflicto menos”.