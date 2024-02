Esto es lo que se sabe de la muerte de Chris Gauthier, actor de Smallville y Supernatural

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Podemos confirmar que nuestro amigo y cliente, Chris Gauthier, falleció el viernes 23 de febrero por la mañana a la edad de 48 años”, declararon los representantes del actor –Tristar Appearances/Event Horizon Talent– en un comunicado dirigido al medio estadunidense Fox News Digital.

Gauthier, tuvo apariciones en series de gran popularidad, entre las que destacan Smallville donde interpretó al villano Toyman, así como en Supernatural, en la cual actuó como Ronald Reznick.

Asimismo, Gauthier participó en películas igualmente populares como Freddy vs. Jason (2003), Watchmen (2009), y en las series Once Upon a Time (2012-2018) y Una serie de eventos desafortunados (2017-2019).

Gauthier vivió gran parte de su vida viviendo en Vancouver, Canadá, a pesar de haber nacido en Reino Unido

De acuerdo con diversos reportes, el actor murió de una enfermedad corta no especificada.