“Ferrari”, película que refleja la vida familiar del piloto y empresario italiano

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El actor estadunidense Adam Driver recrea de manera colosal a Enzo Ferrari (1898-1988), fabricante de los automóviles que lleva su apellido, cuando se halla en problemas familiares y económicos al mismo tiempo que prepara a sus pilotos para la famosa carrera Mille Maglia en 1957, la cual finalizó en tragedia.

La película se titula “Ferrari” (Estados Unidos, 2023), escrita y dirigida por el cineasta estadounidense Michael Mann, quien ya cuenta con 81 años y es conocido por crear la famosa serie “Miami Vice”.

El guion de “Ferrri”, que ya se proyecta en los cines de México, es una adaptación del libro de no ficción “Enzo Ferrari: The man, the cars, the races, the machine” (1991) del periodista de deportes de motor Brock Yates.

El largometraje, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia del 2023, también incluye a la española Penélope Cruz, como Laura Dominica Garello esposa de Ferrari, la estadunidense Shailine Woodley quien es Lina Lardi, el brasileño Gabriel Leone como Alfonso de Portago, la canadiense Sarah Ganos es Linda Christian, el británico Jack O’Connell recrea a Peter Collins y el estadounidense Patrick Dempsey está como Piero Taruffi.

Mann --realizador de “El último de los mohicanos” (1992), “Fuego contra fuego” (1995), “El informante” (1999), “Ali” (2001), “Colateral” (2004) y “Enemigos públicos”(2009)-- comenzó a idear el rodaje de “Ferrari” hacia el año 2000, después de haberlo platicado con el productor Sydney Pollack (1934-2008). En agosto del 2015, el actor Christian Bale empezó a negociar para protagonizar a Ferrari. Entonces comensaría la filmación en el verano del 2016 en Italia.

En octubre del 2015, Paramount Pictures compró los derechos de distribución mundial del largometraje, pero en 2016 Bale abandonó el proyecto por lo que se atrasó todo hasta abril del 2017, donde Paramount ya no estaba involucrada. Entra en negociaciones el actor Hugh Jackman para interpretar a Ferrari, lo mismo Naomi Rapace para ser Laura.

Luego nada se supo. Hasta junio del 2020. Mann y Jackman todavía estaban en el proyecto, pero Rapace no, por lo que la empresa STX se encargaría de la distribución internacional.

La filmación comenzaría en abril del 2021, mas en febrero del 2022, Jackman dejó la película y Adam Driver tomó su lugar. Además, se unió a la producción Penélope Cruz y Shailene Woodley.

La preproducción inició en abril de 2022 y el rodaje se efectuó en Brescia a principios de octubre del 2022. El 25 de dicimebre se estrenó en Estados Unidos.

El filme, ambientado en 1957, se centra más en Enzo Ferrari y su apasionada y complicada relación con su esposa Laura, el recuerdo de su hijo Alfredino fallecido de enfermedad, la aparición de una amante de Ferrari con quien tuvo a su hijo Piero, la posible caída económica de su empresa y la difícil carrera Mille Miglia, donde un Ferrari conducido por Alfonso de Portago se estrelló y provocó la muerte de nueve personas.

Mann logró ambientar el mundo de las carreras y creó la tensión durante la Mille Miglia, ya que esa carrera provocó pasión por el automovilismo y los coches en Brescia. Penélope logra proyectar a una esposa dolida, quien además era el brazo derecho en el negocio de Ferrari.

Por supuesto llama la atención ¿por qué “Ferrari” no logró nominaciones al Oscar con un director reconocido en Hollywood, un presupuesto de 90 millones de dólares y seis productoras diferentes?